Risultati tennis/ Olimpiadi 2020 Tokyo: diretta live, ci sono Fognini e Sonego

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: CI SONO SONEGO E FOGNINI!

I risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci accompagnano nel secondo turno della competizione. Abbiamo già vissuto un primo turno che è stato spezzato in due giorni visto l’ampio numero di partite, e dunque lunedì 26 luglio si torna a giocare a partire dalle ore 4:00 italiane, quando in Giappone saranno le 11:00. Nel torneo di singolare maschile sono due gli italiani ancora in corsa: il veterano Fabio Fognini affronterà oggi il bielorusso Egor Gerasimov, avversario che non dovrebbe creargli troppi problemi (ma sappiamo che per Fabio il problema può risiedere spesso e volentieri nella sua tenuta caratteriale) guardando magari già a un ottavo che lo vedrebbe incrociato a Daniil Medvedev.

Risultati Judo Taekwondo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: c'è Fabio Basile

Avremo poi Lorenzo Sonego, che gioca per la prima volta un torneo di tennis alle Olimpiadi: dopo la bella rimonta su Taro Daniel, il piemontese avrà come avversario il georgiano Nikoloz Basilashvili, che ha molta più esperienza di lui e in appuntamenti come questo può essere abbastanza solido da prendersi la vittoria. In campo anche Novak Djokovic, che punta non solo all’oro ma anche al Golden Slam: per il serbo lo sfidante ai sedicesimi è Jan-Lennard Struff, poi eventualmente uno tra John Millman e Alejandro Davidovich Fokina. Vedremo allora cosa succederà oggi con i risultati di tennis alle Olimpiadi 2020 Tokyo, la giornata si annuncia davvero intensa…

Risultati Tiro Arco-Tiro a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Bacosi per l'oro

RISULTATI TENNIS TOKYO OLIMPIADI 2020: IL CONTESTO

Naturalmente per i risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 bisogna dare uno sguardo anche al tabellone femminile: qui il Giappone ha ancora in corsa Misaki Doi, che però ha un match davvero ostico contro Belinda Bencic, e naturalmente spera di fare il colpo grosso perché un torneo olimpico è sempre diverso da una prova dello Slam o comunque da un appuntamento Wta, e dunque i valori possono essere anche molto diversi (basti pensare alla vittoria di Monica Puig nel 2016). Il match più intrigante sarà quello tra Iga Swiatek, una delle candidate alla medaglia d’oro, e Paula Badosa che negli ultimi mesi ha fatto un salto di qualità davvero importante, attenzione alla spagnola che ha la giusta fiducia per fare il colpo grosso. In campo vedremo poi Maria Sakkari, la greca che ha raggiunto i quarti al Roland Garros, impegnata con la serba Nina Stojanovic, e ancora la kazaka Elena Rybakina che può concretamente regalare una medaglia al suo Paese, e per il momento gioca contro la svedese Rebecca Peterson. Come detto parecchi match saranno prevalentemente nella notte italiana, prepariamoci a delle levatacce ma ne vale certamente la pena…

LEGGI ANCHE:

Risultati Volley e Beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: ancora Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA