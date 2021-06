Risultati Serie D/ Live score e classifiche dei gironi, mercoledì 9 giugno

RISULTATI SERIE D: ALTRI RECUPERI

Scorrendo l’elenco delle partite che compongono il quadro dei risultati di Serie D, possiamo vedere che il programma di mercoledì 9 giugno (i match iniziano alle ore 16:00) è abbastanza disomogeneo, per dirla così: ci sono infatti alcuni gironi che avranno il 100% delle partite, ed è il caso di girone E e girone G, altri che invece non saranno nemmeno impegnati e altri ancora nei quali vivremo solo una sfida. Il che ci dà comunque la possibilità di assistere a tante gare; domenica abbiamo festeggiato la promozione del Seregno, terza squadra che ha centrato il pass per la Serie C dopo Trento e Monterosi, e oggi potrebbe arrivare il turno del Montevarchi che nel girone E gioca in casa contro il Flaminia, e deve staccare definitivamente il Trastevere.

Altre partite conteranno per la salvezza o magari per un posto nei playoff, sempre che si giochino; staremo a vedere quello che succederà sui vari campi, aspettando che si giochi possiamo tracciare una rapida valutazione sui temi principali che ci faranno compagnia in questo mercoledì nuovamente dedicato ai risultati di Serie D, un campionato lunghissimo e sicuramente molto emozionante al netto di tutte le difficoltà cui la Lega Nazionale ha dovuto fare fronte in una stagione particolarmente complicata.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie D per oggi ci presentano poche sfide utili a definire le promozioni: solo il Montevarchi come detto la potrebbe conquistare, perché per il resto abbiamo gironi in cui le prime in classifica non giocano o non ci propongono proprio match. Il girone B, che domenica ha salutato la promozione del Seregno, ha una sola giornata da disputare e dunque chiuderà nel fine settimana, ci sono invece dei raggruppamenti che si sono fermati più a lungo perché i recuperi erano in numero decisamente maggiore, e infatti sono rimaste anche tre giornate da giocare. Si gioca per intero anche il girone G, che però è quello di un Monterosi che ha letteralmente dominato; sicuramente rispetto a questa stagione possiamo dire che i risultati di Serie D ci abbiano consegnato un campionato che nella sua corsa di testa (nelle 9 di testa) è stato particolarmente equilibrato, visto che con 270 minuti da giocare abbiamo solo tre squadre che hanno già festeggiato il salto di categoria. Tra poco comunque torneremo in campo, e allora andiamo a leggere insieme l’elenco delle partite che ci attendono oggi, girone per girone.

GIRONE A

Sanremese Imperia

GIRONE D

Correggese Forlì

GIRONE E

Foligno Siena

Follonica Gavorrano Grassina

Lornano Badesse Cannara

Montevarchi Flaminia

Pianese Sinalunghese

San Donato Sangiovannese

Scandicci Montespaccato

Trastevere Ostia Mare

Trestina Tiferno Lerchi

GIRONE F

Recanatese Castelnuovo Vomano

GIRONE G

Arzachena Muravera

Giugliano Monterosi

Carbonia Vis Artena

Gladiator Latte Dolce

Insieme Formia AfragoleseRisultatiSerie D, merco

Nocerina Latina

Nuova Florida Cassino

Nola Savoia

Torres Lanusei

GIRONE I

Santa Maria Cilento S. Agata

