Risultati Serie D/ Live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (8 dicembre)

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie D: domenica 8 dicembre le tante squadre che compongono il campionato della quarta divisione tornano a giocare per un turno importante, nel quale si andrà ancora a caccia dei vari obiettivi stagionali. Virtualmente si parla di primo posto e di salvezza, ma sappiamo che anche le posizioni tra la seconda e la quinta sono importanti: infatti anno dopo anno ci sono tante realtà che purtroppo non riescono a iscriversi alla Serie C, e dunque gli spareggi di fine stagione servono per decretare un’eventuale graduatoria per i ripescaggi. L’anno scorso per esempio era toccato al Modena, beffato nello spareggio dalla Pergolettese, ma anche al Fano che avrebbe dovuto giocare in questo campionato; vedremo allora come andranno le cose in questa interessante giornata dedicata ai risultati di Serie D, si comincia alle ore 14:30.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Le protagoniste nei risultati di Serie D sono tante, ma come sempre l’accento viene posto sulle big: Palermo e Foggia corrono insieme al Mantova per la promozione diretta in Serie C, tra queste però i satanelli (che hanno giocato mercoledì il quarto di Coppa Italia) sono l’unica che non sia ancora riuscita a portarsi al comando della classifica (nel girone H) e dunque ha bisogno di conferme in un raggruppamento che si sta rivelando davvero competitivo. Il Palermo sta letteralmente dominando, ed è l’unica squadra che di fatto abbia già preso le distanze dalle principali inseguitrici; attenzione poi alla crescita della Lucchese, che l’anno scorso ha avuto problemi economici rischiando anche l’esclusione a campionato in corso. Ha faticato ad adattarsi alla nuova realtà ma adesso sembra aver trovato ritmo, nel girone A c’è grande incertezza e dunque i toscani avranno eventualmente la possibilità di tornare in vetta. Ora però vediamo quali sono nel dettaglio le partite di questa domenica per i risultati di Serie D.

GIRONE A

Borgosesia Fezzanese

Bra Vado

Casale Seravezza Pozzi

Ghivizzano Borgo Verbania

Ligorna Prato

Lucchese Lavagnese

Real Forte Querceta Caronnese

Sanremese Fossano

Savona Chieri

CLASSIFICA SERIE D

1. Prato 13 8 1 4 23:12 25 2. Sanremese 13 7 4 2 21:13 25 3. Fossano ▲ 0:0 14 7 3 4 20:13 24 4. Caronnese ▼ 14 6 5 3 27:19 23 5. Chieri ▲ 1:0 14 6 4 4 22:17 22 6. Lucchese ▼ 14 5 7 2 18:13 22 7. Casale ▲ 0:0 14 5 6 3 15:14 21 8. Real Forte Querceta ▼ 14 5 5 4 16:16 20 9. Fezzanese ▼ 14 6 2 6 15:19 20 10. Seravezza Pozzi 14 4 7 3 20:19 19 11. Savona 14 5 3 6 20:17 18 12. Borgosesia 13 4 5 4 18:17 17 13. Ghivizzano Borgo 14 4 3 7 20:25 15 14. Verbania 13 3 5 5 9:18 14 15. Bra 13 4 2 7 12:15 14 16. Vado 0:1 14 3 3 8 16:27 12 17. Ligorna 14 2 5 7 15:24 11 18. Lavagnese 13 2 4 7 12:21 10

GIRONE B

Arconatese Inveruno

Bolzano Milano City

Brusaporto Levico Terme

Legnano NibionnOggiono

Seregno Pontisola

Sondrio Pro Sesto

Tritium Castellanzese

Dro Caravaggio

Villa Almè Scanzorosciate

Virtus Bergamo Folgore Caratese

CLASSIFICA SERIE D

1. Pro Sesto 16 11 4 1 27:13 37 2. Legnano 16 9 5 2 26:16 32 3. Scanzorosciate 16 9 5 2 19:11 32 4. Seregno 0:0 16 7 8 1 21:8 29 5. Folgore Caratese 16 7 7 2 19:11 28 6. Tritium 16 6 7 3 24:19 25 7. Sondrio 16 7 4 5 20:16 25 8. Brusaporto 16 7 3 6 16:14 24 9. Arconatese 16 7 3 6 19:22 24 10. NibionnOggiono 16 6 5 5 23:15 23 11. Virtus Bergamo 16 5 6 5 20:21 21 12. Pontisola 16 4 6 6 18:19 18 13. Caravaggio 16 3 7 6 24:28 16 14. Villa Alme 16 3 7 6 20:29 16 15. Levico Terme 16 3 6 7 20:26 15 16. Castellanzese 16 3 5 8 18:26 14 17. Inveruno 16 3 4 9 24:35 13 18. Bolzano 16 2 5 9 14:24 11 19. Milano City ▲ 0:0 16 1 8 7 10:19 10 20. USD Dro ▼ 16 1 7 8 10:20 10

