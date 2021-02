Risultati Serie D/ Live score e classifiche dei gironi (oggi 3 febbraio)

I risultati Serie D saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Questo campionato che prosegue tra mille difficoltà legate alla pandemia di Coronavirus – nella scorsa giornata si è potuto festeggiare il fatto che ci siano stati “solamente” 12 rinvii per Covid – deve infatti marciare a ritmi molto alti e così si tornerà in campo già oggi pomeriggio, con inizio delle partite fissato in linea di massima alle ore 14.30, per regalarci tutti i risultati Serie D della quindicesima giornata per i gruppi da diciotto squadre, mentre nei gironi A e C siamo giunti già alla diciottesima giornata, dal momento che si tratta dei due raggruppamenti a venti squadre, che dovranno dunque giocare in totale trentotto giornate invece di trenaquattro. In una stagione nobilitata dallo sbarco in Serie D di un campione quale l’ex interista Maicon, comuqnue, non mancano i temi d’interesse legati per fortuna all’aspetto più strettamente agonistico, dunque andiamo a ricordare gli avvenimenti più significativi della giornata disputata domenica nella Serie D 2020-2021.

RISULTATI SERIE D: NELLA SCORSA GIORNATA

Presentando i risultati Serie D per l’odierno turno infrasettimanale, ricordiamo allora che cosa è successo nel weekend. Aveva fatto molto notizia la vittoria per 6-0 dell’Acr Messina, il punteggio più largo finora nella stagione di Serie D, permettendo ai siciliani di consolidare il primato nel girone I, approfittando a dire il vero anche del fatto che l’Acireale invece non ha giocato. Sul filo dell’equilibrio il girone B, dove il Seregno è capolista ma con un solo punto di vantaggio sulla coppia formata da Crema e Casatese, mentre continuano le difficoltà di due piazze importanti quali Varese e Siena. I lombardi sono addirittura ultimi nel girone A, mentre i toscani hanno perso per la terza volta di fila nel girone E, chiaro segnale che i vari cambi di allenatore non stanno aiutando il Siena. Resta primo in questo gruppo il Cannara, così come il Gozzano nel già citato girone A. In effetti domenica è cambiata la vetta della classifica in un solo girone, cioè il gruppo F, dove il Campobasso espugnando per 0-2 il campo del Porto Sant’Elpidio ha scavalcato il Vomano, che ora insegue a una lunghezza.

