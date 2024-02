RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024, CLASSIFICHE/ In campo, si gioca! Diretta gol live score (14 febbraio)

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: SI COMINCIA!

Finalmente si gioca ancora per i risultati del Torneo di Viareggio 2024. Abbiamo già visto che tornano in campo i nigeriani dell’Alex Transfiguration: erano stati la grande rivelazione della Coppa Carnevale due anni fa, riuscendo a raggiungere la finale. Il loro torneo era iniziato con un roboante 6-2 alla Fiorentina, poi era proseguito con il pareggio contro il Monterosi e la vittoria contro il Pisa; primo posto nel girone davanti ai viola, e qualificazione agli ottavi di finale dove era stata battuta la Spal per 3-2, andando sul 3-0 dopo 24 minuti e poi rischiando di essere rimontato.

Nei quarti l’Alex Transfiguration aveva rifilato un incredibile 4-0 al Bologna, per poi superare l’Empoli ai rigori; tuttavia la lotteria del dischetto era risultata fatale nella finale contro il Sassuolo, ma i nigeriani avevano chiuso quel Torneo di Viareggio destando un’ottima impressione. Dopo aver saltato la coppa dell’anno scorso, ecco nuovamente l’Alex Transfiguration che però ha aperto con una sconfitta e dunque va in cerca di riscatto: parola al campo perché ci siamo, per i risultati del Torneo di Viareggio 2024 si comincia finalmente a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

TORNA IL GRUPPO A!

Si torna in campo per i risultati del Torneo di Viareggio 2024, e le partite che vivremo mercoledì 14 febbraio sono quelle che riguardano il gruppo A. Ricordiamo infatti che la prima fase della Coppa Carnevale si divide in sei gironi, che sono a loro volta racchiusi in due gruppi distinti: da ciascuno di essi, presi separatamente nel calcolo, escono le prime due di ciascuna classifica e le due migliori terze, dunque un totale di 16 squadre che vanno poi a formare il tabellone degli ottavi di finale.

Ieri abbiamo assistito all’esordio del gruppo B, oggi come detto tornano a giocare le squadre che hanno aperto il quadro dei risultati del Torneo di Viareggio 2024: si parte alle ore 14:30 con Honved Pontedera per il girone 3, mentre le altre cinque gare in programma sono alle ore 15:00. Già oggi potremmo avere qualche club qualificato agli ottavi di finale, ma il fatto che passino anche le terze rende decisamente più complicato il calcolo sulle classifiche; a noi ora non resta che aspettare che si cominci, ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali dei risultati del Torneo di Viareggio 2024.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati del Torneo di Viareggio 2024 avremo ancora Sassuolo e Fiorentina, il cui esordio è stato più che positivo. I campioni in carica hanno infatti battuto il Galatasaray con un netto 4-0, i viola hanno segnato a loro volta quattro gol subendone uno, nel finale, dalla Stella Rossa. Una prima di tutto rispetto per due squadre che negli ultimi anni sono sempre riuscite a superare la fase a gironi e adesso puntano a fare lo stesso; ha però impressionato soprattutto il Beyond Limits, formazione nigeriana che due giorni fa ha vinto 6-1 contro la Carrarese.

A tale proposito, possiamo ricordare che avremo una quarta italiana in campo ed è la Lucchese, che nella sua prima gara dei risultati del Torneo di Viareggio 2024 ha pareggiato contro il Westchester United; cerca riscatto l’Alex Transfiguration, finalista del 2022 ma battuto all’esordio di questa edizione dal Pontedera, altra rappresentante di casa nostra ed ennesima toscana che sarà impegnata nel corso dei risultati del Torneo di Viareggio 2024.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: 2^ GIORNATA GRUPPO A

GIRONE 1

Ore 15:00 Sassuolo Westchester United

Ore 15:00 Galatasaray Lucchese

CLASSIFICA: Sassuolo 3, Lucchese 1, Westchester United 1, Galatasaray 0

GIRONE 2

Ore 15:00 Fiorentina Carrarese

Ore 15:00 Stella Rossa Beyond Limits

CLASSIFICA: Beyond Limits 3, Fiorentina 3, Stella Rossa 0, Carrarese 0

GIRONE 3

Ore 14:30 Honved Pontedera

Ore 15:00 Ibrachina Alex Transfiguration

CLASSIFICA: Honved 3, Pontedera 3, Ibrachina 0, Alex Transfiguration 0











