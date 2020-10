Risultati Serie D/ Live score e classifica gironi A B C D E F G H I, 3a e 4a giornata

RISULTATI SERIE D: SI GIOCA LA 4^ GIORNATA!

Torna il classico appuntamento con i risultati di Serie D, l’aggiornamento sulla situazione del quarto torneo calcistico d’Italia, con il live score e la classifica dei vari gironi in vista del nuovo turno in programma oggi. Ma bando alle ciance e prima di aggiornare in diretta i risultati di Serie D di oggi, andiamo a scoprire assieme quali saranno le sfide più interessanti della giornata, partendo dal Girone A. La capolista Bra, prima a quota 9 punti, ospiterà in Piemonte la Folgore Caratese (4 punti), mentre la squadra di Sestri Levante (sei fino ad oggi i punti ottenuti), sarà impegnata fuori casa contro il Pont Donnaz Hône Arnad Evançon, o più comunemente noto come PDHAE. La Caronnese e il Derthone, altre due squadre a quota 6, giocheranno invece rispettivamente contro Varese fuori casa e Imperia fra le mura domestiche. Nel Girone B troviamo in vetta tre formazioni, leggasi Crema, Caravaggio e Seregno (6 punti). Oggi si sarebbe dovuto giocare lo scontro al vertice in Toscana fra il Caravaggio e il Crema, ma a causa del covid è stato rinviato. I brianzoli, invece, giocheranno in casa contro il Sona (1 punti). Proseguiamo con il Girone C, dove sono due le compagini a punteggio pieno, leggasi il Trento e il Caldiero Terme, entrambe a 9 punti. I primi giocheranno in casa contro l’Arzignano (ultima a 0), mentre i secondi affronteranno sempre in casa il Cartigliano (2 punti). Per quanto riguarda la situazione del Girone D, comandano Prato e Mezzolara, entrambe a 6 e impegnate oggi contro il Progresso e il Ghivizzano (impegno casalingo per tutte e due).

RISULTATI SERIE D, LIVE SCORE E CLASSIFICA GIRONI: I BIG MATCH DI E, F, G, H, I

Proseguiamo con i risultati di Serie D del girone E dove il Montevarchi Calco guarda tutti dall’alto a quota 6 punti, e affronterà il Lornano Badesse (tre i punti ottenuti), in casa. Per quanto riguarda il risultati di Serie D del Girone F, invece, in vetta troviamo in solitario il Campobasso, che dopo due giornate ha ottenuto sei punti. Quest’oggi proverà a mantenere l’imbattibilità in trasferta contro il Castelfidardo, che invece di punti ne ha conquistati solamente uno in 180 minuti di campionato. La situazione del Girone G racconta invece di tre squadre a punteggio pieno, leggasi Latina, Insieme a Formia e Vis Artena, tutte tre a quota 6 punti dopo due turni. Delle tre capolista l’impegno più ostico è senza dubbio quello della squadra di Artena, che in casa giocherà contro il Savoia alle ore 15:00. Le altre due invece, affronteranno il Giugliano in casa (Latina), e il Lanusei sempre in casa (Formia). Proseguiamo quindi questo excursus sulla Serie D con le partite principali del Girone H, dove nessuna squadra è riuscita fino ad ora ha conquistare il massimo bottino, e in vetta troviamo il Brindisi a quota 5 punti. Per la compagine pugliese un turno semplice, almeno sulla carta, visto che giocherà in casa contro il Nardò, ultimissimo e ancora fermo a zero punti. Infine completiamo i risultati di Serie D con il Girone I, dove il Licata svetta su tutte le altre con sei punti ottenuti sui sei disponibili. La capolista giocherà a Biancavilla contro gli omonimi padroni di casa (3 punti sin oggi ottenuti).

