RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Ci siamo finalmente per un’altra giornata dedicata ai risultati Torneo Viareggio 2025: come già detto torna in campo la Fiorentina, che sfida l’Imolese in una partita che potrebbe consegnarle anche la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I viola hanno la possibilità di agganciare Juventus e Milan in testa all’albo d’oro, vincendo il nono titolo; tuttavia l’ultimo successo risale ormai al 1992 e nel frattempo la Fiorentina ha perso ben cinque finali, onorando sempre l’impegno ma non riuscendo a spezzare un digiuno che potrebbe anche raggiungere i 33 anni.

Risultati Torneo Viareggio 2025, classifiche/ La Sampdoria ne fa 6, dilaga l'Olympique Thiessois! (18 marzo)

L’ultimo titolo era arrivato grazie a un bel 3-2 nella finale contro la Roma, in precedenza erano stati eliminati Atalanta e Milan; di quella Primavera viola facevano parte soprattutto Francesco Flachi e Vittorio Tosto, i due che poi sono riusciti a fare maggiore strada tra i professionisti, ma possiamo parlare di una buona carriera anche per Giacomo Banchelli (che ha esordito in prima squadra) e Damiano Moscardi anche se nelle serie minori. Adesso possiamo finalmente metterci comodi e stare a vedere quello che ci diranno i campi per la giornata di mercoledì, i risultati Torneo Viareggio 2025 stanno per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Torneo Viareggio 2025, classifiche/ Fiorentina e Sassuolo dominano con pioggia di gol! (17 marzo)

TORNANO FIORENTINA E SASSUOLO

Tornano protagonisti i risultati Torneo Viareggio 2025, le partite di mercoledì 19 marzo sono valide per la seconda giornata nel gruppo A e dunque rivedremo i gironi 1, 2 e 3 che sono stati impegnati lunedì, ricordando appunto che la prima fase, come ormai da tradizione, viene divisa in due distinti gruppi che restano separati anche nel determinare le migliori seconde (in totale sono quattro) e gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Cosa dire allora dei risultati Torneo Viareggio 2025? Finora le favorite, o presunte tali, non hanno sbagliato: quattro gol segnati dalla Fiorentina e tre dal Sassuolo, per un inizio senza fronzoli.

Tra le italiane ha vinto anche il Genoa, di misura, mentre l’Imolese si è dovuta accontentare di un pareggio e oggi rischia grosso dovendo incrociare la Fiorentina; sconfitte per Perugia e Casarano, mentre hanno fatto bene le squadre nigeriane che sognano il bis nella Coppa Carnevale, visto che il campione uscente è il Beyond Limits comunque non presente quest’anno. Ora sarà interessante vedere quello che succederà nei risultati Torneo Viareggio 2025 di oggi, soprattutto perché alcune squadre potrebbero già ottenere la qualificazione aritmetica agli ottavi.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, CLASSIFICHE: GIORNATA IMPORTANTE

Continuiamo dunque a esplorare i risultati Torneo Viareggio 2025: dobbiamo ricordare che le squadre con cui soprattutto le italiane partecipano alla Coppa Carnevale sono le Under 18, in questo tempo infatti Youth League e impegni delle nazionali giovanili hanno saturato il calendario e, soprattutto, il campionato Primavera non si ferma, cosa che dunque rende impossibile garantire la presenza delle Under 19 o delle Under 20, visto che l’età minima nel torneo nazionale è stata alzata. Sia come sia, la speranza è sempre quella di vedere un bel torneo, e magari scoprire qualche talento futuro come non era raro fare in passato.

Al momento possiamo dire che Fiorentina e Sassuolo abbiano già dimostrato la loro competitività e potrebbero arrivare in fondo alla competizione; bisogna però stare molto attenti alle africane, che a livello giovanile sono davvero pronte e soprattutto arrivano a questo impegno con il forte desiderio di conquistare un posto in Europa, abbiamo visto lo scorso anno la prima finale tutta africana e il primo titolo di una squadra di questo continente, segno che davvero i tempi stanno cambiando anche per l’assenza di tante big. Parola ai campi adesso, perché tra poco per i risultati Torneo Viareggio 2025 si tornerà davvero a giocare.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 205: 2^ GIORNATA GRUPPO A

GIRONE 1

Ore 15:00 Fiorentina Imolese

Ore 14:00 Stella Rossa Mavlon

CLASSIFICA: Fiorentina 3, Imolese 1, Mavlon 1, Stella Rossa 0

GIRONE 2

Ore 15:00 Genoa Perugia

Ore 15:00 Internacional Ijele

CLASSIFICA: Ijele 3, Genoa 3, Internacional 0, Perugia 0

GIRONE 3

Ore 14:30 Apia Leichhardt Magic Stars

Ore 15:00 Sassuolo Casarano

CLASSIFICA: Sassuolo 3, Magic Stars 3, Casarano 0, Apia Leichhardt 0