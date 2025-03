RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025: SI GIOCA!

Mentre sta cominciando il secondo pomeriggio in compagnia dei risultati Torneo Viareggio 2025, possiamo ricordare che l’anno scorso le quattro semifinaliste furono tutte africane, un dominio senza precedenti da parte delle squadre del Continente Nero nella Coppa Carnevale. Per la precisione, i vincitori del Beyond Limits più le semifinaliste Ojodu City e Mavlon erano nigeriani, mentre i finalisti del Centre National Brazzaville arrivavano dal Congo.

In effetti è proprio la Nigeria ad onorare molto il Torneo di Viareggio, anche nella nuova edizione quattro delle cinque partecipanti africane arrivano appunto dalla Nigeria, con l’unica aggiunta dei senegalesi dell’Olympique Thiessois, che oggi debutterà contro gli statunitensi dell’UYSS New York. Tra le nigeriane invece l’unica che deve giocare oggi è l’Ojodu City, che sfiderà la Vis Pesaro. Adesso però devono parlare solamente i risultati Torneo Viareggio 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: IN CAMPO L’ALTRA METÀ DEI GIRONI

Oggi martedì 18 marzo vedremo in campo anche i gironi che non hanno fatto ieri il proprio debutto per i risultati Torneo Viareggio 2025, nell’edizione numero 75 che segnerà quindi un momento molto significativo nella immensa tradizione della Coppa Carnevale, pur con tutte le difficoltà che impongono al torneo i ritmi sempre più frenetici del calcio di oggi, anche a livello giovanile – si pensi ad esempio al fatto che il Campionato Primavera è ormai formato da ben 20 squadre e che a livello internazionale c’è la Youth League organizzata dalla Uefa.

Ad esempio, in questa stagione i risultati Torneo Viareggio 2025 ci faranno compagnia durante la sosta, ma ci sono comunque gli impegni delle varie Nazionali giovanili e poi comunque il campionato Primavera tornerà nel weekend del 29-30 marzo, mentre la finale della Coppa Carnevale sarà lunedì 31. Se qualcosa si è perso in termine di blasone delle squadre partecipanti, si può comunque rimediare andando alla scoperta di realtà poco note, come fu l’anno scorso con l’edizione dominata dalle squadre africane e infine vinta dal Beyond Limits.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: COSA CI ATTENDE OGGI?

I risultati Torneo Viareggio 2025 dunque oggi ci proporranno le partite per la prima giornata anche dei gironi 4, 5 e 6, che sono quelli che compongono il gruppo B, secondo la formula ormai ben consolidata dalle scorse stagioni. Nel pomeriggio faranno quindi il loro debutto anche le ultime dodici formazioni, fra le quali sei italiane e altrettante straniere. I nomi più nobili sono quelli di Torino e Sampdoria, che se la dovranno vedere rispettivamente con i greci dell’Asteras Aktor e gli spagnoli delle Jovenes Promesas.

Più padroni di casa di tutti saranno i ragazzi del Viareggio, chiamati in realtà in extremis per rimediare alla defezione all’ultimo minuto del Berekum Chelsea e oggi in campo contro gli americani del Westchester United. Saranno quasi tutte partite fra una squadra italiana e una straniera oggi, l’unico “derby” del martedì per i risultati Torneo Viareggio 2025 sarà Rappresentativa Serie D Ternana, che ci ricorda come la presenza della selezione dei dilettanti è ormai immancabile alla Coppa Carnevale.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025: 1^ GIORNATA

GIRONE 4

Ore 14:30 Torino Asteras Aktor

Ore 15:00 Vis Pesaro Ojodu City

GIRONE 5

Ore 15:00 Sampdoria Jovenes Promesas

Ore 15:00 Westchester United Viareggio

GIRONE 6

Ore 14:00 UYSS New York Olympique Thiessois

Ore 15:00 Rappresentativa Serie D Ternana