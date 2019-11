Risultati Serie D/ Live score gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (domenica 24 novembre)

I risultati di Serie D che ci stanno per tenere compagnia sono quelli relativi alle partite che si giocano domenica 24 novembre, con inizio alle ore 14.30: come sempre il programma è davvero ampio nel campionato della quarta divisione, con un andamento che rispetto al numero della giornata non è omogeneo perchè alcuni raggruppamenti contano più squadre e dunque sono stati impegnati in turi infrasettimanali. Tra grandi protagoniste che si stanno confermando, delusioni e andamenti a sorpresa il torneo è entusiasmante, e ricordiamo che dovrà portare a promuovere in Serie C una squadra per ogni girone; non resta allora che lasciare che sia il campo a essere giudice supremo per queste sfide, intanto però possiamo fare una breve presentazione relativa ai risultati di Serie D attesi per questa domenica.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Sicuramente nei risultati di Serie D per domenica 24 novembre la partita che spicca sulle altre è Palermo ACR Messina: torna uno straordinario derby che ci ha anche tenuto compagnia in Serie A per tre stagioni consecutive, quando i rosanero erano competitivi per l’Europa e i giallorossi erano riusciti addirittura a prendersi un settimo posto in classifica (stiamo comunque parlando di oltre dieci anni fa). Per di più oggi la sfida non è banale, perchè la capolista del girone I ha improvvisamente rallentato la sua marcia facendo un solo punto nelle ultime due partite; servirà dunque riprendere immediatamente il cammino anche se il distacco dalle inseguitrici rimane confortante; nel girone H continua a inseguire il sorpasso il Foggia, che ospita l’Altamura ma, ad un punto dalla capolista Bitonto, ha giocato una partita in più; l’altra big è il Mantova, che resta al comando del girone D e domenica scorsa ha ottenuto un risultato agrodolce, perchè il pareggio interno contro il Fiorenzuola ha evitato che la seconda in classifica si avvicinasse ma allo stesso tempo ha impedito una fuga che sarebbe potuta essere definitiva. Ora però lo spazio va lasciato al campo, perchè tra poco si comincia a giocare…

GIRONE A

Borgosesia Caronnese

Bra Lavagnese

Casale Fossano

Ghivizzano Borgo Seravezza Pozzi

Ligorna Savona

Lucchese Fezzanese

Real Forte Querceta Verbania

Sanremese Prato

Vado Chieri

CLASSIFICA SERIE D

1. Prato 12 7 1 4 21:12 22 2. Sanremese 12 6 4 2 19:12 22 3. Caronnese 12 6 4 2 24:15 22 4. Fezzanese 12 6 2 4 15:15 20 5. Casale 12 5 5 2 15:12 20 6. Fossano 12 6 2 4 17:11 20 7. Real Forte Querceta 12 5 3 4 13:13 18 8. Chieri 12 4 4 4 19:16 16 9. Lucchese 12 3 7 2 13:11 16 10. Borgosesia 12 4 4 4 17:16 16 11. Savona 12 4 3 5 16:13 15 12. Seravezza Pozzi 12 3 6 3 14:15 15 13. Ghivizzano Borgo 12 4 3 5 17:19 15 14. Ligorna 12 2 5 5 12:19 11 15. Bra 11 3 2 6 9:13 11 16. Lavagnese 12 2 4 6 12:18 10 17. Verbania 11 2 4 5 7:17 10 18. Vado 12 2 3 7 13:26 9

GIRONE B

Arconatese Milano City

Bolzano Levico Terme

Brusaporto Folgore Caratese

Pro Sesto NibionnOggiono

Seregno Scanzorosciate

Sondrio Pontisola

Tritium Legnano

Dro Inveruno

Villa Almé Caravaggio

Virtus Bergamo Castellanzese

CLASSIFICA SERIE D

1. Pro Sesto 13 9 3 1 24:12 30 2. Scanzorosciate 14 8 4 2 17:10 28 3. Seregno 13 7 5 1 19:6 26 4. Legnano 14 7 5 2 23:15 26 5. Folgore Caratese 14 6 7 1 17:10 25 6. Tritium 14 6 6 2 23:17 24 7. NibionnOggiono 14 6 4 4 21:12 22 8. Sondrio 14 6 4 4 19:15 22 9. Virtus Bergamo 14 5 6 3 18:15 21 10. Arconatese 14 6 3 5 18:19 21 11. Brusaporto 14 5 3 6 12:14 18 12. Pontisola 14 4 6 4 18:17 18 13. Villa Alme 14 3 6 5 15:23 15 14. Caravaggio 14 3 5 6 21:25 14 15. Levico Terme 13 2 5 6 15:23 11 16. Castellanzese 14 2 5 7 14:22 11 17. Inveruno 14 2 3 9 18:30 9 18. Milano City 13 1 6 6 8:16 8 19. Bolzano 14 1 5 8 11:20 8 20. USD Dro 14 1 5 8 6:16 8

