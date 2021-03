Risultati Serie D, classifiche/ Live score delle partite, recuperi (3 marzo)

RISULTATI SERIE D: È TEMPO DI RECUPERI!

Dopo un ricco turno regolare affrontato solo la scorsa domenica, ecco che il quarto campionato italiano torna di scena anche in questo mercoledì 3 marzo 2021, dove ci faranno compagnia i risultati della Serie D per i recuperi. Dunque ancora un piccolo stop nel cammino regolare (per quanto possibile definirlo così visti i rinvii e i salti causati dalla pandemia ancora in corso) e nuovo spazio dedicato ai recuperi, sempre in numero consistente. La cosa dopo tutto non ci stupisce troppo: purtroppo le problematiche legate alla pandemia in corso, i numeri sempre alti di postivi riscontrati nei vari club, le limitazioni imposte dalle autorità sanitarie locali, come ovviamente anche le intemperie e il mal tempo stanno mettendo davvero in seria difficoltà lo svolgimento regolare del quarto campionato. Pure si sta facendo il possibile per recuperare il tempo perso e già oggi, alle ore 14.30 daremo il via a ben 13 recuperi per i gironi D, E, F, G e I.

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE OGGI IN PROGRAMMA

Alla vigilia di questo pomeriggio dedicato ai risultati della Serie D non già per un turno regolare ma per i recuperi, ci pare necessario ora andare a vedere nel dettaglio che cosa ci riserva il calendario. Come abbiamo detto prima, oggi saranno impegnati solo pochi gironi: il primo sarà quello D con il recupero del match Forli-Real Forte Querceta e pure per il girone E ammireremo nel pomeriggio le sfide Folingo-San Donato e Montevarchi-Scandicci. Programma appena più impegnativo oggi per il girone F con 4 scontri e dunque Agnonese-Giulianova, Matese-Porto Sant’Elpidio, Recanatese-Aprilia e SN Notaresco-Tolentino: saranno invece tre le sfide per il girone G attese sempre alle 14.30 e dunque Insieme Formia-Nocerina, Monterosi-Vis Artena e Muravera-Latina. A chiudere il quadro per i risultati della Serie D saranno poi gli ultimi recuperi per il girone I e dunque Biancavilla-Roccella, Cittanovese-Paternò e pure Dattilo-Marina di Ragusa.

RISULTATI SERIE D

GIRONE D

Forlì-Real Forte Querceta

GIRONE E

Foligno-San Donato

Montevarchi Calcio-Scandicci

GIRONE F

Agnonese-Giulianova

Matese-Porto Sant’Elpidio

Recanatese-Aprilia

S. N. Notaresco-US Tolentino

FIRONE G

Insieme Formia-Nocerina

Monterosi-Vis Artena

Muravera-Latina

GIRONE I

Biancavilla-Roccella

Cittanovese-Paternò

Dattilo-Marina di Ragusa

