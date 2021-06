Risultati Serie D/ Live score e classifiche dei gironi A, D, E, F, I (16 giugno)

RISULTATI SERIE D: UN ALTRO INFRASETTIMANALE!

Non finisce più l’appuntamento riservato ai risultati di Serie D: abbiamo ancora due giornate da vivere, e dunque mercoledì 16 giugno ci sarà l’ennesimo turno infrasettimanale di un campionato che questa stagione si è giocato davvero ogni 3-4 giorni, dovendo recuperare le partite che sono state via via rinviate per il Coronavirus, così tante che ad un certo punto il regolare svolgimento del torneo era stato interrotto per consentire di rimettersi in pari, o quantomeno provarci.

RISULTATI SERIE D/ Classifiche gironi: Gozzano, Campobasso e Taranto promossi!

Si arriva a fine giugno con la stagione regolare che si deve ancora concludere: una grande anomalia, ma finalmente si inizia a vedere una sorta di luce in fondo al tunnel anche se bisogna dire che già qualche settimana fa la Lega Nazionale Dilettanti si è vista costretta a bloccare e congelare lo svolgimento dei playout. Ad ogni modo, nei risultati di Serie D per questo mercoledì entriamo con una situazione che ci parla di 7 squadre che hanno già timbrato la promozione, dunque sono due i gironi in cui la lotta per la Serie C è aperta.

RISULTATI SERIE D/ Il Montevarchi è in Serie C! Il Trastevere si deve arrendere

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Due gironi da definire dunque, per i risultati di Serie D. Nel girone D attenzione ad Aglianese Prato e Fiorenzuola Mezzolara: un punto di vantaggio per i neroverdi che però sono sotto nella doppia sfida diretta, dunque a parità di punti sarebbe il Fiorenzuola a festeggiare la promozione e mancano due giornate al termine, inevitabilmente può succedere di tutto. Nel girone I sempre 180 minuti per chiuder la stagione regolare, e lotta tra le due squadre di Messina: ACR in testa con 2 lunghezze sul FC, ma qui clamorosamente il doppio confronto è pari (1-0 casalingo in entrambi i casi) e dunque deciderebbe la differenza reti, nettamente a favore della capolista che ha un +36 contro il +24 del FC. Vero è anche che le cose potrebbero cambiare in maniera sensibile nelle ultime due partite; staremo a vedere, intanto possiamo dire che oggi non tutti i gironi saranno impegnati perché alcuni hanno già concluso i loro impegni e altri si chiuderanno nel fine settimana, noi vedremo quello che succederà oggi con i risultati di Serie D per questo turno infrasettimanale…

RISULTATI SERIE D/ Classifiche dei gironi e live score: il Seregno vola in Serie C!

GIRONE A

Arconatese Casale

Borgosesia Caronnese

Bra Sestri Levante

Castellanzese Folgore Caratese

Chieri Città di Varese

Gozzano Fossano

Derthona PDHAE

Lavagnese Vado

Legnano Sanremese

Saluzzo Imperia

GIRONE D

Aglianese Prato

Correggese Real Forte Querceta

Corticella Pro Livorno

Fiorenzuola Mezzolara

Forlì Marignanese

Rimini Ghivizzano Borgo

Sammaurese Sasso Marconi

Progresso Lentigione

Seravezza Pozzi Bagnolese

GIRONE E

Foligno Ostia Mare

Follonica Gavorrano Cannara

Lornano Badesse Montespaccato

Montevarchi Tiferno Lerchi

Pianese Siena

San Donato Grassina

Trastevere Flaminia

Trestina Sangiovannese

Sinalunghese Scandicci

GIRONE F

Campobasso Fiuggi

Castelfidardo Agnonese

Castelnuovo Vomano Rieti

Cybthialbalonga Tolentino

Matese Pineto

Montegiorgio Aprilia

Notaresco Giulianova

Vastese Porto Sant’Elpidio

Vastogirardi Recanatese

GIRONE I

Acr Messina Marina di Ragusa

Dattilo Gelbison Cilento

Licata S. Agata

Paternò Fc Messina

Rende Biancavilla

Roccella Castrovillari

San Luca Rotonda

Santa Maria Cilento Acireale

Troina Cittanovese

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D (da lnd.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA