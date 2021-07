Risultati Tiro con l’arco Tiro a Segno/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live delle gare

RISULTATI TIRO CON L’ARCO TIRO A SEGNO, OLIMPIADI TOKYO 2020: PROGRAMMA INTENSO

Spazio ai risultati per il tiro con l’arco e il tiro a segno per le Olimpiadi di Tokyo 2020 anche oggi, domenica 25 luglio 202. Finalmente dopo i primi turni preliminari e acceso il braciere olimpico, si comincia a fare sul serio per questi due sport, dove pure verranno assegnate le prime medaglie. Ricordiamo che anche oggi gli appassionati italiani saranno chiamati a una vera levataccia: primi turni infatti cominceranno ancora quando in Italia è notte, ma pure varrà la pena perdere qualche ora di sonno. Partendo dal tiro con l’arco vediamo che il primo appuntamento sarà alle ore 2.30 del mattino a Yumenishima Finale Field per i primi turni della gara a squadre femminile: finali previste attorno alle ore 9.00 del mattino italiano. Per il tiro a segno invece avremo a partire dalle ore 2.00 le qualificazioni della pistola femminile dei 10 m (con finale in calendario per le ore 4.15) e a seguire le qualificazioni per lo skeet uomini e donne: solo dalle ore 6.00 l’Asaka shooting Range sarà spazio per le qualificazioni alla carabina dei 10m maschile, con gara per le medaglie attesa verso le ore 8.30 del mattino italiano.

RISULTATI TIRO CON L’ARCO E TIRO A SEGNO, OLIMPIADI TOKYO 2020: I BIG E GLI AZZURRI

Date le prime indicazioni per seguire questa domenica tutta dedicata ai risultati del tiro con l’arco come del tiro a segno per le Olimpiadi di Tokyo 2020 tocca ora scoprire quali saranno i protagonisti più attesi oggi. Cominciando dal tiro con l’arco ricordiamo che a seguito del ranking round occorso venerdi, l’Italia comincerà il suo cammino agli ottavi dove subito le nostre Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli affronteranno la Gran Bretagna: non un’avversaria semplice per le nostre beniamine, che pure in caso di successo se la verranno con le ancor più temibile coreane, prime candidate alla medaglia d’oro.

Per il tiro a segno segnaliamo l’assenza di azzurre nella gara femminile della pistola da 10 metri, e la presenza di Lorenzo Bacci e Marco Suppini per la carabina maschile dai 10m, a cui l’Italia si affiderà oggi, orfana dell’oro di Rio 2016 Campriani (ora è allenatore della delegazione dei rifugiati): i due non sono primi favoriti per il podio, ma potrebbero pure regalarci un’emozione oggi in gara. Attenzione però a Haoran Yang, Istvan Peni e il coreano Sandon Kim, primi in lizza per l’oro a cinque cerchi. Da ricordare che pure oggi sarò spazio per le qualificazioni dello skeet uomini e donne: qui il nome da tenere d’occhio sarà quelli di Gabriele Rossetti, campione olimpico in carica, come anche quello di Tammaro Cassandro, esordiente. Attenzione poi anche Diana Bacosi e Chiara Cainero, ovvero la campionessa e la vicecampionessa agli ultimi Giochi, pronte a regalarci emozioni, nonostante la folta concorrenza.

