Risultati Serie D, Classifiche/ Live score delle partite del 1 aprile 2021. I gironi

RISULTATI SERIE D: OGGI SI TORNA IN CAMPO!

Pur dopo un impegnativo turno domenicale, ecco che la Serie D con i suoi risultati torna a farci compagnia oggi, giovedi 1 aprile 2021. In vista delle prossime festività pasquali, il quarto campionato accelera i tempi e dunque torna in campo già nella giornata di oggi, con un turno regolare per i dilettanti, che per la precisione sarà la 27^ giornata per i gironi A e C e il turno numero 24 per i gruppi B, D, E, F , G, H, I cui è suddiviso il campionato. E a cui ovviamente non vediamo l’ora di dare spazio. Pur ricordato subito che anche oggi il fischio d’inizio su tutti i campi (salvo singole variazioni) sarà dato alle ore 15.00, ci pare utile, prima di presentare questa giornata dedicata ai risultati di Serie D, riposare delle ultime novità nel calendario dei dilettanti.

Come è infatti ampiamente noto, la Lega sta cercando ogni settima di inserire delle finestre per smaltire i tantissimi recuperi, che nelle ultime settimane e mesi si sono resi necessarie per le problematiche legate alla pandemia in corso. Di conseguenza ricordiamo che solo in settimana la Lega ha deciso di fissare per le giornate del 6-7 e 22 aprile, nuove finestre riservate a ben 15 recuperi. Speriamo che almeno per oggi il numero di rinvii rimanga limitato e che si possa viver pieno un bellissimo turno primaverile per la Serie D.

RISULTATI SERIE D: L’ULTIMO TURNO

In attesa di dare la parola al campo e dunque far cominciare questo giovedi pomeriggio tutto riservato ai risultati della Serie D, ci pare opportuno fare un passo indietro e andare a ricordare i verdetti salienti del precedente turno, che ci han fatto compagnia solo domenica scorsa. Per il 28 marzo 2021 sono stati gran colpi di scena sui campi del campionato dilettanti: in primis per il girone A non possiamo non parlare del 6-3 inferto dalla Castellanzese al Gozzano che pure ha trascinato i varesini in vetta alla classifica, con 53 punti, gli stessi proprio dei rivali rossoblu. Nel girone C è stato successo di peso per la Manzanese che sperato per 3-0 il Chions, ci conferma seconda forza del gruppo, ancora all’inseguimento della capolista Trento (che invece non ha avuto problemi con Mestre). Nel girone F invece siamo stati sorpresi dal KO della capolista Campobasso col risultato di 2-1 dal Cynthialabalonga: un vero stop per i giallorossi, oramai nel mirino del Notaresco (vincente invece per 1-0 su Aprilia). Chissà quali verdetti ci attenderanno oggi!

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Arconatese-Saluzzo

Folgore Caratese-Sestri Levante

Fossano-PDHA

Gozzano-Chieri

Imperia-Caronnese

Lavagnese-Castellanzese

Legnano-Borgosesia

Sanremese-Bra

Vado-Città di Varese

GIRONE B

Caravaggio-Real Calepina

Crema-Villa Alme

Fanfulla-USD Casatese

NibionnOggiono-Breno

Ponte San Pietro-Brusaporto

Scanzorosciate-Ciserano-Bergamo

Sona-Franciacorta

Tritium-Seregno

Vis Nova Giussano-Calvina

GIRONE C

Ambrosiana-Manzanese

ArzignanoChiampo-Union Clodiense

Belluno-Montebelluna

Campodarsego-Cartigliano

Chions-Bolzano

Cjarlins Muzane-Adriese

Delta Porto Tolle-Caldiero Terme

Este-Luparense

Feltre-San Giorgio-Sedico

Trento-Mestre

GIRONE D

Correggese-Forlì

Fiorenzuola-Corticella

Ghivizzano Borgo-Marignanese

Lentigione-Prato

Real Forte Querceta-G.S. Bagnolese

Rimini-Mezzolara

Sammaurese-Aglianese Calcio

Sasso Marconi-Pro Livorno

SCD Progresso-Seravezza Pozzi

GIRONE E

Cannara-Ostia Mare

Follonica Gavorrano-Pianese

Grassina-Flaminia

Lornano Badesse-UC Sinalunghese

Montespaccato-ACN Siena

San Donato-Foligno

Sangiovannese-Tiferno Lerchi

Scandicci-Montevarchi Calcio

Trestina-Trastevere Calcio

GIRONE F

Castelnuovo Vomano-Matese

Cynthialbalonga-Rieti

Giulianova-ASD Pineto Calcio

Porto Sant’Elpidio-Fiuggi

Recanatese-Agnonese

S. N. Notaresco-Campobasso

US Tolentino-Aprilia

Vastese-Castelfidardo

Vastogirardi-Montegiorgio

GIRONE G

Calcio Giugliano-Afragolese

Cassino-Vis Artena

Gladiator-Muravera

Lanusei Calcio-Monterosi FC

Latte Dolce-Nocerina

Nuova Florida-Arzachena

Savoia-Latina

SS Nola-Carbonia

Torres-Insieme Formia

GIRONE H

A.C Nardò-Città di Fasano

Altamura-Casarano

Audace Cerignola-Picerno

Fidelis Andria-Real Aversa

Francavilla-Puteolana

Lavello-Sorrento

Molfetta Calcio-Brindisi

Portici-Bitonto

Taranto-Gravina

GIRONE I

ACR Messina-Roccella

Biancavilla-Gelbison Cilento

Cittanovese-Rotonda

Licata-AS Acireale

Marina di Ragusa-FC Messina

Rende-Paternò

S. Agata-Castrovillari

Santa Maria Cilento-San Luca

Troina-Dattilo

