Risultati Serie D, Classifiche/ Live score delle sfide, oggi 25 aprile 2021 (gironi)

RISULTATI SERIE D: OGGI SPAZIO AI RECUPERI MA NON SOLO…

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie D, anche oggi domenica 25 aprile 2021: dopo una ricca finestra interamente dedicata ai recuperi occorsa mercoledì scorso, ecco che i beniamini del quarto campionato nazionale saranno di nuovo di scena, sia pure con un programma davvero unico. Abbiamo già ampiamente parlato dei problemi legati alla pandemia che stanno davvero rendendo complicatissimo il regolare svolgimento del quarto campionato nazionale e di come la Lega Dilettanti sia stata spesso costretta a fermare la stagione regolare per prevedere finestre dedicate ai recuperi: giunti ormai agli sgoccioli di questa stagione purtroppo la situazione è ancora davvero complessa.

Da qui la decisione, enunciata dalla Lega qualche giorno fa di fermare nuovamente la stagione e dare spazio ancora ai recuperi: pure nel contempo non perdere eccessivo tempo e dare dunque spazio anche ai quei gironi (non interessati in quel momento dai recuperi) di proseguire regolarmente. Un mix dunque speciale, che avrà oggi il suo battesimo del fuoco: calendario alla mano vediamo infatti che in questa domenica per i risultati della Serie D, sono stati messi si 19 recuperi per i gironi A, C, D, E, F, G, H, e I, ma pure vivremo la 11^ giornata di ritorno del gruppo B. Su tutti i campi il fischio d’inizio sarà alle ore 15.00.

RISULTATI SERIE D: IL GIRONE B

Per questa domenica riservata ai risultati della Serie D dunque una programmazione speciale, che oltre ai buon numero di recuperi, vedE chiamati in causa anche i club del girone B, che pure oggi vivranno regolarmente la 28^ giornata di campionato 2020-21. Facciamo allora focus su questo gruppo, che alla vigIlia di questo atteso turno, vede ancora in testa il Seregno con ben 57 punti e un gap di ben 8 lunghezze dalla Casatese, che nelle ultime settimane ha perso parecchio terreno. Tanto da venir ormai raggiunta dal Fanfulla, che vanta i medesimi punti: la squadra bianconera, però, con alle spalle un trend assolutamente positivo, potrebbe anche rischiare il sorpasso (se non metterà il piede in fallo oggi pomeriggio contro il Sona). Ricordiamo poi in zona play off per il gruppo anche Nibionnoggiono e Calvina che vantano una buona condizione: occhi però puntati oggi su Brusaporto e Crema, che distanti appena una lunghezza dal club biancoceleste, pure sognano oggi di staccare un pass per la fase finale della stagione. Dietro però i distacchi sono davvero minimi, e già oggi potrebbero essere gran colpi di scena. Staremo a vedere.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Varese-Casale

Folgore Caratese-Imperia

GIRONE B

Breno-Calvina

Caravaggio-Brusaporto

Crema- Casatese

NibionnOggiono-Seregno

Ponte San Pietro-Scanzorosciate

Real Calepina-Villa Alme

Sona-Fanfulla

Tritium-Franciacorta

Vis Nova Giussano-Ciserano-Bergamo

GIRONE C

Cjarlins Muzane-Manzanese

Union Clodiense-Ambrosiana

GIRONE D

Mezzolara-Sammaurese

Real Forte Querceta-Correggese

Rimini-Lentigione

GIRONE E

Follonica Gavorrano-Badesse

Siena-Sangiovannese

GIRONE F

Porto S. Elpidio-Olympia Agnonese

GIRONE G

Cassino-Afragolese

Vis Artena-Nuova Florida

Gladiator-Muravera

GIRONE H

Casarano-Gravina

Nardò-Real Aversa

Altamura-Picerno

GIRONE I

Cittanovese-Troina

Roccella-Fc Messina

San Luca-Dattilo

