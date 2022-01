Risultati Serie D/ Livescore delle partite, classifiche dei gironi (23 gennaio)

RISULTATI SERIE D: SI TORNA A GIOCARE!

Per i risultati di Serie D si gioca, o almeno ci si prova: domenica 23 gennaio si torna in campo e finalmente anche il campionato di quarta divisione riapre i battenti, ma nel momento in cui scriviamo abbiamo già notizia di qualche partita rinviata e il quadro potrebbe peggiorare. Ultimamente i risultati di Serie D hanno vissuto parecchi problemi: ricorderete bene quanto accaduto nell’anno del lockdown con la cancellazione di playoff e playout, e il congelamento delle retrocessioni che, deciso praticamente all’ultimo, aveva creato non poche polemiche.

L’anno scorso i tanti rinvii avevano portato a un calendario fittissimo, perché nel 2021 si era giocato ogni tre giorni con la conseguenza di dare un quadro se non altro “distorto” a certe squadre. Oggi la Serie D vuole arrivare in fondo senza altri scossoni, ma la pandemia di Coronavirus purtroppo continua a stringere la sua morsa e dunque possiamo aspettarci che le cose non migliorino tantissimo nell’immediato. Al netto di tutto questo, vedremo se oggi si riuscirà a giocare almeno un numero accettabile di partite, visto il totale dei 9 gironi le speranze naturalmente ci sono…

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Si torna allora a giocare per i risultati di Serie D: la situazione nei vari gironi non è ancora definita, e del resto si è ancora giocato poco perché qualche squadra potesse già andare in fuga in modo sostanziale. Certo, per esempio, nel girone A il Novara ha imposto un grande ritmo ma la concorrenza non molla – oggi tuttavia non vedremo all’opera il Città di Varese, che ha giocato in settimana ma poi si è visto posticipare il match contro il PDHAE – nel girone B invece il City Nova comanda con appena 3 punti sull’Arconatese e oggi c’è proprio la sfida diretta, che potrebbe portare all’aggancio in classifica o all’allungo gialloverde, tenuto conto del fatto che la capolista ha anche giocato una partita in meno.

Il girone C sembrava essere uno dei più definiti, ma poi l’ArzignanoChiampo, che aveva 12 vittorie in 14 partite, ha pareggiato due volte in fila; l’Union Clodiense allora si è parzialmente avvicinata (comunque recuperando un solo punto in questi 180 minuti, ma se non altro non staccandosi ulteriormente), ma come detto aver disputato meno della metà delle gare disponibili è ancora troppo poco per fornire un quadro davvero dettagliato della situazione per i risultati di Serie D.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti Fossano

Borgosesia Lavagnese

Bra Caronnese

Chieri Gozzano

Derthona Novara

Imperia Saluzzo

Ligorna Casale

Sestri Levante Vado

Ticino Sanremese

GIRONE B

Arconatese City Nova

Caravaggio Castellanzese

Ciserano-Bergamo Casatese

Folgore Caratese Ponte San Pietro

Franciacorta Crema

Leon Olginatese

Sona Desenzano Calvina

Villa Valle Breno

Vis Nova Giussano Brusaporto

GIRONE C

Adriese Delta Porto Tolle

ArzignanoChiampo Union Clodiense

Cattolica Campodarsego

Cjarlins Muzane Caldiero Terme

Levico Terme Montebelluna

Luparense Ambrosiana

Mestre Dolomiti Bellunesi

San Martino Speme Este

Spinea Cartigliano

GIRONE D

Forlì Correggese

Bagnolese Aglianese

Lentigione Rimini

Prato Fanfulla

Ravenna Ghivizzano Borgo

Sammaurese Real Forte Querceta

Sasso Marconi Alcione Milano

Progresso San Donnino

Seravezza Pozzi Athletic Carpi

Tritium Mezzolara

GIRONE E

Cascina Poggibonsi

Cannara San Donato

Flaminia Arezzo

Lornano Badesse Sangiovannese

Pianese Pro Livorno

Rieti Montespaccato

Scandicci Tiferno Lerchi

Trestina Follonica Gavorrano

Unipomezia Foligno

GIRONE F

Fano Porto d’Ascoli

Castelfidardo Fiuggi

Castelnuovo Vomano Vastogirardi

Chieti Recanatese

Matese Trastevere

Notaresco Alto Casertano

Sambenedettese Pineto

Tolentino Montegiorgio

Vastese Nereto

GIRONE G

Afragolese Nuova Florida

Aprilia Muravera

Atletico Uri Torres

Giugliano Cynthialbalonga

Gladiator Carbonia

Insieme Formia Ostia Mare

Lanusei Cassino

Latte Dolce Arzachena

Monterotondo Vis Artena

GIRONE H

Altamura Casarano

Brindisi Virtus Matino

Città di Fasano Gravina

Francavilla Mariglianese

Molfetta Nardò

Nocerina Bitonto

Rotonda Lavello

San Giorgio Casertana

Sorrento Audace Cerignola

Nola Bisceglie

GIRONE I

Acireale Cavese

Castrovillari Biancavilla

Cittanovese Paternò

Giarre Licata

Rende Lamezia Terme

Sancataldese Portici

Santa Maria Cilento Gelbison Cilento

Trapani Real Aversa

Troina San Luca

