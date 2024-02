RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024, CLASSIFICHE/ Partite al via! Diretta gol live score (13 febbraio)

RISULTATI TORNEO DI VIARGGIO 2024: SI COMINCIA!

Siamo arrivati al via delle partite del martedì per i risultati del Torneo di Viareggio 2024: sicuramente la formazione più blasonata fra le dodici che vedremo in campo è il Torino, a livello generale e pure per quanto riguarda la storia della Coppa Carnevale. I granata infatti hanno vinto per ben sei volte il Torneo di Viareggio, anche se tutte fra gli anni Ottanta e Novanta: per la precisione, furono le edizioni del 1984, 1985, 1987, 1989, 1995 e 1998 a vedere i trionfi del Torino in Versilia, magari l’obiettivo potrebbe essere quello di tornare a vincere dopo un quarto di secolo.

Un pochino più recente è la prima e finora unica affermazione dell’Empoli, che si era imposto al Torneo di Viareggio nell’edizione del 2000. Tra le squadre presenti in questa stagione, solamente la Fiorentina (che ha giocato ieri) vanta più successi dei granata, dal momento che i viola hanno vinto per ben otto volte la Coppa Carnevale. Adesso però la parola deve passare ai campi, perché si comincia davvero a giocare per i risultati del Torneo di Viareggio 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI IL GRUPPO B!

I risultati del Torneo di Viareggio 2024 ci terranno compagnia anche oggi, martedì 13 febbraio 2024: vivremo infatti le sei partite che apriranno anche gli ultimi tre gironi alle ore 15.00, con un anticipo di mezz’ora in realtà per un match che precederà gli altri alle ore 14.30, per vedere quindi in azione anche la seconda metà delle squadre protagoniste di questa nuova edizione della Coppa Carnevale. Il numero di partecipanti al Torneo di Viareggio 2024 è tornato ad essere di 24 dopo l’allargamento a 32, di conseguenza ci sono sei gironi, ciascuno dei quali composto da quattro formazioni.

Resta tuttavia valida la divisione in due gruppi distinti, con i gironi 1-2-3 che giocano lunedì, mercoledì e venerdì mentre i gironi 4-5-6 sono impegnati oggi, cioè martedì, e poi anche giovedì e sabato per il gruppo B; in ogni metà del tabellone del Torneo di Viareggio 2024 si qualificheranno 8 squadre agli ottavi: le prime due dei tre gironi ovviamente, più le due migliori terze – in pratica sarà eliminata solamente una terza in ogni gruppo, più ovviamente le quarte. Oggi tra le squadre italiane scenderanno in campo Empoli, Imolese, Torino, Rappresentativa di Serie D e Avellino; vedremo allora cosa succederà quindi in questo martedì dedicato ai risultati del Torneo di Viareggio 2024.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque ai risultati del Torneo di Viareggio 2024 anche per la seconda metà delle formazioni che non hanno ancora fatto il loro debutto nella Coppa Carnevale: siamo alla settantaquattresima edizione di una competizione storica, ma che deve fare i conti con un mondo del calcio in continua evoluzione. Ormai anche per le squadre Primavera il calendario è molto fitto, per cui dobbiamo evidenziare che quasi tutte le big del calcio italiano non sono presenti a questo Torneo di Viareggio 2024. Le formazioni italiane sono solamente nove e di esse appena quattro hanno in Serie A la propria prima squadra, cioè Empoli, Fiorentina, Sassuolo e Torino (che sono anche quelle a giocare in Primavera 1).

Inoltre, ben quattro italiane su nove rappresentano la Toscana, con Carrarese e Pontedera in aggiunta ad Empoli e Fiorentina, per il resto abbiamo Sassuolo, Torino, Avellino, Imolese e la Rappresentativa di Serie D. Resta molto ampia la partecipazione di squadre straniere, per cui a livello internazionale i risultati del Torneo di Viareggio 2024 continuano ad essere affascinanti, però anche in questo caso dobbiamo tenere presente che scarseggiano i nomi di richiamo – in questo caso però poterebbe non essere un male, perché potremo scoprire realtà di tutto il mondo con i loro giovani talenti.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: 1^ GIORNATA GRUPPO B

GIRONE 4

Ore 15:00 Empoli Melbourne City

Ore 15:00 Imolese Ojodu City

GIRONE 5

Ore 14:30 UYSS New York Centre National Brazzaville

Ore 15:00 Torino Rukh

GIRONE 6

Ore 15:00 Avellino Mavlon

Ore 15:00 Rappresentativa Serie D Jovenes Promesas