GIRONE C

Caldiero Terme Campodarsego

Chions Adriese

Delta Rovigo San Luigi

Este Cjarlins Muzane

Feltre Ambrosiana

Legnago Salus Cartigliano

Mestre Luparense

Montebelluna Union Clodiense

Tamai Vigasio

Villafranca Belluno

CLASSIFICA SERIE D

1. Campodarsego 16 11 4 1 32:15 37 2. Cartigliano 16 9 4 3 29:19 31 3. Adriese 16 8 4 4 35:22 28 4. Feltre 16 7 6 3 27:17 27 5. Legnago Salus 16 7 6 3 24:21 27 6. Mestre 16 8 2 6 25:21 26 7. Luparense 16 6 7 3 33:24 25 8. Union Clodiense 16 6 7 3 26:19 25 9. Ambrosiana 16 7 4 5 26:19 25 10. Este 16 5 7 4 18:16 22 11. Delta Rovigo 16 5 6 5 20:21 21 12. Cjarlins Muzane 16 6 3 7 26:33 21 13. Belluno 16 6 3 7 22:23 21 14. Montebelluna 16 4 8 4 14:16 20 15. Chions 16 5 4 7 28:28 19 16. Caldiero Terme 16 5 3 8 10:19 18 17. Villafranca 16 2 8 6 20:24 14 18. Tamai 16 2 4 10 13:26 10 19. Vigasio 16 3 1 12 12:31 10 20. San Luigi 16 1 3 12 15:41 6

GIRONE D

Alfonsine Mantova

Breno Fanfulla

Calvina Lentigione

Ciliverghe Mazzano Sasso Marconi

Correggese Crema

Sammaurese Forlì

Savignanese Mezzolara

Progresso Fiorenzuola

Vigor Carpaneto Franciacorta

CLASSIFICA SERIE D

1. Mantova 14 9 5 0 41:21 32 2. Fiorenzuola 14 8 5 1 24:15 29 3. Mezzolara 14 7 3 4 24:20 24 4. Fanfulla 14 6 5 3 18:17 23 5. Forlì 14 6 5 3 19:13 23 6. Correggese 14 6 5 3 23:18 23 7. Lentigione 14 5 5 4 21:17 20 8. Franciacorta 14 5 5 4 29:26 20 9. Breno 14 5 3 6 26:22 18 10. SCD Progresso 14 4 5 5 15:19 17 11. Crema 14 4 4 6 16:20 16 12. Sasso Marconi 14 3 6 5 22:25 15 13. Calvina 14 5 0 9 18:26 15 14. Sammaurese 14 3 5 6 19:23 14 15. Alfonsine 14 3 5 6 10:20 14 16. Savignanese 14 2 6 6 17:23 12 17. Ciliverghe Mazzano 14 3 3 8 17:25 12 18. Vigor Carpaneto 14 2 5 7 13:22 11

GIRONE E

Aglianese Foligno

Cannara Albalonga

Flaminia Ponsacco

Follonica Gavorrano Tuttocuoio

Grassina Trestina

Monterosi Sangiovannese

Montevarchi San Donato

Pomezia Grosseto

Scandicci Bastia

CLASSIFICA SERIE D

1. Monterosi FC 14 8 5 1 23:11 29 2. Grosseto 14 7 5 2 22:14 26 3. Scandicci 14 7 4 3 33:16 25 4. Sangiovannese 14 7 3 4 17:19 24 5. Albalonga 14 6 6 2 20:14 24 6. Trestina 14 5 5 4 20:17 20 7. Grassina 14 5 4 5 20:22 19 8. Foligno 14 5 3 6 19:16 18 9. Montevarchi Calcio 14 4 5 5 16:18 17 10. Aglianese Calcio 14 4 5 5 18:19 17 11. Flaminia 14 3 8 3 20:18 17 12. San Donato 14 4 4 6 16:16 16 13. Follonica Gavorrano 14 3 7 4 18:18 16 14. Bastia 14 4 3 7 12:20 15 15. Cannara 14 3 6 5 16:19 15 16. Ponsacco 14 4 2 8 14:23 14 17. Pomezia 14 3 5 6 12:22 14 18. Tuttocuoio 14 1 6 7 10:24 9

