Risultati Serie D, Classifiche/ Live score delle sfide dei gironi B, H e dei recuperi

RISULTATI SERIE D: OGGI SPAZIO AI RECUPERI E NON SOLO..

Anche in questa domenica 2 maggio 2021 è di nuovo spazio per i risultati della Serie D: pur dopo una bella finestra dedicata ai recuperi, occorsa solo in settimana, ecco che il quarto campionato sarà di nuovo sotto ai riflettori, pure ancora con un programma “misto”.

Fedele alla missione di arrivare a giusta e regolare conclusione della stagione 2020-21 il prima possibile, la Lega Dilettanti pochi giorni fa ha deciso di riformulare ancora il calendario per i nove gironi in cui è suddiviso e dunque dare ancora spazio ai tanti recuperi che ancora sono da “evadere”, senza però perdere troppo tempo anche nel proseguo della stagione regolare. Di conseguenza in questa domenica avremo ancora tante sfide di recupero a farci compagnia per i gironi A, C, D, E F, G e I, ma alla stessa ora (le 15.00 su tutti i campi, salvo variazioni dell’ultimo minuto) pure si accenderanno turni regolari per i gruppi B e H, che saranno dunque in campo al completo.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Dunque ci attende ancora una domenica dedicata ai risultati della Serie D a dir poco inusuale nella sua programmazione: oltre alle giornate numero 29 e 29 rispettivamente per i gironi B e H, che verrano disputate regolarmente, ecco che contemporaneamente vi sarà spazio per 18 recuperi di match che sono saltati nelle scorse settimane e mesi per problematiche legate al coronavirus. Sappiamo bene che la pandemia ancora in corso sta mettendo sempre più in difficoltà il quarto campionato nazionale, di cui spesso abbiamo temuto la mancata conclusione: pure la Lega ha usato tutti i strumenti in suo potere per provare a trovare spazi supplementari per i recuperi, finestre extra e rivoluzionando ampiamente il calendario per venir incontro alle esigenze dei suoi club. Lo sforzo della lega è stato finora importante, ma pure va detto che la stagione è ben lungi dall’essere agli sgoccioli e che ancora fin troppi incontri mancano alla giusta conclusione del campionato. Vedremo come si evolverà la complicata situazione: nel frattempo godiamoci una bella domenica dedicata ai risultati della Serie D.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Borgosesia-Gozzano

Città di Varese-Legnano

Imperia-Casale

GIRONE B

Brusaporto-Tritium

Calvina-Caravaggio

Ciserano-Bergamo-Ponte San Pietro

Fanfulla-NibionnOggiono

Franciacorta-Crema

Scanzorosciate-Sona

Seregno-Real Calepina

USD Casatese-Vis Nova Giussano

Villa Alme-Breno

GIRONE C

Arzignanochiampo-Delta Porto Tolle

Campodarsego-Cartigliano

Union Clodiense-Belluno

GIRONE D

Bagnolese-Ghivizzano Borgo

Mezzolara-Real Forte Querceta

Prato-Correggese

GIRONE E

Trestina-Lornano Badesse

GIRONE F

Agnognese-Vastese

Aprilia-Vastogirardi

Campobasso-Pineto

Montegiorgio-Fiuggi

Porto Sant’Elpidio-Recanatese

GIRONE G

Cassino-Arzachena

Nuova Florida-Muravera

GIRONE H

Altamura-A.C Nardò

Audace Cerignola-Casarano

Bitonto-Brindisi

Fidelis Andria-Taranto

Francavilla-Gravina

Lavello-Real Aversa

Molfetta Calcio-Citta di Fasano

Picerno-Puteolana

Portici 1906-Sorrento

GIRONE I

Licata-Acireale

