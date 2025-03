RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: PARTITE AL VIA!

Finalmente si gioca per i risultati Torneo Viareggio 2025. Abbiamo detto che purtroppo da qualche anno le grandi società snobbano la competizione: a rappresentare il campionato Primavera 1 in questa edizione sono solo Fiorentina (di cui abbiamo parlato), Sassuolo (tre titoli negli ultimi cinque tornei), Sampdoria – molto vicina alla retrocessione – e Torino, un’altra squadra che ha scritto la storia della Coppa Carnevale e continua a onorare la competizione. Tra le altre cose il numero di squadre italiane si è anche ridotto: oggi sono appena 12, tra cui la Rappresentativa Serie D per cui i risultati Tornei Viareggio 2025 sono sempre una bella vetrina.

Avremo dunque lo stesso numero di squadre straniere, ma anche in questo caso bisogna dire che quelle di grande rilievo non ci sono: ben cinque squadre sono africane (di cui quattro dalla Nigeria, ma non il Beyond Limits campione in carica), poi possiamo citare la Stella Rossa, le due statunitensi Westchester United e Uyss New York e ancora l’immancabile Apia Leichhardt dall’Australi. Adesso mettiamoci comodi perché finalmente è arrivato il momento di stabilire cosa succederà nelle partite che oggi apriranno ufficialmente la competizione, la parola può passare ai campi perché per i risultati Torneo Viareggio 2025 si comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA UNA NUOVA EDIZIONE!

È lunedì 17 marzo il giorno in cui i risultati Torneo Viareggio 2025 tornano a farci compagnia con l’inizio di un torneo ormai dalla grande tradizione, che infatti festeggia una ricorrenza importante con i suoi 75 anni di storia. La Coppa Carnevale rappresenta un momento molto importante nell’ambito del calcio giovanile; ora, bisogna anche dire che nel corso degli anni la competizione ha perso un po’ di smalto e prestigio, su questo incide sicuramente il fatto che la Youth League si sia inserita nel calendario internazionale (insieme alla Domestic Champions Cup) ma poi ci sono altri fattori a contribuire.

Ad esempio, il fatto che non sia previsto che il campionato Primavera si fermi; questo, bisogna aggiungerlo, anche perché ormai sono davvero poche le squadre che sono coinvolte nei risultati Torneo Viareggio 2025 e partecipano anche al principale torneo nazionale. Sia come sia, sicuramente l’assenza delle big può essere un fattore negativo ma comunque la Coppa Carnevale è sempre capace di raccontare belle storie; tra queste, l’anno scorso la vittoria della prima africana di sempre, i nigeriani del Beyond Limits, capaci di spezzare un digiuno straniero che durava da 11 anni.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: FORMULA E TRADIZIONE

Stiamo allora per vivere i risultati Torneo Viareggio 2025 con la prima giornata: possiamo brevemente ricordare che la formula non è cambiata, dunque avremo sei gironi che sono divisi equamente in due gruppi (A e B) che saranno importanti perché separati in sede di sorteggio per gli ottavi di finale. A questa fase ad eliminazione diretta si qualificano le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze; non in senso assoluto però, bensì le prime due del gruppo A e le prime due del gruppo B, il che ci dice che i percorsi sono differenti anche nel corso del primo turno.

Oggi tra le protagoniste nei risultati Torneo Viareggio 2025 troviamo la Fiorentina: per i viola le vittorie nella Coppa Carnevale sono 8. È terzo posto nell’albo d’oro in compagnia dell’Inter, e alle spalle di Milan e Juventus; solo la Fiorentina però prenderà il via nei risultati Torneo Viareggio 2025 per quanto riguarda le big, l’Inter ad esempio è ancora impegnata in Youth League dove ha raggiunto i quarti di finale che hanno chiaramente la priorità. La Roma, che non gioca da anni nei risultati Torneo Viareggio, aveva operato la stessa scelta tempo fa ma pazienza, vedremo allora cosa succederà nelle partite di oggi…

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025: 1^ GIORNATA

GIRONE 1

Ore 13:45 Fiorentina Stella Rossa

Ore 15:00 Imolese Mavlon

GIRONE 2

Ore 14:30 Perugia Ijele

Ore 15:00 Genoa Internacional

GIRONE 3

Ore 14:30 Casarano Magic Stars

Ore 15:00 Sassuolo Apia Leichhardt