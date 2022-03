Risultati Torneo di Viareggio 2022/ Diretta gol live score, 3^ giornata gruppo A

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022: SI CONCLUDE IL GRUPPO A!

I risultati del Torneo di Viareggio 2022 per lunedì 21 marzo sono quelli che portano alla conclusione del gruppo A: vale a dire, come abbiamo imparato nei giorni scorsi, avremo le sei partite dei gironi 1, 2 e 3 che formano appunto questo primo raggruppamento, e saremo in campo alle ore 15:00. Per il girone 1 i match sono Bologna Don Torcuato e APIA Leichhartd Sassuolo; spazio poi al girone 2 con Milan Carrarese e Westchester United Parma, mentre nel girone 3 le gare che ci faranno compagnia sono Genoa Pontedera e Spal UYSS, cioè United Youth Soccer Stars.

La situazione nei gironi è abbastanza definita; noi dobbiamo ricordare che i risultati del Torneo di Viareggio 2022 per questa prima fase ci consegneranno le prime qualificate, si tratterà delle prime due di ciascun girone e poi delle due migliori terze, che usciranno appunto dal singolo raggruppamento. Vedremo allora cosa succederà tra poco, quando si tornerà in campo per giocare; intanto possiamo fare una rapida disamina circa la situazione che stiamo affrontando in questi risultati del Torneo di Viareggio 2022, che è tornata finalmente a farci compagnia dopo la sospensione causa Covid.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo dunque a studiare la situazione che ci si presenta con i risultati del Torneo di Viareggio 2022. Nel girone 1 il Bologna e il Sassuolo hanno pareggiato 2-2 la loro sfida diretta dopo aver dominato contro le rispettive avversarie, per entrambe un 10-0 e dunque oggi attendiamo un’altra possibile goleada per entrambe con una differenza reti che eventualmente andrà a premiare una delle due in termini di primo posto. La qualificazione non dovrebbe sfuggire alle due emiliane, per le altre invece dipenderà da cosa succederà sugli altri campi e negli altri gironi.

Nel girone 2 Milan e Carrarese sono già certe degli ottavi ma nella sfida diretta si giocano il primo posto (con un pareggio sarebbe dei rossoneri, che hanno una differenza reti migliore), da vedere invece se chi dovesse vincere tra Parma e Westchester United riuscirà a strappare il pass tra le migliori terze. Dipenderà anche dal girone 3, dove Genoa e Pontedera si fronteggiano per il primo posto; avendo entrambe 4 punti la qualificazione è già cosa fatta, eventualmente e nella peggiore delle ipotesi con la terza posizione, mentre spera la Spal che battendo lo United Youth Soccer Stars potrebbe operare il sorpasso a una delle due di cui sopra e volare agli ottavi come seconda in classifica.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022: 3^ GIORNATA GRUPPO A

GIRONE 1

Ore 15:00 Bologna Don Torcuato

Ore 15:00 APIA Leichhardt Sassuolo

CLASSIFICA: Bologna 4, Sassuolo 4, Don Torcuato 3, APIA Leichhardt 0

GIRONE 2

Ore 15:00 Milan Carrarese

Ore 15:00 Westchester United Parma

CLASSIFICA: Milan 6, Carrarese 6, Parma 0, Westchester United 0

GIRONE 3

Ore 15:00 Genoa Pontedera

Ore 15:00 Spal UYSS

CLASSIFICA: Genoa 4, Pontedera 4, Spal 2, UYSS 0











