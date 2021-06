Risultati Serie D/ Live score e classifiche dei gironi, recuperi (mercoledì 2 giugno)

RISULTATI SERIE D: SI GIOCANO ANCORA I RECUPERI

Mercoledì 2 giugno, con calcio d’inizio alle ore 15:00, avremo un’altra giornata dedicata ai risultati di Serie D. Dobbiamo fare un distinguo, e dire che dei match di recupero solo i due del girone G avranno questo orario di via, mentre tutti gli altri saranno alle ore 16:00. Ad ogni modo il campionato di quarta divisione torna a farci compagnia, e saranno impegnati quei gironi che sono ancora indietro rispetto a una tabella di marcia che i continui rinvii per il Coronavirus hanno stravolto, ritardando la conclusione del torneo.

Alcuni verdetti sono già stati emessi, altri devono ancora arrivare; giusto domenica abbiamo festeggiato e salutato la storica promozione del Monterosi, oggi vedremo cosa succederà in campo e allora tuffiamoci subito nell’atmosfera dei risultati di Serie D per questi recuperi di mercoledì pomeriggio, perché sono tante le angolazioni da cui potremmo affrontare il discorso legato alle gare cui assisteremo oggi.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Serie D che sono attesi per oggi dobbiamo fare attenzione in particolare a tre gruppi. Nel girone A il Gozzano non sarà comunque promosso nemmeno vincendo, ma sfida il Bra terzo in classifica e potrebbe portarsi a +9 sulla rivale, tagliandola quasi fuori dalla corsa ma arrivando anche a 7 punti di margine sul sorprendente PDHAE, prendendosi di fatto una bella fetta di Serie C. Abbiamo poi due squadre che sperano di tenere viva la corsa: nel girone D il Fiorenzuola può addirittura sorpassare l’Aglianese e portarsi al comando a quattro giornate dal termine, mentre nel girone E il Trastevere ha perso contatto dal Montevarchi ma ora ha una bella occasione per rifarsi sotto. Nel girone F sarà impegnato il Latina, ma come abbiamo accennato per i pontini la lotta è terminata con la sconfitta sul campo del Monterosi. Altre partite naturalmente si giocheranno oggi, dunque staremo a vedere quello che succederà sui tanti campi coinvolti…

GIRONE A

Folgore Caratese Sanremese

Gozzano Bra

GIRONE B

Tritium Ciserano-Bergamo

GIRONE D

Correggese Fiorenzuola

GIRONE E

Cannara Scandicci

Flaminia San Donato

Grassina Montespaccato

Ostia Mare Trestina

Pianese Foligno

Sangiovannese Lornano Badesse

Tiferno Lerchi Follonica Gavorrano

Trastevere Siena

GIRONE F

Pineto Castelnuovo Vomano

GIRONE G

Latina Muravera

Vis Artena Arzachena

GIRONE I

Biancavilla San Luca

Cittanovese Dattilo

Santa Maria Cilento Rende

