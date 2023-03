Risultati Torneo di Viareggio 2023/ Diretta gol live score 1^ giornata (20 marzo)

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2023: LA PRIMA GIORNATA

Inizia oggi, lunedì 20 marzo, l’appuntamento con i risultati del Torneo di Viareggio 2023: una nuova edizione della Coppa Carnevale sta per farci compagnia, terminerà il prossimo 3 aprile e possiamo subito dire che oggi avremo in campo i primi quattro gironi, che fanno parte del gruppo A. La formula infatti è la solita: 32 partecipanti divise in otto gironi, round robin con le prime due classificate che si qualificano agli ottavi di finale ma il tabellone che viene suddiviso tra i due gruppi, così che poi nel sorteggio ciascuno farà urna a se stante.

L’altra cosa che possiamo dire riguardo i risultati del Torneo di Viareggio 2023 è che sarà un’edizione a “scartamento ridotto”: il campionato Primavera si fermerà comunque, ma le grandi protagoniste non sono presenti e va sottolineato che questo è un trend che ha preso sempre più piede in epoca recente. Così, oltre al Sassuolo campione in carica e magari a Fiorentina, Sampdoria e Torino, le società di cartello non parteciperanno alla Coppa Carnevale. Che comunque potrebbe essere interessante, e dunque diamo uno sguardo al contesto dei risultati del Torneo di Viareggio 2023.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Le partite che oggi compongono il quadro dei risultati del Torneo di Viareggio 2023 sono otto: due per ciascuno dei gironi che formano il gruppo A, tutte con inizio alle ore 15:00. Come sempre è l’Italia a farla da padrona: le rappresentanti del nostro Paese sono 17 – dunque appena più della metà – e tra queste spiccano anche due subentrate come Grosseto e San Donato, oltre alla solita presenza della Rappresentativa Serie D per cui certamente il Torneo di Viareggio rappresenta sempre un’occasione per mettere in vetrina i giovani che partecipano al campionato della quarta serie.

Abbiamo poi quattro squadre europee che però non fanno parte dell’élite del calcio giovanile come poteva accadere un tempo; sono presenti tre nordamericane e due sudamericane, poi l’Africa (ma non l’Alex Transfiguration che l’anno scorso aveva raggiunto una sorprendente finale) e infine gli australiani, che come sempre sono l’APIA Leichhardt. Vedremo quello che succederà con i risultati del Torneo di Viareggio 2023: come sempre, va ricordato che le favorite della vigilia potrebbero non arrivare in fondo anche perché dagli ottavi si giocherà in regime di partita secca e dunque potrebbe realmente succedere di tutto.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2023

GIRONE 1

Ore 15:00 Sassuolo Ruh Lviv

Ore 15:00 Olympique Thiessois Carrarese

GIRONE 2

Ore 15:00 Torino Pontedera

Ore 15:00 Don Torcuato APIA Leichhardt

GIRONE 3

Ore 15:00 Empoli Westchester United

Ore 15:00 San Donato Benevento

GIRONE 4

Ore 15:00 Spal Honved

Ore 15:00 Kallon Pisa











