Risultati Serie D/ Live score e classifiche dei gironi (domenica 10 gennaio)

RISULTATI SERIE D: SI TORNA IN CAMPO

Per i risultati di Serie D stiamo per esaminare un’altra giornata ricca di partite: alle ore 14:30 di domenica 10 gennaio si torna in campo per un turno “regolare”, nel senso che il campionato di quarta divisione ha ripreso il suo svolgimento dopo essersi fermato per dare spazio ai recuperi, che erano tanti. Il problema è che lo sono ancora, e questo naturalmente aumenta l’incertezza: basti pensare ad esempio che nel girone A e nel girone B, dove ci sono sfide particolarmente interessanti, siamo alla 13^ giornata ma ci sono squadre che hanno giocato soltanto nove partite (è il caso di Legnano e Lavagnese), di conseguenza significa che all’inizio di gennaio bisognerà recuperare ancora almeno quattro gare, e i rinvii sono sempre all’ordine del giorno.

La situazione è talmente seria che l’intero campionato è a rischio, e non è certo la prima volta che si parla di questo; intanto però si gioca o si prova a farlo, e dunque possiamo andare ad esaminare quale sia la situazione girone per girone almeno per quanto riguarda la lotta per la promozione aspettando che arrivi il momento dei risultati di Serie D.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora all’analisi dei risultati di Serie D: possiamo notare entrando in questa domenica che nel girone A il Bra resta sempre al comando ma è tallonato e marcato stretto dal sorprendente PDHAE che non ha intenzione di mollare di un centimetro, mentre nel girone B il pirotecnico 3-3 del Crema nell’ultima giornata ha portato il Seregno a staccarsi e prendersi la vetta, in più i nerobianchi avranno oggi un impegno non semplice contro la Casatese, terza forza del girone. Nel girone C comanda la Manzanese ma il Trento, che ha giocato due partite in meno, ha solo 2 punti da recuperare e proprio oggi ospita la capolista; Aglianese in fuga nel girone D, con lo stesso numero di partite ha 5 lunghezze di margine su Fiorenzuola e Rimini. Tiferno Lerchi al comando nel girone E ma Siena che si trova a -2 come due sono le gare in meno rispetto alla prima in classifica; il girone F ci parla invece di un Campobasso che è stato raggiunto dal Notaresco e un Castelnuovo Vomano che sta provando a rimanere in zona (ma ha fatto un punto nelle ultime due), nel girone G il Monterosi si deve guardare dallo sprint dal Latina e nel girone H Casarano e Sorrento – quest’ultima in calo – sono appaiate con Picerno e Taranto pronte al sorpasso. Infine abbiamo il girone I, dove ACR Messina e FC Messina portano lustro alla città essendo prima e seconda, piazza d’onore anche per l’Acireale che però ha giocato una partita in più.

GIRONE A

Arconatese Caronnese

Borgosesia Bra

Casale Fossano

Castellanzese Città di Varese

Gozzano PDHAE

Lavagnese Sestri Levante

Legnano Imperia

Saluzzo Derthona

Sanremese Folgore Caratese

Vado Chieri

GIRONE B

Brusaporto Caravaggio

Calvina Breno

Ciserano-Bergamo Vis Nova Giussano

Fanfulla Sona

Franciacorta Sona

Scanzorosicate Ponte San Pietro

Seregno NibionnOggiono

Casatese Crema

Villa Almè Real Calepina

GIRONE C

Ambrosiana Bolzano

ArzignanoChiampo Chions

Belluno Caldiero Terme

Cjarlins Muzane Campodarsego

Delta Porto Tolle Cartigliano

Este Adriese

San Giorgio-Sedico Mestre

Trento Manzanese

Union Clodiense Montebelluna

GIRONE D

Aglianese Real Forte Querceta

Corticella Ghivizzano Borgo

Fiorenzuola Correggese

Forlì Sasso Marconi

Bagnolese Pro Livorno

Marignanese Mezzolara

Prato Rimini

Sammaurese Progresso

Seravezza Pozzi Lentigione

GIRONE E

Siena Trestina

Flaminia Follonica Gavorrano

Foligno Scandicci

Grassina Cannara

Ostia Mare San Donato

Pianese Trastevere

Sangiovannese Montespaccato

Tiferno Lerchi Lornano Badesse

Sinalunghese Montevarchi

GIRONE F

Agnonese Pineto

Aprilia Rieti

Campobasso Recanatese

Castelfidardo Porto Sant’Elpidio

Castelnuovo Vomano Vastogirardi

Fiuggi Cynthialbalonga

Matese Tolentino

Montegiorgio Giulianova

Notaresco Vastese

GIRONE G

Carbonia Insieme Formia

Lanusei Giugliano

Latina Afragolese

Monterosi Arzachena

Nocerina Cassino

Savoia Latte Dolce

Nola Nuova Florida

Torres Gladiator

Vis Artena Muravera

GIRONE H

Nardò Altamura

Brindisi Bitonto

Casarano Audace Cerignola

Città di Fasano Molfetta

Gravina Francavilla

Puteolana Picerno

Real Aversa Lavello

Sorrento Portici

Taranto Fidelis Andria

GIRONE I

Castrovillari Acireale

Dattilo Marina di Ragusa

FC Messina Rotonda

Gelbison Cilento Licata

Paternò Biancavilla

Roccella Cittanovese

San Luca S. Agata

Santa Maria Cilento ACR Messina

Troina Rende

