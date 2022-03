Risultati Torneo di Viareggio Cup 2022, classifiche/ Diretta gol live score 19 marzo

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: IN CAMPO INTER, ATALANTA E FIORENTINA

Il Torneo di Viareggio 2022 oggi, sabato 19 marzo, ci regalerà altri risultati della Viareggio Cup 2022, perché ci faranno compagnia ancora le partite della seconda giornata della fase a gironi di questa storica manifestazione di calcio giovanile che fa il suo graditissimo ritorno dopo ben tre anni di assenza, dal momento che le edizioni 2020 e 2021 erano saltate evidentemente a causa della pandemia di Coronavirus, un “buco” doloroso ma inevitabile nella storia della Viareggio Cup. Oggi torneranno in campo le squadre che erano state protagoniste giovedì della loro prima giornata, dunque si completerà la seconda giornata della fase a gironi del Torneo di Viareggio 2022, che è già stata disputata ieri negli altri gruppi.

Possiamo dare ancora una rinfrescata alla memoria per quanto riguarda il regolamento del Torneo di Viareggio 2022. Le 24 squadre partecipanti, di cui 12 ci daranno oggi i risultati Viareggio Cup 2022 per la seconda giornata dei gironi 4, 5 e 6, sono così suddivise: i tre gironi appena citati formano nel loro complesso il cosiddetto gruppo B, dal quale passeranno le prime due di ciascun girone più due terze su tre, naturalmente le migliori, stesso meccanismo per il gruppo A che comprende i gironi 1, 2 e 3, che invece hanno debuttato mercoledì e hanno giocato anche ieri per la fase a gironi della Viareggio Cup 2022.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire quali saranno le partite che oggi pomeriggio ci daranno i risultati Torneo di Viareggio Cup 2022 nel gruppo B, con i tre gironi che avevamo visto all’opera già giovedì pomeriggio. Nel girone 4, aperto dalle nette vittorie di Inter ed Empoli, oggi ci sarà proprio il fondamentale scontro al vertice della classifica Inter Empoli, mentre l’altra partita sarà Pistoiese Jovenes Promesas, con l’aria già dell’ultima spiaggia.

Nel girone 5 si giocheranno invece Alex Transfiguration Monterosi e il derby toscano Fiorentina Pisa, staremo a vedere se proseguirà la marcia in coppia al comando della classifica della strana coppia formata dai nigeriani e dai nerazzurri, vincitori delle rispettive partite della prima giornata. Nel girone 6 infine l’appuntamento sarà con lo scontro al vertice Rappresentativa Serie D Atalanta che sarà il big-match, mentre Garden City Panthers Siena sarà già una partita da non fallire dopo le rispettive sconfitte al debutto.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022, 2^ GIORNATA GRUPPO B

GIRONE 4

Inter Empoli

Pistoiese Jovenes Promesas

CLASSIFICA: Inter, Empoli 3; Pistoiese, Jovenes Promesas 0.

GIRONE 5

Alex Transfiguration Monterosi

Fiorentina Pisa

CLASSIFICA: Pisa, Alex Transfiguration 3; Fiorentina, Monterosi 0.

GIRONE 6

Rappresentativa Serie D Atalanta

Garden City Panthers Siena

CLASSIFICA: Atalanta, Rappresentativa Serie D 3; Siena, Garden City Panthers 0.











