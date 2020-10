Risultati Serie D, classifiche/ Livescore Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I 25 ottobre

RISULTATI SERIE D: TURNO 25 OTTOBRE

I risultati della Serie D per il turno del 25 ottobre potrebbero regalarci sicuramente grandi sorprese anche per quanto riguarda la classifica. Le gare si disputeranno ovviamente per i Gironi A, B, C, D, E, F,G, H e I. Si parte dal primo dove sono state posticipate tre gare e dove vedremo come sfide più interessanti Chieri Lavagnese e Borgosesia Casale. Passando al B attenzione alla sfida tra USD Casatese Ciserano Bergamo che ci propongono un vero e proprio testacoda. Per quanto riguarda invece il Gruppo C la capolista Mestre ospiterà in casa la settima in classifica, cioè Este. Sfida ad alta quota nel D dove si affronteranno terza e quinta, Real Forte Querceta e Mezzolara.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE DEI GIRONI

Passiamo al Gruppo E dove Montevarchi Calcio si deve tirare su dopo il ko a Montespaccato, quest’oggi andrà in trasferta per giocare contro Follonica Gavorrano. Campobasso Matese è la sfida più interessante per l’F dove la capolista va ad affrontare il Matese in 12esima posizione. Nel G troviamo la sfida testacoda tra Insieme Formia prima e Gladiator sedicesimo. Voltiamo pagina con il Gruppo H si gioca Altamura Sorrento la sfida tra la quarta in classifica e la seconda. Concludiamo con il Gruppo I con la sfida AS Acireale Biancavilla, che vede di fronte la quinta con la seconda. Staremo a vedere cosa accadrà dopo le gare di oggi e come si aggiorneranno le classifiche.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 14.30 Borgosesia Casale

Ore 14.30 Bra Vado

Ore 14.30 Castellanzese Legnagno

Ore 14.30 Chieri Lavagnese

Ore 14.30 Città di Varese Folgore Caratese

Ore 14.30 Gozzano Arconatese

Ore 14.30 PDHAE Imperia

Posticipate – Derthona Fossano; Saluzzo Sanremese; Sestri Levante Caronnese

GIRONE B

Ore 14.30 Breno Tritium

Ore 14.30 Brusaporto Fanfulla

Ore 14.30 Calvinia Sona

Ore 14.30 Caravaggio NibionnOggiono

Ore 14.30 Franciacorta Scanzorosciate

Ore 14.30 Real Calepina Crema

Ore 14.30 USD Casatese Ciserano-Bergamo

Ore 14.30 Villa Alme Pontisola

GIRONE C

Ore 14.30 Adriese Campodarsego

Ore 14.30 Caldiero Terme Chions

Ore 14.30 Luparense Delta Porto Tolle

Ore 14.30 Manzanese Cjarlins Muzane

Ore 14.30 Mstre Este

Ore 14.30 Montebelluna Ambrosiana

Ore 14.30 San Giorgio-Sedico Belluno

Ore 14.30 Union Clodiense Trento

Posticipate – Bolzano Cartigliano, Feltre ArzignanoChiampo

GIRONE D

Ore 14.30 Forlì Sammaurese

Ore 14.30 Marignanese SCD Progresso

Ore 14.30 Mezzolara Lentigione

Ore 14.30 Prato Ghivizzano Borgo

Ore 14.30 Sasso Marconi Rimini

Ore 14.30 Seravezza Pozzi Fiorenzuola

Ore 14.30 Posticipate – Aglianese Calcio Corticella; GS Bagnolese Correggese

GIRONE E

Ore 14.30 ACN Siena Grassina

Ore 14.30 ìFoligno Lornano Baldesse

Ore 14.30 Ostia Mare Sangiovannese

Ore 14.30 Trastevere Follonica Gavorrano

Ore 14.30 UC Sinalunghese Cannara

Posticipate – Flaminia Tiferno Lerchi; Montevarchi Calcio San Donato; Pianese Montespaccato

GIRONE F

Ore 14.30 Agnonese Vastogirardi

Ore 14.30 ASD Pineto Calcio Recanatese

Ore 14.30 Campobasso Matese

Ore 14.30 Castelfidardo Castelnuovo Vomano

Ore 14.30 Fiuggi Tolentino

Ore 14.30 Giulianova Cynthialbalonga

Ore 14.30 Montegiorgio SN Notaresco

Posticipate – Aprilia Vastese, Rieti Porto Sant’Elpidio

GIRONE G

Ore 14.30 Afragolese Lanusei Calcio

Ore 14.30 Arzachena Cassino

Ore 14.30 Carbonia Savoia

Ore 14.30 Insieme Formia Gladiator

Ore 14.30 Monterosi FC Nuova Florida

Ore 14.30 Nocerina SS Nola

Posticipate – Muravera Giugliano, Vis Artena Latte Dolce

GIRONE H

Ore 14.30 – Audace Cerignola Portici 1906

Ore 14.30 Bitonto Lavello

Ore 14.30 Brindisi Fidelis Andria

Ore 14.30 Sorrento Molfetta Calcio

Ore 14.30 Picerno Francavilla

Posticipate – Casarano Taranto, Gravina Città di Fasano, Puteolana Altamura, Real Aversa ACD Nardo

GIRONE I

Ore 14.30 AS Acireale Biancavilla

Ore 14.30 Castrovillari Rende

Ore 14.30 Cittanovese Licata

Ore 14.30 Dattilo San Luca

Ore 14.30 Fc Messina ACR Messina

Ore 14.30 Galbison Cilento S. Agata

Ore 14.30 Paternò Santa Maria Cilento

Ore 14.30 Roccella Troina

Ore 14.30 Rotonda Marina di Ragusa





