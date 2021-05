Risultati Serie D, classifiche/ Live score gironi, altri recuperi! (12 maggio)

RISULTATI SERIE D: ANCORA RECUPERI

Sono ancora recuperi quelli che per i risultati di Serie D sono attesi mercoledì 12 maggio. Si inizia a giocare alle ore 16:00 (come già accaduto domenica) e le partite chiaramente non saranno tantissime, ma anche questo infrasettimanale ci terrà compagnia in maniera interessante. Nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti deve capire cosa fare con le retrocessioni: sempre più probabile il congelamento dei playout e dunque la salvezza per tutte le squadre che dovrebbero giocarli. Questo metterebbe al sicuro, per esempio, il Città di Varese che dopo il pareggio nel derby contro la Castellanzese non scenderà in campo a Sanremo, visto che la squadra ligure è in quarantena e non ha giocato nemmeno nel weekend.

Insomma, per i risultati di Serie D dobbiamo parlare ancora una volta di una situazione in via di definizione, e che è sempre più incerta; noi però possiamo metterci in attesa delle partite di oggi per scoprire quello che succederà in campo, sperando ovviamente che le gare che verranno disputate siano almeno la maggior parte rispetto a quelle che invece salteranno. Come sempre poi i campi ci daranno i loro verdetti e cambieranno le classifiche dei gironi.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie D possiamo subito notare che il girone A vede in campo il Gozzano: la squadra piemontese ha una bella occasione perché è ospite di un Borgosesia penultimo in classifica, e potrebbe tornare in testa scavalcando un PDHAE rispetto al quale ha anche tre partite in meno. Il Chieri vuole invece salvarsi a prescindere dalle decisioni a tavolino: ospita il Fossano fanalino di coda, aggancerebbe il Derthona al quattordicesimo posto e avrebbe anche una gara in meno rispetto all’avversaria diretta, e due nei confronti dell’Arconatese che sarebbe poi un punto più sopra. Nel girone B chi sta facendo benissimo è il Fanfulla: la squadra lodigiana è in una grande serie e può accorciare sul Seregno tornando a mettere in discussione la promozione in Serie C. Attenzione al girone F: il Notaresco si trova a -6 dal Campobasso ma con la partita di oggi avrà giocato una volta in più, dunque i rossoblu sono ancora ampiamente padroni del loro destino. Il Pineto, che ha fatto 10 punti nelle ultime 5 partite, potrebbe salire al quarto posto in classifica e avrebbe due gare in meno della Matese, che al momento è agganciata a quel Castelnuovo Vomano con cui lo stesso Pineto gioca oggi, in casa.

GIRONE A

Borgosesia Gozzano

Chieri Fossano

GIRONE B

Fanfulla NibionnOggiono

Villa Almè Tritium

GIRONE C

ArzignanoChiampo Union Clodiense

Cartigliano Chions

Este Delta Porto Tolle

GIRONE D

Real Forte Querceta Correggese

GIRONE E

Follonica Gavorrano Lornano Badesse

GIRONE F

Pineto Castelnuovo Vomano

Fiuggi Vastogirardi

Porto Sant’Elpidio Rieti

Recanatese Agnonese

Notaresco Montegiorgio

Vastese Castelfidardo

GIRONE H

Cassino Arzachena

GIRONE I

Cittanovese Troina

Licata Rotonda

