Risultati Serie D, classifiche/ Live score delle partite (domenica 30 ottobre)

RISULTATI SERIE D: UN ALTRO TURNO INTERESSANTE!

Cambia l’orario per i risultati di Serie D: domenica 30 ottobre si gioca un altro intenso turno nei nove gironi che compongono il campionato di quarta divisione, e il fatto che anche ufficialmente l’orologio si sposti fa in modo che le partite prendano il via alle ore 14:30. Dobbiamo ricordare che non tutti i gironi sono allo stesso livello rispetto ai turni giocati: qui ci sono infatti infrasettimanali che a volte coinvolgono soltanto una parte del torneo, e poi alcuni gironi presentavano ai nastri di partenza più squadre di altri. Anche per questo motivo, tracciare un reale bilancio sui risultati di Serie D è davvero complesso.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Arezzo ko, Varese ok, rallentano Giana Erminio e Fano

Anche perché, naturalmente, le squadre che compongono questo campionato comunque molto interessante sono davvero tante: difficile tenerle a mente tutte, ce ne sono alcune che spiccano per blasone o anche per come si stanno comportando in questo momento, noi di volta in volta possiamo fare una valutazione prendendo in esame un singolo girone o magari un paio, o parlando della società giornata dopo giornata. Faremo così anche per quanto riguarda i risultati di Serie D di domenica 30 ottobre, poi naturalmente sarà curioso scoprire come cambieranno le classifiche dei nove gironi dopo le partite che vivremo tra qualche ora…

RISULTATI SERIE D CLASSIFICHE/ Live score diretta gol, oggi 16 ottobre: via alle gare

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Dando quindi uno sguardo ai risultati di Serie D per le partite di domenica 30 ottobre, possiamo partire dal girone I dove il Catania giocherà mezz’ora dopo le altre, impegnato al Massimino contro il S. Agata. I rossazzurri, lo sappiamo bene, hanno avuto qualche stagione ruggente in Serie A nel terzo millennio, dalla piazza siciliana sono passati allenatori che rispondono ai nomi di Sinisa Mihajlovic, Walter Zenga, Rolando Maran e soprattutto un certo Diego Simeone, che non troppo tempo dopo ha fatto due finali di Champions League e vinto due volte il campionato spagnolo. Oggi il Catania è una realtà tutta da ricostruire, ma in un girone I dal quale negli ultimi anni sono passate anche Bari e Palermo sta dominando.

Risultati Serie D, classifiche/ Poker del Catania, Varesina affonda Città di Varese!

Al momento abbiamo 8 vittorie in altrettante partite, 21 gol segnati e 3 subiti. Il secondo miglior attacco del girone è quello del Lamezia Terme che ha prodotto 15 gol, i calabresi sono anche secondi in classifica e hanno 5 punti di ritardo rispetto al Catania. In terza piazza troviamo la Real Aversa che l’anno scorso ha mancato la promozione nonostante avesse iniziato benissimo: per questa squadra il margine da recuperare al Catania è di 9 lunghezze. Insomma i rossazzurri stanno dominando, e oggi nei risultati di Serie D vedremo se arriverà la nona vittoria consecutiva per quella che, anche se siamo soltanto alla fine di ottobre, sembra già essere la fuga giusta verso il ritorno in Serie C…

RISULTATI SERIE C: LE PARTITYE DI OGGI!

GIRONE A

Asti Chisola

Bra Chieri

Castanese Castellanzese

Fezzanese Vado

Gozzano Ligorna

Legnano Fossano

Pinerolo Derthona

Sanremese PDHAE

Sestri Levante Casale

GIRONE B

Alcione Milano Casatese

Brusaporto Sona

Caronnese Villa Valle

Ciserano-Bergamo Seregno

Folgore Caratese Desenzano

Franciacorta Varesina

Lumezzane Real Calepina

Ponte San Pietro Breno

GIRONE C

Caldiero Terme Campodarsego

Cjarlins Muzane Cartigliano

Este Mestre

Levico Terme Torviscosa

Luparense Villafranca

Montebelluna Portogruaro

Montecchio Maggiore Dolomiti Bellunesi

Union Clodiense Adriese

GIRONE D

Carpi Giana Erminio

Aglianese Scandicci

Corticella Real Forte Querceta

Crema Mezzolara

Forlì Fanfulla

Bagnolese United Riccione

Prato Correggese

Ravenna Sammaurese

Salsomaggiore Pistoiese

Sant’Angelo Lentigione

GIRONE E

Flaminia Trestina

Ghivizzano Borgo Pianese

Grosseto Orvietana

Montespaccato Livorno

Ponsacco Ostia Mare

Sangiovannese Follonica Gavorrano

Seravezza Pozzi Tau

GIRONE F

Pineto Chieti

Avezzano Fano

Nuova Florida Notaresco

Porto D’Ascoli Sambenedettese

Roma City Vigor Senigallia

Termoli Matese

Trastevere Montegiorgio

Tolentino Cynthialbalonga

Vastese Vastogirardi

GIRONE G

Angri Lupa Frascati

Aprilia Paganese

Atletico Uri Real Monterotondo

Ilvamaddalena Nola

Palmese Sarrabus Ogliastra

Portici Cassino

Sorrento Arzachena

Vis Artena Pomezia

GIRONE H

Bitonto Nardò

Brindisi Afragolese

Casarano Barletta

Cavese Molfetta

Francavilla Città di Fasano

Gravina Puteolana

Lavello Gladiator

Martina Matera

Nocerina Altamura

GIRONE I

Licata Canicattì

Locri Castrovillari

Mariglianese Paternò

San Luca Lamezia Terme

Santa Maria Cilento Real Aversa

Trapani Sancataldese

Ragusa Acireale

Vibonese Cittanovese

Catania S. Agata

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











© RIPRODUZIONE RISERVATA