RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Tutto pronto per i risultati Torneo Viareggio 2025 di oggi, già qualificate agli ottavi Torino e Sampdoria e allora possiamo fare un tuffo nel passato recente, per ricordare che i granata lo scorso anno avevano vinto le prime due partite senza subire gol per poi pareggiare 2-2 contro il Centre National Brazzaville che sarebbe arrivato in finale, il Torino aveva poi raccolto un netto 3-0 sulla Lucchese ma si era dovuto arrendere ai quarti battuto dal Beyond Limits, vale a dire la squadra nigeriana che avrebbe vinto il torneo, dunque i granata avevano saggiato sulla loro pelle la competitività delle due squadre che hanno scritto la storia della Coppa Carnevale.

Risultati Torneo Viareggio 2025, classifiche/ Imolese e Casarano avanti, Sassuolo salvo! (21 marzo)

La Sampdoria invece nel 2024 non aveva partecipato al Torneo Viareggio: bisogna tornare all’anno precedente per trovare i blucerchiati, a punteggio pieno nel loro girone con ben 13 gol realizzati e 2 subiti (contro Grosseto, Arezzo e Uyss New York) per poi eliminare la Carrarese con un’altra goleada (4-0) ma essere fatti fuori dal Sassuolo, anch’esso poi campione battendo in finale proprio il Torino, allenato da Antonino Asta. In campo per la Sampdoria anche Samuel Ntanda che oggi sta facendo bene in Primavera, ma ora spazio a quello che ci diranno i campi perché finalmente è arrivato il momento, per i risultati Torneo Viareggio 2025 si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Torneo Viareggio 2025, classifiche/ Torino e Sampdoria agli ottavi, ok la Rapp. Serie D! (20 marzo)

IN DUE AGLI OTTAVI

I risultati Torneo Viareggio 2025 di sabato 22 marzo sono quelli con cui si conclude la prima fase: tornano in campo le sei squadre che compongono il gruppo B, che come noto è diviso in tre gironi. Abbiamo due squadre già qualificate agli ottavi di finale: Torino e Sampdoria hanno vinto entrambi i loro impegni, hanno rispettato il pronostico e dunque le rivedremo nella fase ad eliminazione diretta, alla quale da questo gruppo B accederanno le prime due nelle classifiche di ogni girone ma anche le due migliori terze. A proposito: in questo momento sarebbe sicura del posto la Ternana, mentre per l’altra bisognerebbe guardare la differenza reti ma tuto potrebbe cambiare tra poche ore.

Risultati Torneo Viareggio 2025, classifiche/ Fiorentina show, Sassuolo ko! (2^ giornata, oggi 19 marzo)

Per garantire la regolarità della terza giornata, tutte le partite nei risultati Torneo Viareggio 2025 di oggi inizieranno alle ore 15:00; possiamo dire che il Torino giocherà contro i nigeriani dell’Odoju City che sono secondi in classifica ma non ancora qualificati (potrebbero essere sorpassati dalla Vis Pesaro), la Sampdoria invece se la vedrà con il Viareggio che può ancora aspirare a prendersi la qualificazione agli ottavi. Tra poco saranno ovviamente i campi a dirci come andranno le cose, aspettando che le gare prendano il via possiamo fare qualche rapido approfondimento sulla situazione che ci si presenta a novanta minuti dal termine della prima fase in questa Coppa Carnevale.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: GIRONE 6 APERTISSIMO

Si gioca dunque tra poco per i risultati Torneo Viareggio 2025: il fatto che a qualificarsi agli ottavi siano anche due delle migliori seconde, in questo gruppo B, tiene in corsa tutte le partecipanti e questo comprende anche Asteras e Uyss New York, che finora hanno sempre perso e che oggi giocano rispettivamente contro Vis Pesaro e Ternana. In particolare la squadra greca ha una bella occasione, perché anche contro il Torino ha giocato una buona partita ed è andata vicino al pareggio, cosa poi avvenuta con l’Odoju City; più difficile il compito degli statunitensi, che hanno mostrato di avere qualcosa da recuperare rispetto alle avversarie sin qui affrontate.

Delle due qualificate, solo la Sampdoria è sicura del primo posto grazie alla squillante vittoria ottenuta contro le Jovenes Promesas all’esordio; il Torino potrebbe essere superato dall’Odoju City, attenzione alle squadre africane nei risultati Torneo Viareggio 2025 perché l’anno scorso due di esse hanno scritto la storia arrivando in finale, in questa edizione non sono presenti ma ci sono altre realtà che hanno già lasciato intravedere di potersi ritagliare un posto al sole. Come già detto, adesso è tempo di lasciar parlare i campi e noi siamo davvero curiosi di scoprire quale sarà l’esito delle sei partite che ci aspettando oggi nella terza giornata del gruppo B.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025: 3^ GIORNATA GRUPPO B

GIRONE 4

Ore 15:00 Asteras Vis Pesaro

Ore 15:00 Torino Ojodu City

CLASSIFICA: Torino 6, Ojodu City 4, Vis Pesaro 1, Asteras 0

GIRONE 5

Ore 15:00 Sampdoria Viareggio

Ore 15:00 Jovenes Promesas Westchester United

CLASSIFICA: Sampdoria 6, Jovenes Promesas 3, Westchester United 1, Viareggio 1

GIRONE 6

Ore 15:00 Rappresentativa Serie D Olympique Thiessois

Ore 15:00 Ternana Uyss New York

CLASSIFICA: Rappresentativa Serie D 4, Olympique Thiessois 4, Ternana 2, Uyss New York 0