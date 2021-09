Risultati Serie D/ Live score gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (1^ giornata)

RISULTATI SERIE D: INIZIA IL CAMPIONATO!

I risultati di Serie D stanno per tornare a farci compagnia: domenica 19 settembre vivremo finalmente la prima giornata di un campionato il cui “parto” è stato complesso, con un sorteggio dei gironi più volte rimandato e che alla fine ha avuto luogo tramite diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Per i calendari, si è dovuto aspettare qualche giorno in più; quel che conta è che alla fine si può partire, con le solite premesse di sempre.

Vale a dire, un torneo lunghissimo e complesso, con le rappresentanti divise nei consueti 9 gironi e che si daranno battaglia alla ricerca di quella che sarà una promozione singola (cioè, una per gruppo), mentre i playoff varranno come indicazione gerarchica per eventuali ripescaggi e poi naturalmente ci saranno le retrocessioni in Eccellenza. Diciamo subito che per quanto riguarda i risultati di Serie D c’è parecchia incertezza, anche perché stabilire a priori i rapporti di forza tra le squadre può essere impresa complicata; noi comunque siamo pronti a far parlare i campi, e allora nel frattempo proviamo a fare ordine all’interno di questa prima giornata.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si parte dunque con i risultati di Serie D: nel presentare la prima giornata del campionato di quarta divisione bisogna dire che alcune squadre hanno cambiato girone, questa certamente non è una novità ma, nella compilazione dei gironi attuali, sono state operate delle scelte che hanno fatto storcere il naso. Per esempio, la Castellanzese è stata tolta dal gruppo A che racchiude le squadre dell’alta Lombardia, del Piemonte e della Liguria (fa parte della provincia di Varese ed è in un altro girone rispetto ai biancorossi) per essere inserita invece con formazioni dell’Emilia Romagna o della bassa Lombardia, il che significa trasferte decisamente più lunghe.

Sono poi state separate Fanfulla e Sangiulianese, che sono a circa 30 minuti di auto; e poi altro ancora. A Nord, il tema vero è stato il reinserimento di Novara e Gozzano: per entrambe tanti dubbi circa l’iscrizione alla Serie D, ricordando che il Gozzano era stato promosso sul campo ma ha dovuto rinunciare ad andare al piano di sopra, mentre il Novara è tornato all’ultimo momento e anche per questo si è dovuta ritardare la pratica della formazione dei gironi e dei calendari. Adesso però finalmente si gioca, e dunque a essere giudice supremo per i risultati di Serie D sarà il campo…

GIRONE A

Caronnese Sanremese

Casale Ticino

Chieri Borgosesia

Fossano Ligorna

Gozzano Imperia

Lavagnese Città di Varese

Novara Asti

PDHAE Sestri Levante

Saluzzo Bra

Vado Derthona

GIRONE B

Arconatese Casatese

Caravaggio Desenzano Calvina

Ciserano-Bergamo Legnano

Folgore Caratese Olginatese

Franciacorta Ponte San Pietro

Leon Castellanzese

Real Calepina Brusaporto

Sona Crema

Villa Valle City Nova

Vis Nova Giussano Breno

GIRONE C

Ambrosiana ArzignanoChiampo

Caldiero Terme Luparense

Campodarsego Estre

Cartigliano Marignanese

Cjarlins Muzane Mestre

Delta Porto Tolle Spinea

Dolomiti Bellunesi Levico Terme

Montebelluna San Martino Speme

Union Clodiense Adriese

GIRONE D

Aglianese Tritium

Alcione Milano Forlì

Ath. Carpi Bagnolese

Correggese Progresso

Fanfulla Sammaurese

Ghivizzano Borgo Sasso Marconi

Mezzolara San Donnino

Real Forte Querceta Ravenna

Rimini Prato

Seravezza Pozzi Lentigione

GIRONE E

Arezzo Trestina

Foligno Montespaccato

Follonica Gavorrano Cascina

Pianese Scandicci

Poggibonsi Cannara

Pro Livorno Flaminia

San Donato Unipomezia

Sangiovannese Rieti

Tiferno Lerchi Lornano Badesse

GIRONE F

Fano Vastese

Alto Casertano Montegiorgio

Pineto Castelnuovo Vomano

Fiuggi Notaresco

Nereto Chieri

Porto d’Ascoli Matese

Recanatese Tolentino

Vastogirardi Castelfidardo

GIRONE G

Arzachena Lanusei

Carbonia Latte Dolce

Cassino Monterotondo

Gladiator Aprilia

Muravera Atletico Uri

Nuova Florida Insieme Formia

Ostia Mare Cynthialbalonga

Torres Giugliano

Vis Artena Afragolese

GIRONE H

Nardò Altamura

Audace Cerignola Città di Fasano

Bisceglie Nocerina

Bitonto Rotonda

Casertana Nola

Francavilla Brindisi

Gravina Casarano

Lavello Molfetta

Mariglianese Sorrento

Virtus Matino San Giorgio

GIRONE I

Acireale Cittanovese

Cavese Rende

Gelbison Cilento Castrovillari

Lamezia Terme Troina

Licata FC Messina

Paternò Sancataldese

Portici Giarre

Real Aversa Santa Maria Cilento

S. Agata Trapani

San Luca Biancavilla