Risultati Serie D Girone A

Borgosesia-Fossano

Bra-Folgore Caratese

Castallanzese-Casale

Chieri-Arconatese

Varese-Caronnese

Gozzano-Sanremese

Derthona-Imperia

Lavagnese-Legnano

PDHAE-Sestri Levante

Saluzzo-Vado

Classifica Serie D Girone A

Bra 9

Caronnese, Derthona, Sestri Levante 6

Castellanzese 5

Vado, Folgore Caratese, Borgosesia 4

Gozzano, PDHAE, Saluzzo, Fossano 3

Sanremese, Arconatese 2

Legnano, Lavagnese 1

Casale, Varese, Chieri, Imperia 1

Risultati Serie D Girone B

Breno-Giussano

Brusaporto-Ciserano

Calvina-Scanzorasciate

Caravaggio-Crema RINVIATA

Franciacorta-Casatese

Real Calepina-Pontisola

Seregno-Sona

Tritium-NibionnOggiono

Villa Alme-Fanfulla

Classifica Serie D Girone B

Crema, Caravaggio, Seregno 6

Fanfulla, Franciacorta, Casatese 4

Tritium, NibionnOggiono, Giussano 3

Real Calepina 2

Ciserano, Sona, Brusaporto, Scanzorosciate, Villa Alme, Calvina, Breno 1

Pontisola 0

Risultati Serie D Girone C

Adriese-Bolzano

Caldiero Terme-Cartigliano

Feltre-Belluno

Luparense-Chions

Manzanese-Campodarsego

Mestre-Delta Porto Tolle

Montebelluna-Cjarlins Muzane

San Giorgio Sedico-Ambrosiana

Trento-Arzignano Chiampo

Clodiense-Este

Classifica Serie D Girone C

Trento, Caldiero Terme 9

Montebelluna 7

Este, Unione Clodiense 6

Mestre 5

Luparense, Cjarlins Muzane, Campodarsego 4

Bolzano, Delta Porto Tolle, Belluno, Manzanese 3

Feltre, Cartigliano 2

San Giorgio Sedico, Ambrosiana, Adriese, Chions 1

ArzignanoChiampo 0

Risultati Serie D Girone D

Forlì-Corticella

Bagnolese-Sammaurese

Lentignone-Rimini

Marignanese-Fiorenzuola

Mezzolara-Ghivizzano Borgo

Prato-Progresso

Pro Livorno-Correggese

Sasso Marconi-Real Forte Querceta

Seravezza Pozzi-Aglianese Calcio

Classifica Serie D Girone D

Prato, Mezzolara 6

Correggese, Real Forte Querceta 4

Bagnolese, Lentigione, Pro Livorno, Rimini, Fiorenzuola, Aglianese, Progresso, Seravezza, Forlì 3

Sasso Marconi, Ghivizzano 1

Marignanese, Sammaurese, Corticella 0

Risultati Serie D Girone E

Siena-Tiferno Lerchi

Foligno-Cannara

Montevarchi-Lornano

Ostia-Flaminia

Pianese-Grassina

San Donato-Scandicci RINVIATA

Trastevere-Montespaccato

Triestina-Follonica

Sinalunghese-Sangiovannese

Classifica Serie D Girone E

Montevarchi 6

Pianese, Flaminia, Foligno 4

Lornano, Cannara, Sangiovannese, San Donato, Montespaccato, Triestina, Trastevere, Siena, Follonica 3

Sinalunghese, Ostia, Tiferno 1

Scandicci, Grassina 0

Risultati Serie D Girone F

Agnonese-Notaresco

Aprilia-Castelnuovo

Pineto-Vastogirardi

Castelfidardo-Campobasso

Fiuggi-Vastese

Giulianova-Recanatese

Montegiorgio-Matese

Porto Sant’Elpidio-Cynthialbalonga

Rieti-Tolentino

Classifica Serie D Girone F

Campobasso 6

Tolentino, Vastogirardi, Recanatese, Notaresco 4

Matese, Cynthialbalonga, Montegiorgio, Fiuggi, Pineto, Castelnuovo 3

Rieti 2

Vastese, Porto Sant’Elpidio, Giulianova, Castelfidardo, Aprilia 1

Agnonese 0

Risultati Serie D Girone G

Afragolese-Cassino

Arzachena-Nola

Carbonia-Gladiator RINVIATA

Formia-Lanusei

Latina-Giugliano

Monterosi-Latte Dolce

Muravera-Nuova Florida

Nocerina-Torres RINVIATA

Vis Artena-Savoia

Classifica Serie D Girone G

Latina, Formia, Vis Artena 6

Afragolese, Carbonia, Arzachena, Muravera, Monterosi 4

Savoia, Nocerina 3

Latte Dolce 2

Lanuesi, Gladiator, Cassino 1

Torres, Nuova Florida, Nola, Giugliano 0

Risultati Serie D Girone H

Cerignola-Francavilla

Bitonto-Molfetta

Brindisi-Nardo

Casarano-Fasano

Lavello-Portici

Picerno-Altamura

Puteolana-Taranto

Real Aversa-Gravina

Sorrento-Fidelis Andria

Classifica Serie D Girone H

Brindisi 5

Picerno, Taranto, Casarano, Altamura, Sorrento, Fidelis Andria 4

Gravina, Lavello, Molfetta, Francavilla, Puteolana 3

Cerignola 2

Portici, Fasano 1

Bitonto, Aversa, Nardo 0

Risultati Serie D Girone I

Acireale-Agata

Biancavilla-Licata

Castrovillari-Santa Maria Cilento

Cittanovese-Marina di Ragusa

Messina-Troina

Gelbison Cilento-Rende

Paternò-Dattilo

Roccella-San Luca

Rotonda-Acr Messina

Classifica Serie D Girone I

Licata 6

Acireale, Messina, Castrovillaria, Dattilo 4

Santa Maria Cilento, Paternò, Gelbison, Biancavilla, San Luca, S. Agata, Messina, Rotonda 3

Cittanovese, Troina 1

Rende, Roccella, Marina di Ragusa 0



