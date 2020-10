Risultati Serie D, classifiche/ Live score gironi A, B, C, D, G, H (7 ottobre)

RISULTATI SERIE D: TURNO INFRASETTIMANALE

Siamo pronti ad un nuovo appuntamento con i risultati di Serie D: nemmeno il tempo di metterci comodi e gustarci le prime due giornate che arriva già la terza, nel turno infrasettimanale che riguarda mercoledì 7 ottobre. Il campionato di quarta divisione è particolarmente gustoso: vi troviamo infatti tantissime squadre che sono anche di ottima qualità, alcune di loro non sfigurerebbero affatto al piano di sopra ma il problema è che la formula del torneo impone che solo la prima per ciascun girone ottenga la promozione, senza la possibilità di passare dai playoff se non per ripescaggio. Anche per questo dunque le sfide sono particolarmente interessanti; è difficile valutare quali possano essere i temi principali legati a questo turno infrasettimanale, ma possiamo comunque provare a presentare i risultati di Serie D per la terza giornata parlando di alcune specifiche realtà.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Per i risultati di Serie D che sono attesi mercoledì 7 ottobre bisogna innanzitutto dire che si inizierà a giocare alle ore 15:00, e che non tutti i gironi sono coinvolti: oggi infatti vedremo all’opera soltanto i gironi A, B, C, D, G e H e peraltro solo alcune squadre scenderanno in campo. Nel girone A c’è sempre stata parecchia lotta per la promozione: l’anno scorso era toccata alla Lucchese che era riuscita a operare una grande rimonta, in questa stagione invece è partito benissimo il Bra che ha già vinto entrambe le sue partite ed è in fuga davanti a tre inseguitrici, tra cui la sorprendente Castellanzese che lottava per evitare i playout nel girone B dello scorso campionato. Oggi il Bra va a giocare sul campo del Fossano, mentre sarà interessante vedere quello che riuscirà a fare il Varese, al momento protagonista in una sola partita che ha perso, e dunque a caccia dei suoi primi punti. C’è poi il girone D, nel quale è scattato benissimo il Prato che si trascina dietro il Mezzolara: entrambe a punteggio pieno, attenzione però al Rimini che è ospite del Real Forte Querceta, e che finora ha colto una vittoria nell’unica sfida giocata. Tra poco allora vedremo quello che succederà sui vari campi…

GIRONE A

Arconatese Lavagnese

Caronnese PDHAE

Casale Saluzzo

Folgore Caratese Derthona

Fossano Bra

Imperia Città di Varese

Legnano Gozzano

Sanremese Castellanzese

Sestri Levante Chieri

Vado Borgosesia

CLASSIFICA GIRONE A

1 Bra 6 2 2 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 Borgosesia 4 2 1 1 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 2 3 Castellanzese 4 2 1 1 0 4 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 4 Folgore Caratese 4 2 1 1 0 4 3 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 2 1 5 Gozzano 3 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6 Caronnese 3 2 1 0 1 4 1 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 7 Pontdonnaz Honearnad 3 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8 Sanremese 3 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 9 Sestri Levante 3 2 1 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 10 Fossano 3 2 1 0 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 11 Derthona 3 2 1 0 1 2 5 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 4 12 Legnano 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 Arconatese 1 2 0 1 1 3 4 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 1 1 14 Vado 1 2 0 1 1 2 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 4 15 Lavagnese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Casale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Città di Varese 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 18 Chieri 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 19 Saluzzo 0 2 0 0 2 1 3 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 20 Imperia 0 2 0 0 2 1 4 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 2

GIRONE B

Brusaporto Franciacorta

Real Calepina Fanfulla

Seregno Scanzorosciate

Villa Almé Ciserano-Bergamo

CLASSIFICA GIRONE B

Crema 3 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 Caravaggio 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Vis Nova Giussano 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 Sona 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 Breno 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Desenzano Calvina 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Casatese 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 Real Calepina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Virtus CiseranoBergamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sporting Franciacorta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seregno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brusaporto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Villa Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scanzorosciate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fanfulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ponte San Pietro 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 Tritium 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Nibionnoggiono 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3

GIRONE C

Adriese Caldiero Terme

Ambrosiana Feltre

ArzignanoChiampo Belluno

Bolzano Manzanese

Campodarsego Montebelluna

Cartigliano Luparense

Chions Mestre

Cjarlins Muzane San Giorgio-Sedico

Delta Porto Tolle Union Clodiense

Este Trento

CLASSIFICA GIRONE C

1 Este 6 2 2 0 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 Trento 6 2 2 0 0 4 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 0 3 Union Clodiense Chioggia 6 2 2 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 4 Caldiero Terme 6 2 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 Montebelluna 4 2 1 1 0 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 6 Campodarsego 4 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 7 Manzanese 3 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 8 Cartigliano 2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 Mestre 2 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10 Union Feltre 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 Luparense 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Union San Giorgio Sedico 1 2 0 1 1 2 3 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 13 Chions 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 14 Adriese 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 15 Cjarlins Muzane 1 2 0 1 1 2 4 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 1 16 Virtus Bolzano 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 17 Delta Rovigo 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 18 Belluno 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 19 Ambrosiana 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 20 Arzichiampo 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1

GIRONE D

Forlì Seravezza Pozzi

Bagnolese Corticella

Marignanese Aglianese

Real Forte Querceta Rimini

CLASSIFICA GIRONE D

Pro Livorno 3 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Lentigione 3 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 Mezzolara 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Prato 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Sasso Marconi Zola 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 Correggese 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 Rimini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marignanese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forlì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Real Forte Querceta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bagnolese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seravezza Pozzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Corticella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aglianese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Progresso 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 Fiorenzuola 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 Ghivizzano Borgoamozzano 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 Sammaurese 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3

GIRONE G

Afragolese Nuova Florida

CLASSIFICA GIRONE G

Carbonia 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Vis Artena 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Muravera 3 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 Monterosi 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Latina 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Insieme Formia 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Sassari LatteDolce 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 Arzachena 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 Nocerina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Giugliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afragolese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team Nuova Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lanusei 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 Gladiator 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 Savoia 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 Cassino 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 Torres 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 Nola 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

GIRONE H

Lavello Molfetta

CLASSIFICA GIRONE H

Casarano 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 FC Francavilla 3 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 Sorrento 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Puteolana 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Fidelis Andria 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 Brindisi 2 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 Audace Cerignola 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 Team Altamura 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 Taranto 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 AZ Picerno 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Molfetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lavello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portici 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 Gravina 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 Città di Fasano 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 Nardò 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 Bitonto 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Real Aversa 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

