RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: SI GIOCA

Abbiamo messo in evidenza Torino e Sampdoria per i risultati Torneo Viareggio 2025, tra l’altro i granata sono i primi a scendere in campo oggi dal momento che la loro partita precede di mezz’ora tutti gli altri incontri. È anche doveroso evidenziare che proprio Torino e Sampdoria sono senza ombra di dubbio le due formazioni più “nobili” di questa metà del tabellone della Coppa Carnevale, con sei titoli in bacheca per i granata e quattro per i blucerchiati.

Certo, non sono esattamente glorie recenti o che possano dare indicazioni per i risultati Torneo Viareggio 2025: la Sampdoria infatti ha colto i suoi successi fra il 1950 (era la seconda edizione) e il 1977, mentre le vittorie del Torino sono un po’ più recenti, ma comunque tutte racchiuse fra il 1984 e il 1998, quando i granata vinsero sei volte in quindici edizioni. Nel terzo millennio sono entrambe ancora a secco, chissà se il 2025 potrà essere l’anno buono: per ora siamo solo ai gironi, il cammino è decisamente ancora lungo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMPLETA LA SECONDA GIORNATA

Per i risultati Torneo Viareggio 2025, oggi giovedì 20 marzo sarà il giorno delle partite della seconda giornata anche per il gruppo B, cioè per i gironi 4, 5 e 6. Curiosamente, questi tre raggruppamenti sono iniziati martedì tutti allo stesso modo, con una vittoria e un pareggio. Di conseguenza, nelle classifiche dei gironi abbiamo una squadra capolista solitaria con 3 punti, altre due evidentemente a quota uno ed infine il fanalino di coda ancora fermo a zero.

Tra le capolista abbiamo due storiche big del calcio giovanile italiano, cioè Torino e Sampdoria, più i senegalesi dell’Olympique Thiessois, che sono invece il nome a sorpresa. I granata hanno debuttato vincendo per 3-2 contro i greci dell’Asteras, mentre blucerchiati e senegalesi hanno aperto il loro cammino con una goleada nei risultati Torneo Viareggio 2025. La Sampdoria infatti arriva da un 6-0 rifilato alle Jovenes Promesas spagnole, mentre l’Olympique Thiessois ha vinto per 5-0 contro gli statunitensi dell’UYSS New York.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: PER CONFERMARSI O RILANCIARSI

Ovviamente, per i risultati Torneo Viareggio 2025 oggi le tre capolista affronteranno squadre che invece nel primo turno hanno pareggiato la propria partita. Di conseguenza, Torino, Sampdoria e Olympique Thiessois hanno l’occasione di qualificarsi già con una giornata d’anticipo per gli ottavi di finale se dovessero vincere anche oggi, ma devono anche stare attenti al rischio di un sorpasso da parte di formazioni che comunque hanno già mostrato un buon valore.

Evidentemente però i risultati Torneo Viareggio 2025 potrebbero fornire oggi un vantaggio alle altre formazioni che hanno pareggiato al debutto nella Coppa Carnevale, perché se la dovranno vedere con chi è ancora fermo a zero. In particolare, il Viareggio e la Rappresentativa Serie D potrebbero approfittare del fatto che giocheranno oggi pomeriggio contro chi ha incassato goleade al debutto e quindi potrebbe essere l’anello debole dei rispettivi gironi. Torino Vis Pesaro sarà alle ore 14.30, le altre tutte alle 15: quali saranno i verdetti del giovedì?

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025: 2^ GIORNATA

GIRONE 4

Ore 14.30 Torino Vis Pesaro

Ore 15.00 Asteras Ojodu City

CLASSIFICA: Torino 3; Ojodu City, Vis Pesaro 1; Asteras 0.

GIRONE 5

Ore 15.00 Jovenes Promesas Viareggio

Ore 15.00 Sampdoria Westchester United

CLASSIFICA: Sampdoria 3; Viareggio, Westchester United 1; Jovenes Promesas 0.

GIRONE 6

Ore 15.00 Rappresentativa Serie D UYSS New York

Ore 15.00 Ternana Olympique Thiessois

CLASSIFICA: Olympique Thiessois 3; Rappresentativa Serie D, Ternana 1; UYSS New York 0.