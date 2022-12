Risultati Serie D, classifiche/ Live score e partite dei gironi (domenica 4 dicembre)

RISULTATI SERIE D: SI TORNA A GIOCARE!

Abbiamo un nuovo appuntamento con i risultati di Serie D, le partite che si giocano domenica 4 dicembre prendono il via alle ore 14:30 (come negli ultimi turni) ma ce ne sono alcune che inizieranno anche dopo. È sempre difficile districarsi attraverso un campionato davvero fitto e intenso, che ogni weekend (o nei turni infrasettimanali) propone un centinaio di partite e che ha uno scenario nel quale soltanto la prima in classifica in ciascun girone ha la promozione garantita in Serie C; un torneo del quale si è detto e scritto tanto ma, che guardando al campo, è certamente interessante.

Quest’anno per esempio lo nobilita la presenza del Catania, che dopo il fallimento della passata stagione è ripartito in maniera scintillante e sta dominando nel girone I, avviandosi verso una promozione che è annunciata da tempo ma che ovviamente i rossazzurri dovranno conquistare giornata dopo giornata. In altri gironi invece la lotta per il salto di categoria è decisamente più serrata; tra delusioni, conferme e sorprese i risultati di Serie D stanno per animare un’altra domenica, quindi non ci resta che fare un excursus attraverso i temi principali del turno.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Saremo in campo tra poco per i risultati di Serie D: naturalmente non si può analizzare la situazione girone per girone, però possiamo prendere in considerazione uno dei nove raggruppamenti. Nel girone F si gioca oggi il big match in testa alla classifica: Pineto Trastevere vale il primo posto e potrebbe esserci il controsorpasso degli ospiti nei confronti dei padroni di casa. Prima della scorsa giornata il Trastevere era al comando, poi ha pareggiato e si è fatto scavalcare dal Pineto che adesso ha 28 punti contro i 27 della grande rivale.

Questo balletto a dire il vero è vissuto da qualche tempo e infatti ancora tre giornate fa i laziali avevano nuovamente pareggiato facendosi scavalcare dagli abruzzesi. Bellissima situazione dunque in un girone F nel quale la Vigor Senigallia è terza in classifica con tre punti di vantaggio sul Porto D’Ascoli e -4 dalla vetta, e dove invece sta faticando la Sambenedettese, che in 13 giornate ha ottenuto 18 punti e a oggi non giocherebbe nemmeno i playoff. tra poco comunque, come abbiamo già detto, torneremo in campo e assisteremo ai risultati di Serie D per la domenica provando anche a capire come potrebbero cambiare le classifiche dei nove gironi…

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE GIRONI

GIRONE A

Borgosesia Derthona

Castellanzese Chisola

Chieri Castanese

Fossano Pinerolo

Gozzano Fezzanese

PDHAE Asti

Stresa Vergante Sestri Levante

Vado Legnano

Casale Sanremese

GIRONE B

Arconatese Folgore Caratese

Brusaporto Ponte San Pietro

Città Di varese Caronnese

Desenzano Ciserano-Bergamo

Real Calepina Alcione Milano

Sona Seregno

Varesina Casatese

Villa Valle Lumezzane

GIRONE C

Bolzano Adriese

Caldiero Terme Levico Terme

Campodarsego Portogruaro

Cartigliano Villafranca

Dolomiti Bellunesi Union Clodiense

Este Luparense

Legnago Salus Cjarlins Muzane

Torviscosa Montecchio Maggiore

GIRONE D

Aglianese Bagnolese

Correggese Salsomaggiore

Corticella Sant’Angelo

Crema Carpi

Fanfulla Giana Erminio

Ravenna Forlì

Real Forte Querceta Lentigione

Sammaurese Pistoiese

Scandicci Mezzolara

GIRONE E

Flaminia Seravezza Pozzi

Follonica Gavorrano Montespaccato

Orvietana Mobilieri Ponsacco

Pianese Arezzo

Poggibonsi Ostia Mare

Sangiovannese Città di Castello

Tau Grosseto

Terranuova Traiana Ghivizzano Borgo

Trestina Livorno

GIRONE F

Pineto Trastevere

Chieti Vastese

Cynthialbalonga Termoli

Montegiorgio Fano

Nuova Florida Porto D’Ascoli

Notaresco Roma City

Sambenedettese Matese

Tolentino Avezzano

Vigor Senigallia Vastogirardi

GIRONE G

Atletico Uri Angri

Casertana Portici

Cassino Sorrento

Lupa Frascati Sarrabus Ogliastra

Pomezia Ilvamaddalena

Real Monterotondo Paganese

Tivoli Nola

Vis Artena Palmese

GIRONE H

Nardo Afragolese

Bitonto Martina

Cavese Casarano

Francavilla Gravina

Gladiator Nocerina

Matera Lavello

Molfetta Brindisi

Puteolana Barletta

Città di Fasano Altamura

GIRONE I

Acireale Mariglianese

Canicattì Paternò

Castrovillari Ragusa

Cittanovese S. Agata

Lamezia Terme Locri

Real Aversa Vibonese

Sancataldese Catania

Santa Maria Cilento Licata

Trapani San Luca

