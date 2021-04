Risultati Serie D, Classifiche/ Live score delle partite: i recuperi del 7 aprile

RISULTATI SERIE D: SPAZIO ANCORA AI RECUPERI

Tornano sotto ai riflettori i risultati della Serie D, in questo mercoledì 7 aprile 2021. Dopo la sosta per le festività pasquali, ecco che il quarto campionato nazionale è di nuovo di scena ma non già per un turno regolare della stagione 2020-21, ma ancora per una finestra dedicata ai recuperi. Ormai non ci stupiamo più: per problematiche legate alla pandemia da coronavirus ancora in corso, da mesi, ad ogni turno si accumulano rinvii su rinvii con la Lega Dilettanti che fa di tutto per trovare novi spazi per recuperate tali incontri e dunque fare in modo di chiudere in maniera regolare la stagione 2020-21 di questo tormentato campionato. E finestra per il mese di aprile è proprio quella in programma oggi 7 aprile 2021 (ma attenzione non sarà certo l’unica). Impazienti di dare la parola al campo, ricordiamo che per oggi saranno ben 11 recuperi messi in calendario, per i gironi C, D, E, F, G, H e I e ovunque sarà fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

RISULTATI SERIE C: IL GIRONE F

Pronti a dare parola al campo per questo mercoledì tutto riservato ai risultati della serie D, ci pare doveroso fissare ora la nostra attenzione a quanto sta accadendo per il girone F del quarto campionato italiano, per cui oggi vivremo ben due partite. Prima sfida (sempre attesa alle ore 15.00) sarà quella tra Montegiorgio e Pineto Calcio, match dove i rossoblu sperano di proseguire in un trend positivo e magari lanciare l’assalto alla prima parte della classifica del girone. Contro ecco il Pineto che invece ancora lotta per la salvezza e per interrompere un digiuno di successi che dura ormai dl 20 dicembre scorso: sarà dunque match scontato?. Sfida che sarà imperdibile è poi quella tra Porto Sant’Elpidio e Agnognese, che animerà ancora i bassifondi della classifica del girone F. Ad oggi infatti le due squadre sono le ultime due in classifica e con appena 4 e tre punti a testa (rispettivamente i granata e i bianconeri), disperano anche solo di prendere parte ai play out. Pure va detto che entrambe le società hanno ancora parecchi match da recuperare e chissà che il colpo di scena non avvenga già nei recuperi.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE C

Trento-Manzanese

Delta Porto Tolle-Chions

GIRONE D

Rimini-Sammaurese

Corticella-Mezzolara

GIRONE E

Montespaccato-Badesse

GIRONE F

Montegiorgio-Pineto

GIRONE G

Monterosi-Giugliano

Cassino-Team Nuova Florida

GIRONE H

Puteolana-Gravina

GIRONE I

San Luca-Cittanovese

Castrovillari-Roccella

