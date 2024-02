RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024/ Solo due italiane rimaste in corsa, diretta gol live score (22 febbraio)

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: LE ITALIANE

Abbiamo già delineato il vero e proprio dominio che l’Africa e in particolare la Nigeria stanno imponendo sui risultati del Torneo di Viareggio 2024, il resto del mondo ha solamente tre squadre, due delle quali sono italiane. Una è il Torino, unica delle big del nostro calcio e della storia della Coppa Carnevale ad avere conquistato l’accesso fra le prime otto grazie alla netta vittoria negli ottavi contro la Lucchese, naturalmente su questo dato incide il fatto che il Campionato Primavera 1 non si ferma per il Torneo di Viareggio.

Quindi molte hanno rinunciato a partecipare e chi l’ha fatto non ha comunque potuto mandare la sua migliore formazione. Resistono i granata insieme a una presenza ormai tradizionale al Torneo di Viareggio, cioè la Rappresentativa Serie D, che l’altro ieri ha vinto contro i brasiliani dell’Ibrachina per raggiungere i quarti di finale e garantire questa splendida vetrina ai migliori giovani dilettanti, ancora più bravi perché non abituati a giocare con la stessa squadra a livello di club. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI I QUARTI DI FINALE!

I risultati del Torneo di Viareggio 2024 vivranno oggi, giovedì 22 febbraio, un pomeriggio di vitale importanza, dal momento che questo sarà il giorno dedicato alle quattro partite dei quarti di finale dell’edizione numero 74 della Coppa Carnevale, che ci proporrà quindi il secondo turno della sua fase ad eliminazione diretta. La posta in palio è sempre più alta e allora bisogna ricordare di nuovo un aspetto fondamentale del regolamento: come già agli ottavi e come sarà anche nelle semifinali, in caso di pareggio si procederà immediatamente con i calci di rigore, perché i tempi supplementari saranno previsti solamente in finale.

Andiamo però adesso a presentare senza ulteriori indugi il programma delle partite per i quarti di finale che ci daranno oggi i risultati del Torneo di Viareggio 2024. Si comincerà tutti in contemporanea alle ore 15.00, quindi senza alcun anticipo di mezz’ora: l’appuntamento sarà quindi con Torino Beyond Limits, Honved Ojodu City, Rappresentativa Serie D Centre National Brazzaville e Alex Transfiguration Mavlon, rispettivamente negli stadi di Capezzano, Marina di Massa, Santa Croce sull’Arno e Lerici.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: LA FORZA DELL’AFRICA

Discorso che facevamo già in vista degli ottavi ma che adesso vale ancora di più, parlando dei risultati del Torneo di Viareggio 2024 spicca lo straordinario rendimento delle cinque formazioni africane, che non solo hanno superato compatte la fase a gironi, ma hanno vinto tutte anche negli ottavi di finale, per cui cinque squadre su otto presenti ai quarti sono provenienti dall’Africa, cioè tutte quelle del Continente Nero iscritte a questa edizione della Coppa Carnevale. Il merito va innanzitutto alla Nigeria, dal momento che quattro arrivano dal Paese delle Super Aquile che quindi fornisce da solo il 50% delle qualificata per i quarti, con l’aggiunta del Centre National Brazzaville, che rappresenta il Congo e che a sua volta ha superato la prima fase e poi anche gli ottavi, eliminando il Sassuolo.

Bravissimi i congolesi, eccezionale il rendimento delle squadre nigeriane. Conoscevamo già dalle scorse edizioni del Torneo di Viareggio il valore dell’Alex Transfiguration, che entra nuovamente fra le migliori otto della Coppa Carnevale e oggi darà vita a un derby contro il Mavlon, che ha firmato l’altro colpaccio degli ottavi eliminando la Fiorentina. Inoltre, continuano ad essere protagoniste dei risultati del Torneo di Viareggio 2024 anche le altre due formazioni nigeriane, cioè il Beyond Limits e l’Ojodu City, che nel turno precedente hanno eliminato rispettivamente l’Avellino e il Westchester City. Potremmo avere anche quattro semifinaliste tutte africane…

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: QUARTI DI FINALE

ore 15.00

Torino Beyond Limits

Honved Ojodu City

Rappresentativa Serie D Centre National Brazzaville

Alex Transfiguration Mavlon