GIRONE C

Caldiero Terme Belluno

Cartigliano Vigasio

Chions Campodarsego

Delta Rovigo Tamai

Este San Luigi

Feltre Cjarlins Muzane

Legnago Salus Adriese

Mestre Union Clodiense

Montebelluna Ambrosiana

VillaFranca Luparese

CLASSIFICA SERIE D

1. Campodarsego 14 9 4 1 25:12 31 2. Cartigliano 14 8 4 2 26:16 28 3. Adriese 14 7 4 3 29:17 25 4. Union Clodiense 14 6 6 2 24:15 24 5. Legnago Salus 14 6 6 2 20:15 24 6. Mestre 14 7 2 5 23:18 23 7. Luparense 14 5 6 3 30:22 21 8. Feltre 14 5 6 3 18:17 21 9. Cjarlins Muzane 14 6 3 5 25:29 21 10. Este 14 4 7 3 17:14 19 11. Chions 14 5 4 5 24:20 19 12. Ambrosiana 14 5 4 5 21:19 19 13. Caldiero Terme 14 5 3 6 9:14 18 14. Montebelluna 14 3 8 3 12:13 17 15. Delta Rovigo 14 3 6 5 15:20 15 16. Belluno 14 4 3 7 15:22 15 17. Villafranca 14 2 6 6 17:21 12 18. Vigasio 14 3 1 10 11:26 10 19. Tamai 14 1 4 9 11:24 7 20. San Luigi 14 1 3 10 15:33 6

GIRONE D

Alfonsine Fanfulla

Breno Sasso Marconi

Calvina Vigor Carpaneto

Ciliverghe Mazzano Forlì

Correggese Mezzolara

Fiorenzuola Franciacorta

Sammaurese Lentigione

Savignanese Mantova

Progresso Crema

CLASSIFICA SERIE D

1. Mantova 12 8 4 0 38:19 28 2. Fiorenzuola 12 6 5 1 21:14 23 3. Fanfulla 12 6 4 2 17:13 22 4. Correggese 12 6 4 2 21:14 22 5. Franciacorta 12 5 5 2 26:20 20 6. Mezzolara 12 6 2 4 21:19 20 7. Breno 12 5 3 4 25:15 18 8. Lentigione 12 5 3 4 20:16 18 9. Forlì 12 4 5 3 12:12 17 10. Crema 12 4 3 5 15:18 15 11. SCD Progresso 12 4 3 5 14:18 15 12. Calvina 12 4 0 8 14:23 12 13. Alfonsine 12 2 5 5 7:19 11 14. Savignanese 12 2 5 5 15:20 11 15. Ciliverghe Mazzano 12 3 2 7 16:21 11 16. Sammaurese 12 2 4 6 16:22 10 17. Sasso Marconi 12 1 6 5 17:24 9 18. Vigor Carpaneto 12 1 5 6 12:20 8

GIRONE E

Aglianese Calcio Grosseto

Cannara Bastia

Flaminia Trestina

Follonica Gavorrano Ponsacco

Grassina Foligno

Monterosi Albalonga

Pomezia Montevarchi

Sangiovannese San Donato

Scandicci Tuttocuoio

CLASSIFICA SERIE D

1. Monterosi FC 12 7 4 1 19:8 25 2. Albalonga 12 6 5 1 16:9 23 3. Scandicci 12 5 4 3 25:16 19 4. Grosseto 11 5 4 2 14:12 19 5. Trestina 12 5 3 4 19:16 18 6. Foligno 12 5 3 4 16:10 18 7. Sangiovannese 12 5 3 4 11:15 18 8. Aglianese Calcio 12 4 5 3 17:12 17 9. Grassina 12 4 4 4 17:18 16 10. Cannara 12 3 5 4 15:17 14 11. Ponsacco 12 4 2 6 14:16 14 12. Flaminia 12 2 7 3 16:15 13 13. San Donato 12 3 4 5 11:14 13 14. Montevarchi Calcio 12 3 4 5 13:18 13 15. Pomezia 12 3 4 5 12:18 13 16. Bastia 12 3 3 6 9:17 12 17. Follonica Gavorrano 11 2 5 4 14:17 11 18. Tuttocuoio 12 1 5 6 9:19 8

