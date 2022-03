Risultati Torneo di Viareggio 2022/ Diretta gol live score semifinali (28 marzo)

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: LE SEMIFINALI!

I risultati del Torneo di Viareggio 2022 ci consegnano le due semifinali: siamo pronti a vivere le sfide che porteranno verso la finale della Coppa Carnevale, lunedì 28 marzo si comincia alle ore 14:00 con Sassuolo Atalanta, poi alle ore 16:45 sarà il turno di Empoli Alex Transfiguration. Abbiamo dunque le quattro squadre che hanno raggiunto la Final Four: interessante notare che la sola straniera ad essersi qualificata per gli ottavi è ancora in corsa, i nigeriani dell’Alex Transfiguration sono riusciti a far valere le loro maggiori motivazioni sul resto della concorrenza e sono giustamente arrivati fino a qui.

Oggi affronteranno l’Empoli, altra squadra che nei quarti ha centrato la vittoria con goleada e per di più di prestigio, visto che ha eliminato l’Inter; poi appunto Sassuolo e Atalanta, due realtà che nei risultati del Torneo di Viareggio 2022 avranno la possibilità di rimettere le mani su un titolo che avevano già vinto in passato e che ora potrebbero ripetere. Sarà interessante ovviamente vedere come andranno le cose sui vari campi; per scoprirlo chiaramente bisognerà mettersi comodi e assistere ai match, ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che verranno affrontati nelle due semifinali.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque nei risultati del Torneo di Viareggio 2022 stiamo per assistere alle due semifinali. Possiamo ricordare che è stata un’edizione “strana”: non solo per i due anni di stop causa pandemia, ma anche perché si è deciso che il campionato Primavera continuasse (fermarlo adesso avrebbe significato dover recuperare tante giornate in poco tempo, aprendo a infrasettimanali “scomodi”) e dunque parecchie squadre che fanno da riferimento al nostro movimento Under 19 si sono presentati con la selezione di età minore, per esempio Inter e Fiorentina che si sono comunque qualificate dal girone.

Questo contesto ha creato anche il fatto che l’Alex Transfiguration sia riuscito ad arrivare in finale, ovviamente senza nulla togliere alla squadra nigeriana; a proposito di questo, bisogna riferire che la compagine africana ha battuto 4-0 il Bologna che era il campione in carica, ma analizzando i risultati del Torneo di Viareggio 2022 va appunto aggiunto che sono passati tre anni dall’ultima volta in cui la Coppa Carnevale è andata in scena, e dunque la squadra rossoblu che nel 2019 si era aggiudicata il trofeo c’entra ben poco con quella che ha onorato l’impegno in questa edizione. Staremo comunque a vedere quello che succederà nelle due semifinali, perché non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le due squadre che andranno a giocarsi la finale.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: SEMIFINALI

Ore 14:00 Sassuolo Atalanta

Ore 16:45 Empoli Alex Transfiguration











