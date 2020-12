Risultati Serie D, Classifiche/ Live score delle partite, oggi 20 dicembre 2020

RISULTATI SERIE D: OGGI LA 8^ E 10^ GIORNATA

Sono ancora riflettori puntati sul quarto campionato nazionale e dunque su questa domenica, 20 dicembre 2020 tutta dedicata ai risultati della Serie D. Dopo un nuovo turno infrasettimanale dedicato ai recuperi, ecco che si torna in campo oggi con le giornate del campionato regolare numero 10 e 8, dove pure tutti i nove gironi saranno chiamati in campo. Come è facile immaginare, purtroppo anche oggi non si scenderà in campo a ranghi completi, ma diverse società hanno già dato forfait nei giorni scorsi, chiedendo alla Lega l’ennesimo rinvio. Come è facile immaginare ancora una volta sono tante le società che per colpa della pandemia, non hanno i numeri minimi per disputare gli incontri regolarmente e così anche questa domenica si andrà a ingrossare la lista dei recuperi per il quarto campionato. Elenco che nonostante i tanti turni dedicati ai recuperi, e pure lo stop occorso a campionato nelle scorse settimane, pure rimane ancora fin troppo lungo: visto il complicato contesto attuale, è ben difficile che pure questo venga assottigliato tanto a breve, per cui potremmo dover attendere ancora a lungo prima di avere un quadro omogeneo nelle classifiche dei nove gironi della Serie D. Nonostante questa problematica come l’incertezza del futuro del calcio di Serie D, pure i protagonisti della quarta serie italiana provano a ripartire anche oggi, con tanto match che sicuramente ci faranno emozionare.

RISULTATO SERIE D E CLASSIFICHE: LA PROSPETTIVA

Dunque pur con classifiche piene di buchi e con ancora numerosi incontri da recuperare, ecco che in questa domenica 20 dicembre, la Serie D prova a ripartire con due giornate regolari molto importanti: non senza qualche punto di domanda. Ricordando che su tutti i campi oggi il fischio d’inizio sarà alle ore 14.30, pure dobbiamo segnalare che già parecchie partite sono state rinviate a data da destinarsi e che molte altre potrebbero venir spostate anche all’ultimo, secondo gli esiti degli ultimi tamponi effettuati da ogni club. Vi è dunque un gran alone di incertezza anche su questo nuovo turno del campionato ed è forte timore che questo non venga sfatato ancora per un po’. Dopo tutto già la Lega Dilettanti ha rimesso mano al calendario della stagione 2020-21, non solo prevedendo finestre extra per i recuperi, ma pure aggiungendo alcuni turni infrasettimanali e spostando al 6 di giugno il termine della stagione. Pure non è da escludere che la Lega non riesca a rispettare questa nuova scadenza e che a breve si dovrà di nuovo modificare in maniera importante il calendario per poter arrivare a giusta conclusione del campionato. Insomma i punti di domanda e i timori per il futuro della Serie A non mancano: per ora godiamoci le sfide messe in programma oggi.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Borgosesia-Lavagnese

Bra-Arconatese

Caronnese-Fossano

Citta di Varese-Sanremese

HSL Derthona-Legnano

Imperia-Folgore Caratese

P.D.H.A.E.-Casale

Saluzzo-Gozzano

Sestri Levante-Vado

GIRONE B

Caravaggio-Breno

Crema-Seregno

Fanfulla-Franciacorta

Ponte San Pietro-Calvina

Scanzorosciate-USD Casatese

Sona-Brusaporto

Tritium-Real Calepina

Vis Nova Giussano-Villa Alme

GIRONE C

Bolzano-Delta Porto Tolle

Caldiero Terme-Este

Campodarsego-Chions

Luparense-Trento

Montebelluna-Feltre

San Giorgio-Sedico-ArzignanoChiampo

GIRONE D

Correggese-Marignanese

Fiorenzuola-Aglianese Calcio

Ghivizzano Borgo-G.S. Bagnolese

Lentigione-Pro Livorno

Real Forte Querceta-Prato

Rimini-Corticella

Sasso Marconi-Mezzolara

GIRONE E

Cannara-ACN Siena

Follonica Gavorrano-Foligno

Grassina-Ostia Mare

Lornano Badesse-Pianese

Montespaccato-UC Sinalunghese

Sangiovannese-Flaminia

Trestina-Montevarchi Calcio

GIRONE F

Castelnuovo Vomano-Campobasso

Cynthialbalonga-Matese

Giulianova-Rieti

Porto Sant’Elpidio-ASD Pineto Calcio

S. N. Notaresco-Castelfidardo

US Tolentino-Agnonese

Vastogirardi-Aprilia

GIRONE G

Cassino-Carbonia

Gladiator-Monterosi FC

Nuova Florida-Nocerina

Savoia-Muravera

SS Nola 1925-Insieme Formia

Torres-Afragolese

GIRONE H

A.C.D. Nardo-Gravina

Altamura-Brindisi

Audace Cerignola-Bitonto

Fidelis Andria-Casarano

Francavilla-Sorrento

Lavello-Picerno

Molfetta Calcio-Puteolana

Portici 1906-Citta di Fasano

Taranto-Real Aversa

GIRONE I

ACR Messina-Castrovillari

Biancavilla-Rotonda

Cittanovese-AS Acireale

Licata-San Luca

Marina di Ragusa-Gelbison Cilento

Rende-Roccella

S. Agata-FC Messina

Santa Maria Cilento-Dattilo

Troina-Paternò

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI DELLA SERIE D



© RIPRODUZIONE RISERVATA