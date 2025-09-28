Risultati Serie D, classifiche: live score di domenica 28 settembre, si torna in campo per la quinta giornata della quarta divisione.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: TUTTO ANCORA IN DIVENIRE!

Un altro capitolo dei risultati Serie D sta per arrivare ad allietare il nostro pomeriggio, domenica 28 settembre infatti si torna in campo per quella che è la quinta giornata, siamo reduci da un turno infrasettimanale e dalle ore 15:00, con alcune gare che inizieranno più tardi, tornano protagonisti i nove gironi del campionato.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Milan Futuro batte Chievo, poker di Notaresco e Savoia! (21 settembre 2025)

Ormai conosciamo bene la realtà della quarta divisione del calcio italiano, che sa sempre regalare sorprese e belle storie da raccontare: negli anni abbiamo infatti vissuto quelle di Alcione Milano, Caldiero Terme e Union Clodiense, solo pochi mesi fa ad esempio abbiamo salutato la promozione del Guidonia Montecelio.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Vincono Varese e Chievo, poker della Recanatese! (oggi 14 settembre 2025)

Si potrebbe andare avanti a lungo, perché davvero i risultati Serie D sanno unire società storiche del nostro movimento, alla ricerca di un ritorno ai giorni di gloria, e club piccoli o nati da poco che vogliono il loro posto al sole, e in alcuni casi appunto riescono anche ad andare a prenderselo.

In questo momento siamo solo all’inizio della stagione e dunque è ancora presto per tracciare bilanci, tuttavia è chiaro che uno sguardo a qualche protagonista dei risultati Serie D si possa dare e allora, mentre aspettiamo che le partite prendano il via, proviamo a fare un focus su alcune squadre che attendiamo con particolare interesse quest’anno.

Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (oggi domenica 7 settembre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LE SQUADRE DA GUARDARE

Alcune delle realtà che animano i risultati Serie D le conosciamo da tempo in questo campionato: nel girone A ad esempio ci riprova il Varese dopo qualche annata non brillantissima, i biancorossi attualmente sono secondi in classifica alle spalle del Vado ma stanno facendo bene, da vedere poi se questa sia la stagione giusta per tornare almeno in Serie C, e da lì provare a risalire la corrente. Nel girone B è inevitabile parlare di Chievo e Milan Futuro, peraltro settimana scorsa i rossoneri hanno battuto i veneti in trasferta: società diverse, squadre diverse, ma comunque tra le grandi protagoniste di questa quarta divisione.

Fa meglio, ma per soli due punti, il Diavolo che è secondo in classifica; qui però se la deve vedere con una Folgore Caratese che fino a questo momento ha sempre vinto, e sa bene come si conduce un campionato di Serie D. Infine naturalmente la Reggina, nel girone I: già l’anno scorso gli amaranto erano competitivi per la promozione ma si erano dovuti inchinare al Siracusa, in questa stagione sicuramente ci riproveranno ma intanto, dopo quattro giornate, sono appena dodicesimi con 4 punti, in una classifica comandata dal Gela davanti a Savoia (altro club che potremmo definire storico) e Igea Virtus. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi oggi…

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DEL GIORNO

GIRONE A

Biellese NovaRomentin

Cairese Asti

Chisola Sanremese

Club Milano Varese

Gozzano Saluzzo

Lavagnese Celle Varazze

Ligorna Sestri Levante

Vado Imperia

Valenzana Derthona

GIRONE B

Breno Chievo

Brusaporto Vogherese

Caldiero Terme Ciserano-Bergamo

Folgore Caratese Leon

Milan Futuro Scanzorosciate

Oltrepò Casatese

Real Calepina Pavia

Sondrio Castellanzese

Villa Valle Varesina

GIRONE C

Adriese Altavilla

Bassano Treviso

Calvi Noale Legnago Salus

Campodarsego Luparense

Cjarlins Muzane Mestre

Este Conegliano

Portogruaro Obermais

Vigasio San Luigi

GIRONE D

Correggese Sangiuliano City

Lentigione Rovato Vertovese

Piacenza Pistoiese

Pro Palazzolo Sasso Marconi

Pro Sesto Crema

Sant’Angelo Cittadella Vis Modena

Progresso Desenzano

Trevigliese Tropical Coriano

Tuttocuoio Imolese

GIRONE E

Foligno Tau

Ghiviborgo Poggibonsi

Grosseto Camaiore

Montevarchi Trestina

Prato Follonica Gavorrano

San Donato Scandicci

Seravezza Pozzi Orvietana

Siena Terranuova Traiana

Vivi Altotevere Cannara

GIRONE F

Atletico Ascoli Ostiamare

Castelfidardo Ancona

Chieti L’Aquila

Giulianova Notaresco

Maceratese Sammaurese

Recanatese San Marino Calcio

Sora Fossombrone

Unipomezia Termoli

Vigor Senigallia Teramo

GIRONE G

Nocerina Olbia

Sarrabus Ogliastra Scafatese

Atletico Lodigiani Ischia

Budoni Albalonga

Cassino Anzio

Latte Dolce Flaminia

Montespaccato Palmese

Real Monterotondo Trastevere

Valmontone Monastir

GIRONE H

Nardò Nola

Acerrana Città di Fasano

Francavilla Paganese

Pompei Ferrandina

Sarnese Martina

Manfredonia Barletta

Virtus Francavilla Real Normanna

Fidelis Andria Gravina

Heraclea Afragolese

GIRONE I

Acr Messina Paternò

Gelbison Milazzo

Savoia Reggina

Ragusa Nissa

Vibonese Castrumfavara

Vigor Lamezia Sambiase

Athletic Palermo Acireale

Igea Virtus Enna

Sancataldese Gela

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE D