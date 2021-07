Risultati Tiro con l’Arco Tiro a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta: c’è l’Italia

Sono riflettori puntati sui risultati del tiro con l’arco e del tiro a segno alle Olimpiadi Tokyo 2020: con oggi 24 luglio 2021 daremo finalmente il via alle gare di queste due amatissime discipline, cui pure ci attendiamo valanga di medaglie da parte dei nostri azzurri. In entrambi gli sport vantiamo infatti una buona tradizione negli ultimi anni e pure siamo riusciti a qualificar ottimi atleti in questa 32^ edizione dei giochi olimpici: chissà che l’inno di Mameli possa risuonare già oggi!

Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta live: oggi gli azzurri

Questa è sicuramente la nostra speranza: ricordiamo dunque il programma ufficiale che vede per il Tiro con l’Arco a partire dalle ore 2,30 della notte italiana, la prova a squadre mista (con finali per le medaglie attese verso le ore 9.20 italiane); per il Tiro a segno assisteremo invece, dalle ore 1.30 alle gare di carabina 10 m femminile (finale alle ore 3.45 del mattino) e della pistola 10 m maschile (finale per l’oro prevista per le 8.30 del mattino).

Diretta Italia Canada/ Volley, streaming video tv: debutto alle Olimpiadi 2020 Tokyo

RISULTATI TIRO CON LA’RCO E TIRO A SEGNO: TABELLONE E PROTAGONISTI

Viste le gare e gli orari, ecco che per il risultati del Tiro con l’Arco e del tiro a segno per le Olimpiadi Tokyo 2020 tocca ora andare a vedere anche quali saranno i protagonisti più attesi oggi, 24 luglio 2021, tra cui troviamo ovviamente anche gli azzurri. Cominciamo allora dalla prova mista a squadre del tiro con l’arco: dopo il ranking round occorso solo venerdi dove l’Italia si è ben fatta valere, oggi allo Yumenoshima Final Field, gli azzurri hanno d’albero ottime chance di salire pure sul podio. La squadra composta da Lucilla Boari, Mauro Nespoli, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati può tranquillamente puntare al podio, anche se per la medaglia più preziosa servirebbe un’impresa: il team coreano, con la coppia stellare Kang Chae Young-Kim Woojin è il chiaro favorito.

Diretta tennis Olimpiadi 2020 Tokyo/ Streaming video tv, prima giornata dei tornei

Per il tiro a segno, vediamo che oggi il programma delle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regala in primis la gara della carabina femminile 10 m, dove l’unica azzurra in gara, Sofia Ceccarello si candida al ruolo di “mina vagante” del tabellone. La nostra azzurra ha stupito tutti con il salto da Junior a Senior e con merito ha strappato il pass che valeva i giochi nipponici agli Europei di Osijek: potrebbe regalarci davvero un’emozione anche se sulla carta la favorite rimangono altre. Per il tabellone maschile oggi poi sarà spazio per la pistola 10 m dove pure per l’Italia si farà avanti Paolo Monna, pronto a centrare in primi la qualificazione ai miglior otto e poi sognare la medaglia. Anche qui l’azzurro non parte stra-favorito, ma l’impresa è sicuramente alla portata di mano del pugliese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA