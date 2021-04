Risultati Serie D, classifiche/ Live score delle partite di recupero (28 aprile)

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI RECUPERO DI OGGI

Continua senza sosta l’incalzare dei risultati Serie D: non c’è respiro, perché per completare la stagione è necessario scendere in campo ogni tre giorni, che siano giornate regolari oppure recuperi di un campionato di Serie D 2020-2021 che inevitabilmente si trascinerà molto più in là del solito e terminerà quando di fatto saremo già in estate. Anche oggi pomeriggio ci attenderà dunque un buon numero di recuperi in quasi tutti i gironi, d’altronde i mercoledì caratterizzati dai risultati Serie D sono ormai una costante della stagione e di conseguenza ci siamo abituati a questi impegni infrasettimanali che ci aiuteranno a definire in modo più chiaro le classifiche dei vari gironi di Serie D che saranno coinvolte dagli odierni recuperi.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Sconfitte sanguinose per Vis Artena e Manzanese!

Ricordato che l’orario d’inizio sarà fissato salvo eccezioni alle ore 15.00, annotiamo che saranno ben sette su nove i gironi della Serie D che vedranno scendere in campo oggi almeno alcune delle loro formazioni impegnate nelle partite di recupero che trovate elencate in fondo a questo articolo.

RISULTATI SERIE D: NELLA SCORSA GIORNATA

Presentando i risultati Serie D dei recuperi di oggi, ricordiamo che siamo reduci da una domenica “ibrida”, nella quale il solo girone B ha disputato per intero una regolare giornata di campionato, mentre tutti gli altri otto gironi della Serie D 2020-2021 avevano in programma numerosi recuperi. Spendiamo allora qualche parola in più proprio sul girone B, che è stato finora quello con meno problemi legati al Coronavirus, almeno per ricordare che la capolista è il Seregno, che domenica ha pareggiato per 0-0 sul campo del NibionnOggiono e che ha sei punti di vantaggio sul secondo posto quando mancano proprio sei giornate al termine del campionato. Nei recuperi degli altri gironi, si sono presi la copertina il Picerno nel girone H e l’FC Messina nel girone I, che vincendo sono balzati al secondo posto in classifica dei rispettivi gruppi. Il Picerno infatti ha vinto 1-2 ad Altamura portandosi a cinque lunghezze dal Taranto, mentre la squadra di Messina si è imposta per 0-3 a Roccella e adesso è a -4 dai cugini dell’ACR Messina.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Monterosi, è quasi fatta! Torna a vincere il Siena

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Casale Derthona

Vado Città di Varese

GIRONE C

Delta Porto Tolle Belluno

Trento Union Clodiense

GIRONE D

Correggese Bagnolese

Ghivizzano Borgo Mezzolara

Seravezza Pozzi Rimini

GIRONE E

Lornano Badesse Montevarchi

Montespaccato Siena

GIRONE F

Agnonese Pineto

Porto Sant’Elpidio Montegiorgio

GIRONE G

Carbonia Nuova Florida

Latina Cassino

GIRONE H

Nardò Città di Fasano

Bitonto Altamura

Real Aversa Taranto

