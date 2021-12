Risultati Serie D, Classifiche/ Live score delle partite, oggi 22 dicembre (gironi)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: TANTI RINVII ANNUNCIATI!

Spazio ai risultati della Serie D, anche in questo mercoledì 22 dicembre 2021. Dopo pure le scintille occorse solo pochi giorni fa, il quarto campionato nazionale torna di scena con un nuovo turno infrasettimanale della stagione regolare, l’ultimo dell’anno solare 2021. Da qui infatti la serie D, come è ben noto, farà una piccola pausa per le festività natalizie, per fare ritorno solo il prossimo 5 gennaio 2022: uno stop previsto e che potrebbe rivelarsi quanto mai utile a parecchi club, che nelle ultime giornate hanno visto le rispettive rose decimarsi per la diffusione del contagio da Covid.

Nelle ultime settimane, come è ben noto, la situazione pandemica in Italia (e nel mondo) si è aggravata e ovviamente il calcio, dal professionismo ai dilettanti, non è rimasto indenne: anzi negli ultimi giorni sono stati parecchi match che sono saltati per il gran numero di giocatori positivi al coronavirus riscontrati e pure oggi non attendiamoci di vivere un mercoledì dedicato ai risultati di Serie D al completo. Purtroppo sono molti i match che sono stata già rinviati e di molti pure non siamo sicuri che avranno regolare svolgimento (tenuto conto che pure il meteo inclemente potrebbe metterci lo zampino): sarò un turno infrasettimanale ben complicato.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Consapevoli che sarà un mercoledì riservato ai risultati della serie D ben complicato pure vogliamo ancora una volta tuffarci nel meraviglioso mondo dei dilettanti andiamo dunque a dare un occhio un po’ a quello che sta accadendo dei nove gironi della stagione 2021-22 in corso. Partendo dal gruppo A ricordiamo allora che è ancora posizione da leader assoluta per il Novara, che non mettendo il piede in fallo neppure contro il Gozzano sabato scorso, approda al turno con il Chieri, diretto rivale, con gran ottimismo: nel girone B invece è ancora lotta aperta tra Sg City Nova, Casatese, Desenzano Calvina e Arconatese per la prima piazza, con i club ancora tutti vicini. Nel girone C della Serie D va detto che alla vigilia della della 16^ giornata in vetta spicca ancora l’Arzignano Chiampo, ancora con un vantaggio di ben sei lunghezze dal primo rivale, l’Union Clodiense, mentre nel girone D la vette vede ancora indisturbato il Rimini, che pure ha pareggiato con il Serravezza Pozzi solo pochi giorni fa: nel girone E segnaliamo invece che oggi leader è ancora il San Donato, sia pure con un risicato vantaggio ora su Follonica e Poggibonsi, squadre in grandissima condizione nelle ultime settimane.

In questo mercoledì per i risultati della Serie D vale poi la pena ricordare che nella classifica del girone F la Recanatese appare in grandissima condizione e pure non dovrebbe avere problemi oggi a superare l’S.N. Notaresco che pure è fermo entro la top five: nel gruppo G invece, dove è stata già rinviata la partita tra Nuova Florida e Latte Dolce, è netto il dominio del Calcio Giuliano, avanti + 11 punti dai rivali diretti per la promozione. Proseguendo va detto pure che nel gruppo H troviamo ancora in vetta il Francavilla, in gran condizione dopo anche il terzo successo di fila, strappato al Lavello per 3-1: nel girone I, in vista della 18^ giornata di campionato è invece lotta aperta tra As Acireale, Gelison Ciento e Lamezia terme per la prima posizione in graduatoria e i tre certo oggi si daranno gran battaglia.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Caronnese-Sestri Levante

Casale-Bra

Fossano-Imperia

Gozzano-Borgosesia

Lavagnese-Asti

Novara-Chieri

PDHA-Ligorna

Saluzzo-Citta di Varese

Vado-Ticino

Sanremese-HSL Derthona

GIRONE B

Breno-Franciacorta

Brusaporto-Sona

Castellanzese-Arconatese

Crema-Real Calepina

Desenzano Calvina-Ciserano-Bergamo

Olginatese-Villa Valle

Ponte San Pietro-Vis Nova Giussano

USD Casatese-Leon

GIRONE C

Ambrosiana-Levico Terme

Caldiero Terme-Mestre

Campodarsego-ArzignanoChiampo

Cartigliano-Luparense

Delta Porto Tolle-Cjarlins Muzane

Dolomiti Bellunesi-Spinea

Este-Adriese

Montebelluna-Cattolica Calcio

Union Clodiense-San Martino Speme

GIRONE D

Aglianese Calcio-Prato

Alcione Milano-G.S. Bagnolese

Ath. Carpi-Lentigione

Correggese-Tritium

Fanfulla-Forlì

Ghivizzano Borgo-Seravezza Pozzi

Mezzolara-Sammaurese

Real Forte Querceta-SCD Progresso

Rimini-Sasso Marconi

San Donnino-Ravenna

GIRONE E

Arezzo-Lornano Badesse

Foligno-Trestina

Follonica Gavorrano-Rieti

Montespaccato-ASD Cascina

Poggibonsi-Pianese

Pro Livorno-Scandicci

San Donato-Flaminia

Sangiovannese-Unipomezia

GIRONE F

Alto Casertano-Sambenedettese

ASD Pineto Calcio-US Tolentino

Fiuggi-Matese

Montegiorgio-Castelnuovo Vomano

Nereto-Castelfidardo

Porto D’Ascoli-Vastese

Recanatese-S. N. Notaresco

Trastevere Calcio-Chieti

Vastogirardi-AJ Fano

GIRONE G

Arzachena-Atletico Uri

Carbonia-Aprilia

Cassino-Calcio Giugliano

Cynthialbalonga-R. Monterotondo

Muravera-Afragolese

Ostia Mare-Lanusei Calcio

Torres-Insieme Formia

Vis Artena-Gladiator

GIRONE H

Bitonto-Francavilla

Casarano-Nocerina

Casertana-Molfetta Calcio

Lavello-Sorrento

Mariglianese-Brindisi

Virtus Matino-Rotonda

A.C Nardò-Citta di Fasano

Gravina-SS Nola 1925

Bisceglie-Altamura

GIRONE I

Cavese-Cittanovese

Gelbison Cilento-Troina

Lamezia Terme-Sancataldese

Licata-Castrovillari

Paternò-Trapani

Portici 1906-Santa Maria Cilento

Real Aversa-Rende

San Luca-Giarre

S. Agata-AS Acireale

