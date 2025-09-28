Risultati Serie D, classifiche: live score di domenica 28 settembre, si torna in campo per la quinta giornata della quarta divisione.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: TUTTO ANCORA IN DIVENIRE!
Un altro capitolo dei risultati Serie D sta per arrivare ad allietare il nostro pomeriggio, domenica 28 settembre infatti si torna in campo per quella che è la quinta giornata, siamo reduci da un turno infrasettimanale e dalle ore 15:00, con alcune gare che inizieranno più tardi, tornano protagonisti i nove gironi del campionato.
Ormai conosciamo bene la realtà della quarta divisione del calcio italiano, che sa sempre regalare sorprese e belle storie da raccontare: negli anni abbiamo infatti vissuto quelle di Alcione Milano, Caldiero Terme e Union Clodiense, solo pochi mesi fa ad esempio abbiamo salutato la promozione del Guidonia Montecelio.
Si potrebbe andare avanti a lungo, perché davvero i risultati Serie D sanno unire società storiche del nostro movimento, alla ricerca di un ritorno ai giorni di gloria, e club piccoli o nati da poco che vogliono il loro posto al sole, e in alcuni casi appunto riescono anche ad andare a prenderselo.
In questo momento siamo solo all’inizio della stagione e dunque è ancora presto per tracciare bilanci, tuttavia è chiaro che uno sguardo a qualche protagonista dei risultati Serie D si possa dare e allora, mentre aspettiamo che le partite prendano il via, proviamo a fare un focus su alcune squadre che attendiamo con particolare interesse quest’anno.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LE SQUADRE DA GUARDARE
Alcune delle realtà che animano i risultati Serie D le conosciamo da tempo in questo campionato: nel girone A ad esempio ci riprova il Varese dopo qualche annata non brillantissima, i biancorossi attualmente sono secondi in classifica alle spalle del Vado ma stanno facendo bene, da vedere poi se questa sia la stagione giusta per tornare almeno in Serie C, e da lì provare a risalire la corrente. Nel girone B è inevitabile parlare di Chievo e Milan Futuro, peraltro settimana scorsa i rossoneri hanno battuto i veneti in trasferta: società diverse, squadre diverse, ma comunque tra le grandi protagoniste di questa quarta divisione.
Fa meglio, ma per soli due punti, il Diavolo che è secondo in classifica; qui però se la deve vedere con una Folgore Caratese che fino a questo momento ha sempre vinto, e sa bene come si conduce un campionato di Serie D. Infine naturalmente la Reggina, nel girone I: già l’anno scorso gli amaranto erano competitivi per la promozione ma si erano dovuti inchinare al Siracusa, in questa stagione sicuramente ci riproveranno ma intanto, dopo quattro giornate, sono appena dodicesimi con 4 punti, in una classifica comandata dal Gela davanti a Savoia (altro club che potremmo definire storico) e Igea Virtus. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi oggi…
RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DEL GIORNO
GIRONE A
Biellese NovaRomentin
Cairese Asti
Chisola Sanremese
Club Milano Varese
Gozzano Saluzzo
Lavagnese Celle Varazze
Ligorna Sestri Levante
Vado Imperia
Valenzana Derthona
GIRONE B
Breno Chievo
Brusaporto Vogherese
Caldiero Terme Ciserano-Bergamo
Folgore Caratese Leon
Milan Futuro Scanzorosciate
Oltrepò Casatese
Real Calepina Pavia
Sondrio Castellanzese
Villa Valle Varesina
GIRONE C
Adriese Altavilla
Bassano Treviso
Calvi Noale Legnago Salus
Campodarsego Luparense
Cjarlins Muzane Mestre
Este Conegliano
Portogruaro Obermais
Vigasio San Luigi
GIRONE D
Correggese Sangiuliano City
Lentigione Rovato Vertovese
Piacenza Pistoiese
Pro Palazzolo Sasso Marconi
Pro Sesto Crema
Sant’Angelo Cittadella Vis Modena
Progresso Desenzano
Trevigliese Tropical Coriano
Tuttocuoio Imolese
GIRONE E
Foligno Tau
Ghiviborgo Poggibonsi
Grosseto Camaiore
Montevarchi Trestina
Prato Follonica Gavorrano
San Donato Scandicci
Seravezza Pozzi Orvietana
Siena Terranuova Traiana
Vivi Altotevere Cannara
GIRONE F
Atletico Ascoli Ostiamare
Castelfidardo Ancona
Chieti L’Aquila
Giulianova Notaresco
Maceratese Sammaurese
Recanatese San Marino Calcio
Sora Fossombrone
Unipomezia Termoli
Vigor Senigallia Teramo
GIRONE G
Nocerina Olbia
Sarrabus Ogliastra Scafatese
Atletico Lodigiani Ischia
Budoni Albalonga
Cassino Anzio
Latte Dolce Flaminia
Montespaccato Palmese
Real Monterotondo Trastevere
Valmontone Monastir
GIRONE H
Nardò Nola
Acerrana Città di Fasano
Francavilla Paganese
Pompei Ferrandina
Sarnese Martina
Manfredonia Barletta
Virtus Francavilla Real Normanna
Fidelis Andria Gravina
Heraclea Afragolese
GIRONE I
Acr Messina Paternò
Gelbison Milazzo
Savoia Reggina
Ragusa Nissa
Vibonese Castrumfavara
Vigor Lamezia Sambiase
Athletic Palermo Acireale
Igea Virtus Enna
Sancataldese Gela