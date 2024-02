RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024, CLASSIFICHE/ Ecco le partecipanti, diretta gol live score (12 febbraio)

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: LE PARTECIPANTI

I risultati del Torneo di Viareggio 2024 stanno per farci compagnia, dunque è tempo di approfondire il tema delle squadre partecipanti. Lo abbiamo detto in precedenza: oggi il Torneo di Viareggio non attira più le squadre italiane come un tempo, infatti la percentuale delle formazioni di casa nostra è del 37,5% perché sono appena 9 su 24 iscritte alla Coppa Carnevale. Non solo: quelle che partecipano al campionato Primavera 1 sono appena quattro (Empoli, Fiorentina, Sassuolo e Torino) e, poiché il torneo nazionale non si ferma, queste formazioni saranno presenti al Torneo di Viareggio con gli Under 18 o comunque rose molto rimaneggiate.

Presente come sempre la Rappresentativa Serie D, poi ancora Avellino, Carrarese, Imolese e Pontedera; giocoforza sono aumentate esponenzialmente le straniere tra cui citiamo Galatasaray e Stella Rossa, ma soprattutto la presenza di tante squadre africane. Per loro sì che i risultati del Torneo di Viareggio possono essere un’ottima vetrina: torna dunque l’Alex Transfiguration che era stato finalista nel 2022, con questa squadra altre tre nigeriane e poi ancora il Sahel Atlantic (Senegal) e il Centre National Brazzaville del Congo. Infine il Melbourne City a rappresentare l’Australia, le solite statunitensi (sono due) e l’Ibrachina per il Brasile. (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRIMA GIORNATA!

I risultati del Torneo di Viareggio 2024 aprono il loro programma lunedì 12 febbraio: vivremo le prime otto partite alle ore 15:00 di oggi, torna a farci compagnia la Coppa Carnevale e ovviamente, trattandosi della prima giornata, dobbiamo cominciare a specificare quale sia la formula di questa competizione. Il primo punto di cui parlare è quello del numero di partecipanti: l’anno scorso si era aperto a 32 squadre ma si è tornati subito indietro, avremo dunque 24 squadre ai nastri di partenza che saranno suddivise in sei gironi, ciascuno dei quali di conseguenza sarà composto da quattro formazioni.

Attenzione però: resta valida la divisione in due gruppi distinti, entro i quali si qualificheranno 8 squadre ciascuna agli ottavi: le prime dei gironi ovviamente, e poi le due migliori terze che però saranno conteggiate nel singolo gruppo. Oggi tra le squadre italiane, per i risultati del Torneo di Viareggio 2024, saranno in campo i campioni in carica del Sassuolo e poi ancora Fiorentina, Carrarese e Pontedera; vedremo allora cosa succederà nella giornata di oggi, aspettando che si giochi possiamo fare un rapido focus su questo interessante lunedì dedicato ai risultati del Torneo di Viareggio 2024.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque ai risultati del Torneo di Viareggio 2024: siamo arrivati alla settantaquattresima edizione di una competizione che in Italia è sempre stata storica, ma che forse al giorno d’oggi può essere diventata anacronistica e meno “utile” rispetto al passato. Oggi va detto che esiste una competizione come la Youth League che, per quanto coinvolga solo quattro squadre italiane a stagione, rappresenta una vetrina di più alto livello sia come qualità di gioco che come visibilità, inoltre sono anche cambiati i tempi rispetto al passato.

Una volta i risultati del Torneo di Viareggio permettevano di avere una prima vista sui giovani che si affacciavano al mondo del professionismo; oggi ci sono molti più metodi per conoscere i talenti in erba, basti pensare al Real Madrid che è andato ad acquistare Vinicius Junior e Endrick ancora minorenni o anche solo al fatto che competizioni come il Sudamericano Sub 20 o gli altri tornei di categoria Under sono molto più fruibili. Questo certamente non per sminuire il Torneo di Viareggio 2024 i cui risultati aspettiamo comunque con interesse, ma per dire che – e lo approfondiremo – purtroppo questa competizione non attira più come un tempo.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: 1^ GIORNATA GRUPPO A

GIRONE 1

Ore 15:00 Sassuolo Galatasaray

Ore 15:00 Westchester United Sahel Atlantic

GIRONE 2

Ore 15:00 Fiorentina Stella Rossa

Ore 15:00 Carrarese Beyond Limits

GIRONE 3

Ore 15:00 Honved Ibrachina

Ore 15:00 Pontedera Alex Transfiguration











