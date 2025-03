RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025: ECCOCI AI QUARTI DI FINALE!

Sei squadre italiane e due nigeriane, ne restano otto alla Coppa Carnevale e questo significa che per i risultati Torneo Viareggio 2025 oggi, giovedì 27 marzo, sarà il giorno dei quarti di finale, tutti in contemporanea alle ore 15.00. Purtroppo fra gli ottavi di finale ha fatto notizia l’interruzione di Torino Internacional per una rissa probabilmente dettata da un insulto razzista, l’esito dal punto di vista strettamente agonistico è che il ritiro dell’Internacional ha portato alla vittoria a tavolino del Torino, ma è sicuramente una pagina triste per la manifestazione.

Oggi il Torino affronterà la Ternana, che si è messa in luce vincendo con un perentorio 6-1 l’ottavo di finale contro il Casarano, uno dei risultati più eclatanti del martedì pomeriggio. L’altro quarto di finale tutto italiano per i risultati Torneo Viareggio 2025 sarà Fiorentina Imolese, anche in questo caso avremo una big contro un nome inatteso, ma attenzione perché l’Imolese arriva qui sulla scia del 5-0 rifilato alle Jovenes Promesas e quindi proverà a coltivare il sogno anche contro i viola, vincitori invece per 2-0 contro l’Olympique Thiessois.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025: IL RISCATTO DELL’ITALIA

Abbiamo più in generale ben sei squadre italiane ai quarti di finale della Coppa Carnevale, quindi i risultati Torneo Viareggio 2025 sanciscono un ritorno in primo piano per le nostre squadre dopo il totale dominio africano nella scorsa edizione, che comunque non è svanito nel nulla grazie a due nigeriane ai quarti anche quest’anno. Le Magic Stars hanno travolto per 5-0 la Vis Pesaro e oggi sfideranno il Genoa, che invece ha avuto la meglio contro la Rappresentativa Serie D in uno dei due ottavi di finale che avevano richiesto il ricorso ai calci di rigore due giorni fa.

Infine ecco pure Sassuolo Ojodu City, che completerà il quadro dei risultati Torneo Viareggio 2025 oggi. I neroverdi avevano faticato molto nel girone, ma hanno vinto per 2-1 contro la Sampdoria e quindi vedono le loro quotazioni in deciso rialzo, magari anche per il successo finale; l’Ojodu City invece ha vinto per 2-1 ai calci di rigore il derby nigeriano contro l’Ijele. L’Italia è tornata protagonista, ma la Nigeria si confermasse livelli eccellenti: un tema in più per questa Coppa Carnevale…

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2025, QUARTI DI FINALE

Ore 15.00

Fiorentina Imolese

Genoa Magic Stars

Sassuolo Ojodu City

Torino Ternana