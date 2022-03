Risultati Torneo di Viareggio 2022/ Diretta gol live score quarti, 26 marzo

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: SIAMO AI QUARTI, L’INTER CONTRO L’EMPOLI

I risultati del Torneo di Viareggio 2022 oggi, sabato 26 marzo, tornano a farci compagnia: siamo ormai nel pieno della fase ad eliminazione diretta e si gioca quindi a giorni alterni, giovedì avevamo avuto gli ottavi di finale e oggi sarà la volta naturalmente dei quarti. Diminuisce il numero delle partite ma cresce sempre di più la loro importanza e ci attendiamo di conseguenza grandi emozioni con i quarti della edizione numero 72 della Viareggio Cup. La storica manifestazione di calcio giovanile è tornata dopo ben tre anni, dal momento che le edizioni 2020 e 2021 erano saltate a causa della pandemia di Coronavirus: sono rimaste in corso otto squadre per vincere il Torneo di Viareggio 2022, cosa ci diranno i quarti di finale?

Doveroso anche fare un accenno al regolamento: oggi i risultati del Torneo di Viareggio 2022 ci diranno chi avanzerà alle semifinali in programma lunedì, naturalmente in caso di parità al triplice fischio conclusivo bisognerà comunque identificare una squadra vincitrice e lo si farà andando immediatamente ai calci di rigore, perché agli ottavi, ai quarti e anche in semifinale non sono previsti i tempi supplementari, che saranno eventualmente adottati solo nella finale di mercoledì prossimo, che ci dirà chi seguirà il Bologna nell’albo d’oro del Torneo di Viareggio.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire quali saranno le partite che oggi pomeriggio ci daranno i risultati Torneo di Viareggio 2022 nei quarti di finale, con orario d’inizio fissato (salvo variazioni per motivi organizzativi) alle ore 15.00 per tutte le partite, per non creare differenze dal momento che si gioca ogni due giorni. Bologna Alex Transfiguration sarà la sfida più curiosa, perché metterà di fronte i rossoblù emiliani detentori del titolo e la rivelazione nigeriana, unica squadra straniera a passare i giorni del Torneo di Viareggio 2022.

Ecco poi Fiorentina Sassuolo, con i viola che negli ottavi hanno vinto il big-match contro il Milan mentre gli emiliani hanno eliminato il Siena; Genoa Atalanta metterà di fronte i liguri che hanno avuto bisogno dei rigori per eliminare il Pisa mentre i nerazzurri hanno travolto il Parma; infine Inter Empoli ripropone una partita già andata in scena nei gironi, dopo che nerazzurri e toscani agli ottavi del Torneo di Viareggio 2022 hanno travolto rispettivamente Pontedera e Carrarese.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022, QUARTI DI FINALE

Ore 15.00

Bologna Alex Transfiguration

Fiorentina Sassuolo

Genoa Atalanta

Inter Empoli











