Risultati Torneo di Viareggio 2023, classifiche/ Diretta gol live score gruppo B

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: ANCORA IL GRUPPO B!

I risultati del Torneo di Viareggio 2023 per le partite di giovedì 23 marzo ci presentano le partite che sono valide per la seconda giornata nel gruppo B: in campo dunque i gironi 5, 6, 7 e 8 con inizio dei match alle ore 15:00 (Sampdoria Grosseto si disputa alle ore 16:00) e bisogna dire che, come già ricordato nei giorni scorsi, la divisione nei due gruppi A e B non è puramente formale ma anche sostanziale, perché poi questi due raggruppamenti saranno distinti anche nella fase di sorteggio degli ottavi di finale, che saranno incrociati solo all’interno di essi.

Al momento chiaramente cambia poco: i risultati del Torneo di Viareggio 2023 stanno ancora esplorando la loro fase a gironi e dunque dobbiamo ancora stabilire quali squadre passeranno il turno, ricordando che per ogni girone saranno le prime due della classifica a farlo. Oggi avremo in campo altre protagoniste del campionato Primavera 1, altre straniere e altre squadre “minori” che cercano il loro posto al sole; vedremo cosa succederà sui vari campi quando per i risultati del Torneo di Viareggio 2023 si comincerà a giocare…

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque quasi pronti a vivere i risultati del Torneo di Viareggio 2023 per queste partite del gruppo B. In campo troviamo anche Bologna, Fiorentina e Sampdoria che sono le tre rappresentanti del campionato Primavera 1: altre tre (Empoli, Sassuolo e Torino) le abbiamo viste ieri, e dunque bisogna sottolineare come in questo periodo storico siano davvero poche le big che scelgono di partecipare al Torneo di Viareggio, per un motivo o per l’altro.

Non mancheranno comunque i temi d’interesse all’interno della giornata: per esempio la Rappresentativa Serie D, che come dice lo stesso nome della squadra è una selezione formata dai migliori giovani impegnati nel campionato di quarta divisone; una realtà che in epoca recente è anche riuscita a fare strada nei risultati del Torneo di Viareggio, e che potrebbe farlo ancora. Poi avremo le varie straniere che sono arrivate qui in cerca di visibilità; scopriremo comunque tutto tra poche ore, quando finalmente per i risultati del Torneo di Viareggio 2023 si riprenderà a giocare per la seconda giornata del gruppo B.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: 2^ GIORNATA GRUPPO B

GIRONE 5

Ore 15:00 Fiorentina Kakawa

Ore 15:00 Euro New York Monterosi

GIRONE 6

Ore 15:00 UYSS New York Arezzo

Ore 15:00 Sampdoria Grosseto

GIRONE 7

Ore 15:00 Bologna Mavlon

Ore 15:00 Atromitos Jovenes Promesas

GIRONE 8

Ore 15:00 Rappresentativa Serie D Sport Recife

Ore 15:00 Ladegbuwa Imolese











