Risultati Torneo di Viareggio 2023/ Diretta gol live score ottavi, 28 marzo

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: SI GIOCA IN CONTEMPORANEA ALLE ORE 15.00

Per i risultati del Torneo di Viareggio 2023 da oggi si cambia registro, perché in programma nel pomeriggio ci saranno tutte le partite degli ottavi di finale, con le quali naturalmente inizierà la fase ad eliminazione diretta che ci porterà sino alla finale del Torneo di Viareggio 2023, che sarà in programma lunedì prossimo, 3 aprile. In effetti si giocherà a ritmo incalzante per chi riuscirà ad arrivare fino in fondo: oggi gli ottavi, giovedì i quarti, sabato le semifinali e infine lunedì prossimo la finale che incoronerà la squadra vincitrice della Viareggio Cup 2023.

Naturalmente settimana scorsa abbiamo avuto tutte le partite della fase a gironi, i cui risultati per il Torneo di Viareggio 2023 hanno determinato il tabellone degli ottavi di finale, nei quali naturalmente ogni prima è abbinata a una seconda, mescolando i due “macro gruppi” nel senso che le prime in classifica dei primi quattro gironi sono state ciascuna abbinata a una seconda degli ultimi quattro gironi del Torneo di Viareggio 2023 e viceversa.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: TUTTE LE PARTITE

Andiamo allora a scoprire quali saranno le partite che ci faranno compagnia oggi per i risultati del Torneo di Viareggio 2023, tenendo conto innanzitutto del fatto che tutte avranno inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, martedì 28 marzo. Sicuramente intrigante sarà Bologna Pisa, partita che andrà in scena allo stadio di Santa Croce sull’Arno, mentre Lido di Camaiore sarà il palcoscenico per la sfida che vedrà opposte Rappresentativa Serie D e Benevento. Si giocherà invece a Viareggio l’ottavo di finale Sassuolo Grosseto, possiamo considerarlo un omaggio agli emiliani che sono i detentori della Viareggio Cup.

Proseguendo la nostra panoramica sui risultati del Torneo di Viareggio 2023 attesi per oggi, ecco che Lerici ospiterà invece Sampdoria Carrarese, mentre il derby toscano Fiorentina Pontedera andrà in scena a Porcari. Sempre Toscana, ma con un tocco mondiale, ci attenderà a Capezzano con Empoli Sport Recife, che vedrà dunque in campo anche la formazione brasiliana. Ecco poi Torino Monterosi, che si giocherà presso lo stadio di Marina di Massa, infine avremo un abbonamento tutto straniero con Honved Mavlon, sarà Pietrasanta ad ospitare il match fra gli ungheresi e i nigeriani.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023, OTTAVI DI FINALE

ore 15.00

Bologna Pisa

Rappresentativa Serie D Benevento

Sassuolo Grosseto

Sampdoria Carrarese

Fiorentina Pontedera

Empoli Sport Recife

Torino Monterosi

Honved Mavlon











