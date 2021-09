Risultati test Medicina 2021: graduatoria online/ Punteggio minimo e tutte le voci

A tre settimane dallo svolgimento del test di medicina 2021 per entrare nella relativa facoltà universitaria, è stata pubblicati online la graduatoria i relativi risultati. Per scoprirla basterà recarsi presso il portale dedicato, quello del Miur Universitaly, effettuare l’accesso con le proprie credenziali, quindi nome e password, e visionare il proprio punteggio. Di conseguenza si scoprirà in queste ore se le aspiranti matricole potranno iniziare a breve il percorso di studi che li porterà a divenire un camice bianco, o se il sogno dovrà essere rimandato.

Gli aspiranti universitari conoscono già da cinque giorni i punteggi nominativi e hanno già effettuato la correzione del test, ma l’ingresso o meno presso la facoltà di medicina dell’università scelta dipenderà solamente dagli esiti di tutti gli esaminati, e di conseguenza dalla graduatoria finale pubblicata in questo ore. Ricordiamo che nell’elenco pubblicato oggi dal portale dedicato del Miur verrà assegnato il diritto di iscrizione all’università scelta ai primi candidati, mentre chi non rientrerà fra coloro che potranno aver accesso ai posti disponibili alla prima preferenza, risulteranno essere “prenotati”.

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2021: COME LEGGERE LE VARIE VOCI E I PUNTEGGI

In graduatoria compariranno anche le diciture “in attesa”, che riguardano invece chi può diventare successivamente un “prenotato”, e quindi “fine posti”, che riguardano infine coloro che hanno ottenuto i punteggi più bassi in graduatoria e che di conseguenza dovranno prima capire cosa faranno gli studenti che si sono classificati tre gradi sopra.

La graduatoria del test di medicina 2021 è stata pubblicata online a partire dalle ore 7:00 di questa mattina, e per poter accedere alla facoltà bisognerà aver effettuato un punteggio minimo di 36.9 punti, rispetto al 37.3 ipotizzato invece alla vigilia della pubblicazione dell’elenco. Nel giro di breve tempo verranno analizzati tutti i risultati da cui si capiranno quali saranno le sedi più ambite, (di solito La Sapienza di Roma è sempre in vetta), quindi le università che esauriranno prima i posti, e le previsioni sul prossimo scorrimento.

