Risultati Venezia, Trento, Bolzano: Elezioni Comunali 2020/ Sindaci e liste vincenti

Le tre città tra le più importanti al voto delle Elezioni Comunali 2020 – Venezia, Trento e Bolzano – vedranno a partire da questa mattina lo spoglio dei risultati, come da programma avvenuto dopo gli scrutini su Suppletive, Referendum ed Elezioni Regionali: la diretta live con i risultati di liste e sindaci proseguirà per l’intera giornata di martedì 22 settembre, nell’attesa di confermare quanto già anticipato dai primi exit poll emersi ieri alla chiusura dei seggi. Nel capoluogo del Veneto il trionfo sembra vicino per il sindaco uscente Luigi Brugnaro, complice anche la “valanga” di voti che già il Centrodestra ha preso per le Regionali del 20-21 settembre: secondo gli exit poll mostrati da Opinio Italia per la Rai, il Centrodestra verso la vittoria al primo turno con 49.5-53.5% mentre Pier Paolo Baretta (Pd-Csx) insegue al 29,5-33,5%. Marco Gasparinetti al 3,5%-5,5%, Sara Visman del M5s al 2,5-4,5%.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: LA SITUAZIONE IN TRENTINO-ALTO ADIGE

Ricordando come il sistema elettorale nei Comuni sopra i 15mila abitanti vede il ricorso al ballottaggio qualora nessun candidato riuscisse a vincere al primo turno con il 50% più uno dei voti, la situazione a Trento e Bolzano in vista dei risultati in uscita nella giornata di oggi è diametralmente opposta. Secondo gli exit poll Opinio-Rai, nel capoluogo del Trentino è il Centrosinistra a tenere la guida della città con la possibile vittoria al primo turno per Franco Ianeselli, dato tra il 51-55% delle preferenze: il candidato del Centrodestra Andrea Merler non andrebbe oltre il 30-34%, mentre Carmen Martini del M5s resta al 3,5-5,5%. Da ultimo, il candidato dei Centristi-Udc Marcello Carli si attesta secondo gli exit poll al 3-5%. Diversa la situazione di Bolzano, dove il ballottaggio dovrebbe comunque essere convocato ma con un candidato più favorito dell’altro, ovvero Roberto Zanin: il politico appoggiato da Lega, FdI, Forza Italia registra il 33-37% delle preferenze mentre lo sfidante Renzo Caramaschi (Centrosinistra-Pd) si fermerebbe al 29-33%. Al 10.5-14.5% Luis Walcher del Svp mentre Angelo Gennaccaro al 4,5-6,5%.



