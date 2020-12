Risultati Serie D, classifiche/ Live score recuperi, oggi 16 dicembre (gironi)

Anche oggi, mercoledì 16 dicembre 2020 ci faranno compagni i risultati della serie D: pure nel pomeriggio non sarà un turno infrasettimanale del quarto campionato ad allietarci, bensì sarà pomeriggio ancora una volta dedicato ai recuperi. Come occorso negli altri campionati italiani ed europei, anche la quarta serie del calcio italiana è stata duramente colpita dalla seconda ondata della pandemia da covid 19: nelle ultime settimane sono stati veramente numerosi i match che sono stat rinviati a data da destinarsi, proprio perchè nei club si contavano troppi giocatori positivi (in numero tale da non permettere il regolare svolgimento del match). Tanto che pure nelle settimane scorse il campionato dilettanti ha deciso di rivoluzionare il calendario della competizione, per concedere qualche fine settimana extra per i recuperi. La mossa chiaramente ha funzionato, ma pure sono ancora tante le partite che devono venir ancora disputate: già oggi saranno in campo ben 8 gironi sui nove consueti.

RISULTATI SERIE D: LE SFIDE IN PROGRAMMA

Dunque spazio ancora ai recuperi per i risultati della Serie D; pure questo saranno ben numerosi. Dopo l’anticipo occorso solo ieri tra Ambrosiana e Luparense, ecco che per otto gironi (escluso il gruppo I), oggi alle ore 14.30 sarà fischio d’inizio per un totale di 22 incontri, rispettivi recuperi per le giornate 2^, 5^, 6^, come anche per la settima e nona giornata, che doveva andare in scena lo scorso 13 dicembre, ma che ha subito un nuovo rinvio. Aggiungiamo che rispetto al programma originario solo ieri la Lega Dilettanti ha comunicato due variazioni di orario: alle ore 15.00 prenderà il via la sfida del girone A tra Legnano e Bra, mentre dovremo attendere le ore 17.00 per il fischio d’inizio di Pianese-Follonica Gavorrano, per il girone E. Prima di far parlare il campo, pure è necessaria una precisazione: anche oggi le sfide in calendario per recuperi della Serie D non saranno al sicuro da alti rinvii purtroppo: solo ieri già la lega ha disposto del rinvio di tre incontri (Castellanzese-Saluzzo, Correggese-Prato e Troina-Castrovillari), perchè tre o più giocatori sono stati trovati positivi al coronavirus, negli ultimi test.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Legnano-Bra

Arconatese-Derthona

Gozzano-Brogosesia

Casale-Sestri Levante

Sanremese-Pontdonnaz

Vado-Caronnese

GIRONE B

Brusaporto-Porto San Pietro

Villa Valle-Crema

Ciserano-Scanzorosciate

GIRONE C

Trento-San Giorgio

Este-Montebelluna

GIRONE D

Agnonese-Bagnolese

Ghivizzano-Pro Livorno

Real Forte Querceta-Mezzolara

Serravezza-Progresso

GIRONE E

Pianese-Follonica Gavorrano

Tiferno Lerchi-Sangiovannese

GIRONE G

Muravera-Giugliano

Artena-Cassino

GIRONE H

Fasano-Real Aversa

