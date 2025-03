RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025: IL GIORNO DEGLI OTTAVI DI FINALE

Archiviata la fase a gironi con tutti i suoi verdetti, alla Coppa Carnevale sono rimaste in lizza 16 squadre e allora oggi, martedì 25 marzo, è il giorno degli ottavi di finale per i risultati Torneo Viareggio 2025. Sarà un pomeriggio con tantissime emozioni, perché le partite saranno quasi completamente in contemporanea: le prime due avranno inizio alle ore 14.30 e si tratterà di Magic Stars Vis Pesaro e Torino Internacional, con la seconda che potrebbe essere la più stuzzicante, anche perché i granata hanno chiuso a punteggio pieno il proprio girone e quindi puntano molto in alto nell’edizione numero 75 del Torneo di Viareggio.

Anche la Fiorentina e la Sampdoria hanno chiuso la fase a gironi con tre vittorie su tre, le vedremo in campo alle ore 15.00 grazie a Fiorentina Olympique Thessois, con gli avversari senegalesi comunque da non sottovalutare perché conosciamo bene i fantastici precedenti recenti del calcio africano nel torneo, magari da confermare anche nei risultati Torneo Viareggio 2025 (ma i viola sperano di no) e con la sfida invece tutta italiana Sampdoria Sassuolo, con i blucerchiati favoriti perché gli emiliani invece nel girone hanno fatto davvero fatica.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025: CHE COSA ASPETTARCI DA QUESTO BEL POMERIGGIO?

Partite tutte italiane oggi per i risultati Torneo Viareggio 2025 saranno anche Casarano Ternana, che spalancherà a una delle due il traguardo forse inatteso dei quarti, e uno stuzzicante match Rappresentativa Serie D Genoa, con la selezione dei dilettanti che tradizionalmente fa bella figura alla Coppa Carnevale, opposta al Genoa che comunque a sua volta non nasconde le ambizioni. Il girone ha indicati una Rappresentativa molto in forma, ma non ce la sentiamo di sbilanciarci.

Questo vale a maggior ragione per i confronti fra realtà molto diverse, come la già citata Magic Stars Vis Pesaro (anche gli africani hanno davvero impressionato nella prima fase) e Imolese Jóvenes Promesas, entrambe seconde nei rispettivi gironi. Infine avremo il derby nigeriano Ijele Ojodu City: in termini quantitativi l’Africa e in particolare la Nigeria non potranno dominare come l’anno scorso, ma restano comunque squadre da tenere in grande considerazione per i risultati Torneo Viareggio 2025…

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, OTTAVI DI FINALE

Ore 14.30

Magic Stars Vis Pesaro

Torino Internacional

Ore 15.00

Casarano Ternana

Fiorentina Olympique Thessois

Ijele Ojodu City

Imolese Jóvenes Promesas

Rappresentativa Serie D Genoa

Sampdoria Sassuolo