GIRONE F

Agnonese Avezzano

Cattolica Jesina

Chieti Campobasso

Fiuggi Sangiustese

Giulianova Vastogirardi

Matelica Tolentino

Montegiorgio Notaresco

Porto Sant’Elpidio Pineto Calcio

Recanatese Vastese

CLASSIFICA SERIE D

1. S. N. Notaresco 12 11 0 1 25:12 33 2. Recanatese 12 9 2 1 23:13 29 3. Montegiorgio 12 6 3 3 14:11 21 4. ASD Pineto Calcio 12 5 5 2 13:10 20 5. Matelica 12 5 4 3 20:10 19 6. Vastogirardi 12 5 4 3 21:19 19 7. Agnonese 12 5 3 4 20:18 18 8. Porto Sant’Elpidio 12 5 2 5 19:17 17 9. Campobasso 12 4 4 4 15:15 16 10. Vastese 12 4 4 4 20:15 16 11. Fiuggi 12 4 3 5 21:17 15 12. Sangiustese 12 3 6 3 20:18 15 13. Giulianova 12 3 4 5 12:22 13 14. Avezzano 12 3 3 6 9:15 12 15. Chieti 12 2 5 5 12:19 11 16. US Tolentino 12 2 4 6 12:21 10 17. Jesina 12 1 2 9 9:20 5 18. Cattolica 12 0 4 8 12:25 4

GIRONE G

Arzachena Nuova Florida

Cassino Ostia Mare

Città di Anagni Budoni

Lanusei Calcio Turris

Latina Vis Artena

Muravera Ladispoli

Portici Aprilia

Tor Sapienza Latte Dolce

Torres Trastevere

CLASSIFICA SERIE D

1. Turris 12 8 4 0 31:11 28 2. Ostia Mare 12 8 2 2 19:11 26 3. Latte Dolce 12 8 1 3 22:12 25 4. Trastevere Calcio 12 8 0 4 22:15 24 5. Aprilia 12 6 3 3 16:10 21 6. Torres 12 5 5 2 21:14 20 7. Cassino 12 5 5 2 16:13 20 8. Latina 12 5 4 3 20:16 19 9. Vis Artena 12 5 2 5 15:19 17 10. Muravera 12 4 3 5 14:15 15 11. Nuova Florida 12 4 3 5 14:16 15 12. Lanusei Calcio 12 2 7 3 10:13 13 13. Ladispoli 12 3 1 8 16:19 10 14. Portici 1906 12 2 4 6 14:19 10 15. Arzachena 12 1 6 5 10:17 9 16. Tor Sapienza 12 2 3 7 15:34 9 17. Budoni 12 2 2 8 11:20 8 18. Citta di Anagni 12 1 3 8 15:27 6

GIRONE H

Nardò Gelbison Cilento

Audace Cerignola Città di Fasano

Brindisi Francavilla

Casarano Agropoli

Foggia Altamura

Nocerina Andria

Sorrento Bitonto

Taranto Gravina

Val d’Agri Gladiator

CLASSIFICA SERIE D

1. Bitonto 11 8 1 2 18:3 25 2. Foggia 12 7 3 2 15:9 24 3. Taranto 12 8 0 4 23:8 24 4. Citta di Fasano 12 7 2 3 19:12 23 5. Sorrento 12 6 4 2 12:7 22 6. Casarano 12 5 3 4 13:8 18 7. Audace Cerignola 12 5 2 5 13:11 17 8. Gravina 12 5 2 5 16:13 17 9. Gelbison Cilento 12 4 5 3 9:4 17 10. Altamura 12 5 1 6 15:14 16 11. Gladiator 12 4 3 5 12:15 15 12. Brindisi 12 4 3 5 10:20 15 13. Nocerina 12 4 2 6 15:19 14 14. Andria 12 3 3 6 13:16 12 15. Val D’agri 11 4 0 7 11:17 12 16. Agropoli 12 3 3 6 9:27 12 17. Francavilla 12 3 2 7 13:20 11 18. A.C.D. Nardo 12 2 1 9 7:20 7

GIRONE I

Biancavilla Castrovillari

Cittanovese Marina di Ragusa

Corigliano Troina

FC Messina Marsala

Licata San Tommaso

Palermo ACR Messina

Roccella Palmese

Savoia Calcio Giugliano

Nola Acireale

CLASSIFICA SERIE D

1. Palermo 12 10 1 1 25:7 31 2. Savoia 12 6 5 1 16:9 23 3. Calcio Giugliano 12 7 1 4 20:12 22 4. Licata 12 6 3 3 15:12 21 5. AS Acireale 12 6 3 3 19:14 21 6. Biancavilla 12 6 3 3 15:11 21 7. Troina 12 7 0 5 17:16 21 8. ACR Messina 12 6 2 4 15:11 20 9. FC Messina 12 4 5 3 20:14 17 10. Castrovillari 12 4 4 4 21:17 16 11. Marsala 11 4 3 4 12:12 15 12. SS Nola 1925 12 3 4 5 12:15 13 13. Cittanovese 12 4 1 7 12:18 13 14. Marina di Ragusa 12 2 5 5 12:16 11 15. Roccella 12 2 3 7 6:11 9 16. San Tommaso 11 2 2 7 15:25 8 17. Corigliano 12 2 2 8 11:30 8 18. US Palmese 12 1 3 8 11:24 6