GIRONE F

Agnonese Pineto Calcio

Cattolica Avezzano

Chieti Jesina

Fiuggi Vastogirardi

Giulianova Notaresco

Matelica Vastese

Montegiorgio Tolentino

Recanatese Porto Sant’Elpidio

Sangiustese Campobasso

CLASSIFICA SERIE D

1. S. N. Notaresco 14 12 1 1 28:14 37 2. Recanatese 14 9 2 3 25:20 29 3. Matelica 14 7 4 3 25:10 25 4. Montegiorgio 14 7 4 3 18:12 25 5. ASD Pineto Calcio 14 6 5 3 16:15 23 6. Vastese 14 6 4 4 26:18 22 7. Campobasso 14 6 4 4 19:15 22 8. Agnonese 14 6 3 5 22:20 21 9. Vastogirardi 14 5 5 4 23:24 20 10. Sangiustese 14 3 8 3 22:20 17 11. Porto Sant’Elpidio 14 5 2 7 20:23 17 12. Giulianova 14 4 5 5 17:24 17 13. Fiuggi 14 4 4 6 23:23 16 14. Avezzano 14 3 4 7 10:17 13 15. Chieti 14 2 5 7 14:23 11 16. US Tolentino 14 2 5 7 13:23 11 17. Jesina 14 2 3 9 15:22 9 18. Cattolica 14 0 6 8 14:27 6

GIRONE G

Arzachena Trastevere

Cassino Lanusei

Città di Anagni Latte Dolce

Latina Ladispoli

Muravera Aprilia

Nuova Florida Turris

Portici Budoni

Tor Sapienza Ostia Mare

Torres Vis Artena

CLASSIFICA SERIE D

1. Turris 14 9 5 0 34:12 32 2. Ostia Mare 14 8 4 2 20:12 28 3. Latte Dolce 14 9 1 4 24:13 28 4. Trastevere Calcio 14 9 0 5 26:18 27 5. Torres 14 7 5 2 24:15 26 6. Aprilia 14 6 3 5 18:15 21 7. Cassino 14 5 6 3 16:15 21 8. Latina 14 5 5 4 22:20 20 9. Muravera 14 5 4 5 18:17 19 10. Vis Artena 14 5 4 5 18:22 19 11. Nuova Florida 14 4 3 7 14:20 15 12. Portici 1906 14 3 5 6 17:21 14 13. Budoni 14 4 2 8 14:20 14 14. Lanusei Calcio 14 2 8 4 11:16 14 15. Arzachena 14 2 7 5 14:18 13 16. Tor Sapienza 14 3 3 8 16:35 12 17. Ladispoli 14 3 2 9 17:22 11 18. Citta di Anagni 14 2 3 9 18:30 9

GIRONE H

Nardò Gladiator

Audace Cerignola Gravina

Bitonto Fidelis Andria

Brindisi Agropoli

Casarano Città di Fasano

Foggia Gelbison Cilento

Sorrento Altamura

Taranto Nocerina

Val d’Agri Francavilla

CLASSIFICA SERIE D

1. Bitonto 14 9 3 2 21:4 30 2. Foggia 14 8 4 2 16:9 28 3. Citta di Fasano 14 8 2 4 22:14 26 4. Sorrento 14 6 6 2 14:9 24 5. Taranto 14 8 0 6 23:13 24 6. Casarano 14 7 3 4 18:9 24 7. Audace Cerignola 14 7 2 5 16:12 23 8. Gravina 14 6 3 5 21:15 21 9. Gelbison Cilento 14 4 6 4 9:7 18 10. Brindisi 14 5 3 6 14:23 18 11. Gladiator 14 5 3 6 15:18 18 12. Altamura 14 5 2 7 17:17 17 13. Fidelis Andria 14 4 4 6 19:18 16 14. Nocerina 14 4 3 7 18:26 15 15. Francavilla 14 4 2 8 15:22 14 16. Val D’agri 14 4 1 9 11:21 13 17. Agropoli 14 3 3 8 10:32 12 18. A.C.D. Nardo 14 3 2 9 12:22 11

GIRONE I

Biancavilla San Tommaso

Giugliano Palmese

Cittanovese Roccella

Corigliano Castrovillari

FC Messina Marina di Ragusa

Licata Marsala

Palermo Acireale

Savoia ACR Messina

Nola Troina

CLASSIFICA SERIE D

1. Palermo 14 12 1 1 27:7 37 2. Savoia 14 8 5 1 19:9 29 3. AS Acireale 14 7 4 3 22:15 25 4. Troina 14 8 1 5 20:17 25 5. Licata 14 7 3 4 19:14 24 6. FC Messina 14 6 5 3 25:14 23 7. ACR Messina 14 7 2 5 16:12 23 8. Biancavilla 14 6 4 4 16:14 22 9. Calcio Giugliano 14 7 1 6 20:14 22 10. Castrovillari 14 5 5 4 23:17 20 11. Cittanovese 14 6 1 7 18:19 19 12. Marsala 14 4 3 7 14:19 15 13. SS Nola 1925 14 3 5 6 13:17 14 14. Marina di Ragusa 14 2 6 6 13:20 12 15. Roccella 14 2 5 7 7:12 11 16. San Tommaso 14 3 2 9 17:33 11 17. Corigliano 14 2 3 9 11:32 9 18. US Palmese 14 1 4 9 11:26 7

