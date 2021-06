Risultati Serie D/ Live score e classifiche dei gironi (oggi 13 giugno)

Altra domenica all’insegna dei risultati Serie D oggi, 13 giugno 2021. Per molti sarà l’ultima giornata, ma per tantissime altre squadre ci saranno ancora ulteriori partite da giocare in un campionato che dunque continuerà a tenerci compagnia anche nella seconda metà del mese di giugno, sempre più verso l’estate.

Per il massimo campionato dilettantistico del calcio italiano procedere a ritmo altissimo è un obbligo, per arrivare a completare il proprio programma al termine di una stagione segnata da diverse interruzioni a causa della pandemia di Coronavirus.

La Serie D 2020-2021 infatti ormai gioca – oltre che naturalmente alla domenica – praticamente ogni mercoledì per limitare un ritardo comunque evidente e anche questa settimana non ha fatto eccezione con diversi recuperi che hanno messo in evidenza soprattutto il Montevarchi, che quattro giorni fa ha conquistato la matematica certezza della promozione in Serie C.

Sarà dunque l’ennesima giornata intensa di un campionato vissuto di rincorsa fin dallo stop per diverse settimane in autunno, quando la seconda ondata del Coronavirus cominciò ad essere un problema serio anche per questo torneo di Serie D poi proseguito con uno stillicidio di rinvii, tanto che i recuperi ci stanno tenendo compagnia quasi quanto le giornate regolari. Oggi dunque si torna in campo, l’orario d’inizio salvo eccezioni sarà fissato alle ore 16.00, perché l’estate è davvero alle porte ormai – ma c’è ancora tanto da giocare in Serie D.

RISULTATI SERIE D: LA SCORSA DOMENICA…

Mentre siamo in attesa di scoprire che cosa succederà per i risultati Serie D in questa intensa domenica 13 giugno, ricordiamo qualche cenno essenziale su quanto era successo domenica scorsa, nell’ultimo turno (quasi) completo di campionato disputato. In copertina naturalmente era andato il Seregno, capolista del girone B che proprio sette giorni fa ha conquistato la sospirata promozione matematica che ha sancito per il Seregno il ritorno in Serie C dopo ben 39 anni di lunghissima assenza per i lombardi, grazie al pareggio per 2-2 sul campo di Casatenovo, un grande traguardo per mister Franca, che ha cominciato il campionato ancora da attaccante e lo ha finito da allenatore del Seregno. Mercoledì si è aggiunto il Montevarchi, adesso tra le squadre in pole position per conquistare le altre promozioni ci sono il Campobasso nel girone F con un bel margine sul San Nicolò Notaresco e anche il Gozzano, a cui manca un solo punto per fare festa nel girone A. Incertissima invece si annuncia la volata nel girone H fra Taranto e Picerno. Le partite di oggi che cosa potranno dunque cambiare nella lotta per le promozioni?

RISULTATI SERIE D e CLASSIFICHE

GIRONE A

Caronnese Castellanzese

Casale Sanremese

Chieri HSL Derthona

Città di Varese Bra

Folgore Caratese Lavagnese

Fossano Arconatese

Imperia Gozzano

PDHAE Borgosesia

Sestri Levante Saluzzo

Vado Legnano

GIRONE B

Breno Ciserano Bergamo

Caravaggio Scanzorosciate

Crema Sona

Desenzano Calvina NibionnOggiono

Real Calepina Casatese

Seregno Franciacorta

Tritium Fanfulla

Villa Valle Brusaporto

Vis Nova Giussano Ponte San Pietro

GIRONE C

Adriese Mestre

Ambrosiana ArzignanoChiampo

Bolzano San Giorgio Sedico

Caldiero Terme Montebelluna

Campodarsego Feltre

Cartigliano Union Clodiense

Chions Trento

Cjarlins Muzane Belluno

Delta Porto Tolle Este

Manzanese Luparense

GIRONE D

Bagnolese Marignanese

Ghivizzano Borgo Progresso

Lentigione Fiorenzuola

Mezzolara Aglianese

Prato Forlì

Pro Livorno Seravezza Pozzi

Real Forte Querceta Sammaurese

Rimini Correggese

Sasso Marconi Corticella

GIRONE E

ACN Siena Sinalunghese

Cannara San Donato

Flaminia Foligno

Grassina Trestina

Montespaccato Follonica Gavorrano

Ostia Mare Pianese

Sangiovannese Montevarchi

Scandicci Lornano Badesse

Tiferno Lerchi Trastevere

GIRONE F

Agnonese Aprilia

ASD Pineto Castelfidardo

Cynthialbalonga Vastogirardi

Fiuggi Montegiorgio

Giulianova Matese

Porto Sant’Elpidio Castelnuovo Vomano

Recanatese SN Notaresco

Rieti Campobasso

US Tolentino Vastese

GIRONE G

Afragolese Arzachena

Cassino Gladiator

Lanusei Nola

Latina Insieme Formia

Latte Dolce Giugliano

Monterosi Carbonia

Muravera Torres

Savoia Nuova Florida

Vis Artena Nocerina

GIRONE H

Audace Cerignola Nardò

Bitonto Città di Fasano

Brindisi Portici

Francavilla Fidelis Andria

Lavello Taranto

Molfetta Altamura

Picerno Gravina

Puteolana Casarano

Sorrento Real Aversa

GIRONE I

Acireale Dattilo

Biancavilla Santa Maria Cilento

Cittanovese San Luca

FC Messina Castrovillari

Gelbison Cilento Roccella

Licata ACR Messina

Marina di Ragusa Troina

Rotonda Paternò

Sant’Agata Rende

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI NOVE GIRONI DEL CAMPIONATO DI SERIE D 2020-2021



