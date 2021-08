Risultati tiro a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, oggi pistola e carabina!

RISULTATI TIRO A SEGNO OLIMPIADI TOKYO 2020

I risultati di tiro a segno alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci faranno oggi compagnia con due eventi distinti: lunedì 2 agosto si parte alle ore 1:30 (il fuso è sempre da considerarsi italiano) e avremo l’inizio della seconda e ultima finale alle 9:50, di conseguenza prima di mezzogiorno potremmo aver esaurito le competizioni. Si tratta della pistola a fuoco rapido da 25 metri e della carabina 50 metri 3 posizioni: in entrambi i casi si tratta di gare maschili e il programma seguirà lo stesso filone, ovvero in una prima battuta avremo i turni di qualificazione per poi passare alle finali.

Una sola differenza: per quanto riguarda la pistola siamo già alla seconda fase delle qualificazioni, ma il discorso non cambia visto che poi già oggi verranno assegnate le medaglie. Sperano anche gli italiani come vedremo, anche se forse in questo caso non sarà troppo semplice portare a casa qualche podio; ad ogni modo aspettiamo che per i risultati di tiro a segno alle Olimpiadi Tokyo 2020 si cominci, poi potremo tirare le somme… Tommaso Chelli Lorenzo Bacci

RISULTATI TIRO A SEGNO OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Stiamo allora per cedere la parola ai risultati di tiro a segno alle Olimpiadi Tokyo 2020. Gli italiani come abbiamo detto sono presenti in queste due gare: nella seconda fase delle qualificazioni della pistola 25 metri a fuoco rapido schieriamo Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti, che hanno concluso il loro primo turno in undicesima e diciottesima posizione, rispettivamente (comandano i due francesi Clement Bessagu e Jean Quiquampoix, mentre il primatista del mondo Christian Reitz è in terza posizione). Nella carabina 50 metri 3 posizioni invece c’è Lorenzo Bacci, ma qui non sappiamo ancora come possano andare le cose visto che come già detto la gara inizia oggi; diciamo che, per quelle che sono state le prime fasi della pistola, non dovremmo riuscire a prenderci una medaglia ma in queste Olimpiadi Tokyo 2020 abbiamo già assistito a tante sorprese, alcune anche molto positive per i colori italiani, dunque la speranza è sempre l’ultima a morire e tra poco scopriremo cosa succederà…

